Fête nationale : retour au 48 Hang Ngang, une adresse historique de Hanoï

À l’occasion de la Fête nationale, le 2 septembre, le 48 Hang Ngang, dans le quartier de Hoan Kiem à Hanoï, a accueilli un public nombreux venu découvrir ce lieu chargé d’histoire, où le Président Ho Chi Minh rédigea en 1945 la Déclaration d’Indépendance proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam.