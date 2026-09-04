Les tireurs vietnamiens n’iront pas aux 20es Jeux asiatiques la fleur au pistolet

Hanoi (VNA) – L’équipe nationale de tir du Vietnam a arrêté la liste des 15 athlètes qui participeront aux 20es Jeux asiatiques (ASIAD 20) au Japon, faisant de cette discipline un atout majeur pour la conquête de médailles d’or par le pays.



Avant de finaliser la sélection, l’équipe principale de tir au pistolet a suivi un stage d’entraînement de trois semaines en République de Corée afin de peaufiner ses techniques, notamment la maîtrise psychologique. Les épreuves de tir des ASIAD 20 sont programmées du 20 septembre au 1er octobre.



Le tir a été la première discipline à offrir une médaille d’or à la délégation vietnamienne lors des précédents ASIAD. À Hangzhou 2023, Pham Quang Huy a remporté l’or dans l’épreuve masculine de pistolet à air comprimé à 10 mètres — décrochant ainsi la première médaille d’or du Vietnam lors de ces Jeux — tout en remportant également une médaille de bronze par équipe avec ses coéquipiers.



Outre la défense du titre de Quang Huy, Trinh Thu Vinh est considérée comme la principale chance de médaille d’or du Vietnam au Japon. La tireuse, née en 2000, a marqué les esprits aux Jeux olympiques de Paris 2024 en terminant quatrième de l’épreuve de pistolet à air comprimé à 10 m et septième de celle de pistolet à 25 m.



Thu Vinh a confirmé son excellente forme en remportant quatre médailles d’or et en établissant trois records lors des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games), avant de se consacrer pleinement aux 20es Jeux asiatiques (Asiad).



Le tir sportif vietnamien compte également un autre jeune talent prometteur : Nguyên Thuy Trang. Début 2026, Thuy Trang a décroché le titre asiatique dans l’épreuve du pistolet standard 25 m féminin après avoir battu la star olympique indienne Manu Bhaker.



S’appuyant sur des tireurs de premier plan, la discipline du tir devrait rapporter des médailles d’or cruciales au sport vietnamien lors des ASIAD 20. - VNA

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