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Départ des équipes vietnamiennes de recherche des restes des martyrs au Cambodge

Le 4 septembre, plusieurs localités vietnamiennes ont organisé des cérémonies de départ des équipes chargées de rechercher et de rapatrier les restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, pour la saison sèche 2026-2027. ​

Départ des équipes vietnamiennes de recherche des restes des martyrs au Cambodge

Hanoï (VNA) - Le 4 septembre au matin, plusieurs localités vietnamiennes ont organisé des cérémonies de départ et confié leurs missions aux équipes chargées de rechercher et de rapatrier les restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge.

Dans la zone du site historique national de Don Long Khot, commune de Tuyen Binh, la cérémonie de départ a été organisée conjointement par le Comité de pilotage de la 7e zone militaire chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des restes des martyrs et le Comité populaire de la province de Tay Ninh.

Au cours des 25 dernières années, les forces de la 7e zone militaire ont recherché et rapatrié plus de 12 000 dépouilles de soldats volontaires et d’experts vietnamiens tombés au Cambodge, avant de les ramener au Vietnam pour des cérémonies commémoratives et des inhumations solennelles et dignes.

Selon le plan établi, durant la saison sèche 2026-2027, les équipes s’efforcent d’atteindre les objectifs fixés : à partir de 185 informations concernant 761 tombes de martyrs, elles vont rapatrier au moins 100 dépouilles par équipe après chaque mission au cours de la XXVIe phase.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le général de brigade Tran Chi Tam, chef adjoint du Département politique et chef du Comité de pilotage de la 7e zone militaire, a souligné que la recherche et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge constituaient une mission politique particulière, revêtant une profonde portée humanitaire et traduisant la reconnaissance envers les personnes ayant sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté nationales et pour l’accomplissement d’un noble devoir international.

À cette occasion, les délégués ainsi que les cadres et soldats des équipes K ont déposé des fleurs et brûlé de l’encens en hommage aux héros et martyrs sur le site historique national de Don Long Khot.

À Dong Thap, l’équipe K91 renforce la recherche d’informations

Lors d'une cérémonie de départ organisée par le Comité de pilotage 515, le vice-président du Comité populaire provincial Huynh Minh Tuan a demandé aux cadres et soldats de l’équipe K91 de « rechercher activement de nouvelles sources d’information » et de rencontrer les témoins afin de recueillir et de vérifier les informations sur les martyrs.

Il a demandé aux cadres et soldats de l’équipe K91 de travailler en profondeur et au plus près de chaque zone, de rencontrer activement les personnes concernées afin de recueillir les informations. Il les a également exhortés à mener efficacement les activités de coopération militaire et de mobilisation populaire, à respecter strictement les lois de l’État, la discipline militaire et les règles relatives aux relations extérieures ainsi qu’à respecter les coutumes, traditions et croyances du pays voisin.

Dans la province de Prey Veng, au Cambodge, l’équipe K91 intervient dans 9 districts, 36 communes et 44 sites. Dans la province de Pursat, elle opère dans 4 districts, 8 communes et 8 sites.

La province de Dong Thap s’est vu confier la mission de rechercher et de rapatrier les restes de 370 martyrs. À ce jour, l’équipe K91 a retrouvé et rapatrié les dépouilles de 143 martyrs, dont 47 au Cambodge et 96 dans la province. Soixante-huit dépouilles ont été inhumées au cimetière des martyrs de Tam Nong. - VNA

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