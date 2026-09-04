Le Vietnam fournit une aide humanitaire d’urgence au Népal après la catastrophe

Hanoi (VNA) – Le Vietnam a annoncé une aide humanitaire d’urgence de 300.000 dollars pour aider le Népal à surmonter les graves conséquences des récentes crues soudaines et des glissements de terrain.



Face au lourd bilan humain et matériel causé par la catastrophe, le Parti communiste du Vietnam, l’État et le peuple vietnamiens ont décidé d’apporter une aide financière, fondée sur l’amitié traditionnelle, la solidarité et le soutien mutuel, afin d’épauler le gouvernement et le peuple népalais dans les efforts de secours et de relèvement.



Il y a neuf jours, l’effondrement d’un glacier et d’un pan d’une montagne à la frontière du Népal et de la Chine a provoqué un immense mur d’eau glacé, de roches et de débris qui a déferlé en aval et tout balayé sur son passage. Les opérations de recherche se poursuivent alors que le bilan des victimes est passé à 1.287 morts et 5.083 disparus selon l’autorité népalaise chargée de la gestion des situations d’urgence.



L’ONU a lancé vendredi 4 septembre un appel urgent pour obtenir près de 50 millions de dollars destinés à venir en aide aux plus de 84.000 personnes sinistrées. Ces fonds doivent notamment servir à fournir aux victimes de l’alimentation, des abris, de l’eau potable et des médicaments. – VNA





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