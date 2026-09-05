Société

Les élèves et étudiants vietnamiens prêts pour la rentrée scolaire 2026-2027

La rentrée scolaire 2026-2027, marquée par la reprise des cours pour des millions d’élèves et d’étudiants vietnamiens, ouvre une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la Résolution n°71-NQ/TW du Bureau politique relative aux percées dans le développement de l’éducation et de la formation.

Des élèves assistent à la cérémonie de rentrée dans l’établissement primaire de l’école multi-niveaux Gia Quat. Photo: VNA
Des élèves assistent à la cérémonie de rentrée dans l’établissement primaire de l’école multi-niveaux Gia Quat. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 5 septembre au matin, les élèves et étudiants, de la maternelle à l’université, se sont rassemblés dans les établissements scolaires à travers le Vietnam pour assister aux cérémonies de rentrée de l'année scolaire 2026-2027.

Cette année scolaire charnière marque une transition décisive : on passe de la phase de préparation des fondements de la réforme à celle de la mise en œuvre de changements substantiels, alors que le pays poursuit l'application de la Résolution n° 71-NQ/TW du Bureau politique relative aux percées dans le développement de l'éducation et de la formation.

Ces cérémonies de rentrée se sont déroulées simultanément à l'inauguration d'écoles-internats multi-niveaux dans les communes frontalières terrestres, créant ainsi un événement national d'envergure pour l'ensemble du secteur éducatif en ce premier jour de classe.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation considère l'année 2026-2027 comme une année scolaire particulièrement cruciale, exigeant des progrès visibles et tangibles dans la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti, de la Résolution n° 71-NQ/TW du Bureau politique relative aux percées dans l'éducation et la formation, ainsi que de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique nationale.

L’objectif est d’améliorer la qualité de la formation des ressources humaines et de développer pleinement les Vietnamiens afin de répondre aux exigences d’un développement rapide et durable du pays dans la nouvelle ère.

Lors d'une récente séance de travail avec les organismes compétents pour faire le point sur la première année de mise en œuvre de la Résolution n° 71-NQ/TW, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a souligné que le Parti, l'État et la société tout entière ont apporté et continueront d'apporter le meilleur soutien et les meilleures ressources possibles à l'éducation.

Toutefois, a-t-il noté, le secteur éducatif doit lui-même réagir par une innovation interne vigoureuse, un sens accru des responsabilités et une qualité réelle, afin de susciter des percées dans l'éducation et la formation et de répondre aux impératifs de développement du pays dans cette nouvelle ère.

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Des lycéennes du lycée Viet Duc, vêtues de l’ao dai blanc, sont arrivées tôt pour se préparer à assister à la cérémonie de rentrée scolaire 2026-2027. Photo: VNA

Le 5 septembre, première rentrée suivant le 14e Congrès national du Parti, constitue ainsi un jalon de "changement d’état" dans la mise en œuvre de la Résolution n°71-NQ/TW : passer de la création des fondations de la réforme à la réalisation de changements concrets.

La priorité est désormais de passer de l’élaboration des institutions et politiques à leur mise en œuvre effective, afin de produire des résultats tangibles. Il s’agit notamment de garantir "suffisamment d’écoles, de classes et d’enseignants", pour que chaque élève bénéficie d’un accès équitable à une éducation de qualité.

Le secteur doit également renforcer l’éducation intégrale, en accordant une attention particulière à l’éthique, aux compétences, à la santé physique et mentale, ainsi qu’au numérique, aux langues étrangères, aux STEM, à la pensée scientifique, à la créativité et à l’adaptabilité.

Placée sous le thème "Innover dans les mentalités, impulser des transitions fortes, obtenir des résultats concrets", l'année scolaire 2026-2027 marque non seulement le début d'un nouveau parcours d'apprentissage pour des millions d'élèves, mais aussi un tournant décisif : le passage de l'élaboration des politiques à leur mise en œuvre effective, apportant des transformations mesurables à chaque établissement, chaque classe et chaque apprenant à travers le pays. -VNA

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