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Canada: le thé vietnamien séduit le public latino à Burlington

Participant pour la première fois à un festival latino-américain, l’artisan Nguyen Ngoc Tuan tenait à y apporter le thé vietnamien afin de créer un espace de rencontre et de partage. Autour d’une simple tasse de thé, il souhaite ainsi raconter au monde une nouvelle histoire du Vietnam.

L’artisan Nguyen Ngoc Tuan présente le thé vietnamien lors du Festival Latino 2026. Photo: VNA
L’artisan Nguyen Ngoc Tuan présente le thé vietnamien lors du Festival Latino 2026. Photo: VNA

Ottawa (VNA) - À un peu plus d’une heure de Toronto, la ville de Burlington vibre au rythme du Festival Latino 2026, entre musiques entraînantes, saveurs épicées et couleurs culturelles. Au cœur de cette effervescence, un stand de thé vietnamien tenu par l’artisan Nguyen Ngoc Tuan offre toutefois une parenthèse de sérénité.

À travers une dégustation placée sous le signe de la simplicité et de la convivialité, le propriétaire de la maison Song Hy Tra a choisi ce rendez-vous multiculturel pour faire découvrir le thé vietnamien, mais aussi partager un art de l’hospitalité et créer de nouveaux liens entre les cultures.

Nguyen Ngoc Tuan, propriétaire de Song Hy Tra, explique qu’au Vietnam, il existe un dicton selon lequel une tasse de thé est le début d’une conversation. Il souligne que le thé est traditionnellement servi aux invités pour engager les échanges. Participant pour la première fois à un festival latino-américain, il tenait à y apporter le thé de son pays afin de créer un espace de rencontre et de partage. Autour d’une simple tasse de thé, il souhaite ainsi raconter au monde une nouvelle histoire du Vietnam.

Fausto, un visiteur colombien, a indiqué qu’il goûtait du thé vietnamien pour la première fois. Il a relevé des notes rappelant la pomme, accompagnées d’une légère sucrosité, et a dit souhaiter en boire davantage. Il a également recommandé à chacun de le goûter, estimant que ce thé était excellent et se prêtait parfaitement à une agréable conversation entre amis.

Pour les visiteurs internationaux, le thé vietnamien ne se présente donc pas simplement comme une alternative à la traditionnelle tasse de café. Il propose une autre manière de savourer une boisson, mais aussi de prendre le temps d’échanger et de créer des liens. Là où le café est souvent associé au rythme soutenu du quotidien, le thé vietnamien invite davantage à la pause, à la détente et à la contemplation.

À travers ses rencontres autour du thé, Nguyen Ngoc Tuan souhaite également promouvoir un mode de vie plus paisible, un art de vivre serein et réfléchi, à l'opposé du rythme trépidant de la société canadienne moderne.

Grâce à cette initiative, le thé vietnamien a trouvé sa place dans la mosaïque multiculturelle du Canada. Ce qui n’était au départ qu’une simple tasse servie dans le cadre d’un festival est devenu un point de rencontre, favorisant la découverte du Vietnam et une meilleure compréhension entre les cultures. -VNA

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