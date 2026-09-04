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Aujourd’hui, la maison historique du 48 Hang Ngang attire de nombreux visiteurs venus découvrir son histoire et mieux comprendre la place qu’elle occupe dans la mémoire nationale. Photo : VNA
Aujourd’hui, la maison historique du 48 Hang Ngang attire de nombreux visiteurs venus découvrir son histoire et mieux comprendre la place qu’elle occupe dans la mémoire nationale. Photo : VNA
À l’occasion de la Fête nationale, la maison historique du 48 Hang Ngang compte parmi les lieux de mémoire les plus visités à Hanoï. Photo : VNA
À l’occasion de la Fête nationale, la maison historique du 48 Hang Ngang compte parmi les lieux de mémoire les plus visités à Hanoï. Photo : VNA
Un visiteur découvre les récits historiques présentés dans la maison. Photo : VNA
Un visiteur découvre les récits historiques présentés dans la maison. Photo : VNA
Le site contribue également à transmettre aux jeunes générations la mémoire des événements qui ont conduit à l’indépendance du Vietnam. Photo : VNA
Le site contribue également à transmettre aux jeunes générations la mémoire des événements qui ont conduit à l’indépendance du Vietnam. Photo : VNA
Ce lieu chargé d’histoire attire également des visiteurs étrangers désireux d’en apprendre davantage sur l’histoire du Vietnam. Photo : VNA
Ce lieu chargé d’histoire attire également des visiteurs étrangers désireux d’en apprendre davantage sur l’histoire du Vietnam. Photo : VNA
Le 2 septembre, les visiteurs affluent au 48 Hang Ngang, l’un des lieux emblématiques de l’histoire de l’indépendance du Vietnam. Photo : VNA
Le 2 septembre, les visiteurs affluent au 48 Hang Ngang, l’un des lieux emblématiques de l’histoire de l’indépendance du Vietnam. Photo : VNA
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Fête nationale : retour au 48 Hang Ngang, une adresse historique de Hanoï

À l’occasion de la Fête nationale, le 2 septembre, le 48 Hang Ngang, dans le quartier de Hoan Kiem à Hanoï, a accueilli un public nombreux venu découvrir ce lieu chargé d’histoire, où le Président Ho Chi Minh rédigea en 1945 la Déclaration d’Indépendance proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam.

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#Fête nationale du Vietnam #maison historique au 48 de la rue Hang Ngang #Proclamation d'Indépendance Hanoi

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