Le Prix Viet Nam Rông Xanh valorise l’innovation au service de la culture

Hanoï (VNA) – Les Prix Rông Xanh Viet Nam ( Dragon bleu du Vietnam) ont été officiellement lancés le 4 septembre à Hanoï, avec pour ambition de mettre à l’honneur les initiatives qui associent culture, patrimoine, destinations et innovation, et de valoriser les nouvelles contributions à la culture vietnamienne à l’ère numérique.
Le programme est organisé par l’Institut de l’innovation et de la transformation numérique relevant de l’Union vietnamienne des associations des sciences et techniques, en coordination avec le Centre de transformation numérique pour la culture, les sports et le tourisme du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’Autorité nationale de la transformation numérique du ministère des Sciences et des Technologies, ainsi que plusieurs organisations et réseaux actifs dans les domaines de l’innovation, des marques et du leadership. Il bénéficie du parrainage des ministères des Sciences et des Technologies et de la Culture, des Sports et du Tourisme.
Selon la docteure Nguyen Thi Bich Lan, directrice de l’Institut de l’innovation et de la transformation numérique, la création de ce prix intervient alors que les sciences et technologies et la transformation numérique ouvrent de nouvelles possibilités pour préserver, créer et diffuser les valeurs culturelles.
L’intelligence artificielle (IA), les mégadonnées, la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et les plateformes numériques transforment les modes d’accès à la culture, au patrimoine et aux destinations. Elles permettent notamment de numériser et de recréer les patrimoines, de renouveler les formes de narration et d’élargir leur accès au public.
Dans cette perspective, la culture n’est plus seulement un patrimoine à préserver, mais aussi une ressource pour développer les industries culturelles et créatives, le tourisme intelligent, les marques territoriales et le soft power national.
Nguyen Thanh Giang, cofondatrice et directrice générale de Vietnam Brand Purpose, a indiqué que les Prix Viet Nam Rông Xanhvisaient à découvrir, honorer et diffuser les réalisations remarquables dans la recherche, l’application des sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique au service de la culture, du patrimoine, du tourisme et des industries créatives.
Le prix comprend six grandes catégories : Rông Xanh Patrimoine, Rông Xanh Marque de destination, Rông Xanh Industries culturelles, Rông Xanh Innovation, Rông Xanh STEAM et Rông Xanh Impact.
Elles couvrent notamment les initiatives technologiques de préservation et de valorisation du patrimoine, les modèles de tourisme durable, les produits et marques culturels, ainsi que les solutions fondées sur l’IA, les plateformes numériques, les start-up innovantes et les modèles éducatifs adaptés à l’ère numérique.
La catégorie Rông Xanh Impact, la plus prestigieuse, distingue les localités, organisations, entreprises, dirigeants et individus ayant généré un impact profond et durable sur la communauté, contribuant à promouvoir l’image, la culture, l’intelligence et les valeurs du Vietnam dans la région et dans le monde.
À travers les prix, les forums et les programmes connexes, les organisateurs souhaitent fédérer les acteurs engagés dans la création de nouvelles valeurs culturelles et transformer les récits, les marques et les réalisations culturelles en valeur économique et en soft power national, afin de renforcer le rayonnement des valeurs vietnamiennes à l’ère numérique.- VNA
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