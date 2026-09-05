Politique

Le dirigeant To Lam s’entretient avec le président du Myanmar Min Aung Hlaing

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam s’est entretenu le 5 septembre à Hanoï avec le président du Myanmar Min Aung Hlaing, convenant de renforcer la confiance politique et la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, ainsi que la coordination au sein des mécanismes régionaux et internationaux.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam (droite) et le président du Myanmar Min Aung Hlaing. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam (droite) et le président du Myanmar Min Aung Hlaing. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du président du Myanmar Min Aung Hlaing et de son épouse, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s’est entretenu le 5 septembre à Hanoï avec le dirigeant birman, après la cérémonie d’accueil officielle.

To Lam a chaleureusement souhaité la bienvenue au président Min Aung Hlaing et à la délégation de haut niveau du Myanmar, soulignant l’importance de cette visite, qui intervient alors que l’amitié traditionnelle et le partenariat de coopération intégrale entre les deux pays connaissent de nouveaux développements. Cette visite devrait contribuer à renforcer la confiance politique et à donner un nouvel élan au développement des relations de coopération bilatérales, de manière de plus en plus substantielle et efficace, dans l’intérêt des deux peuples et du développement des deux pays, tout en contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Dans une atmosphère amicale et ouverte, les deux dirigeants ont échangé sur la situation de leurs pays respectifs et les orientations de la coopération bilatérale. To Lam a félicité le gouvernement du Myanmar, sous la direction du président Min Aung Hlaing, pour les résultats importants obtenus après cinq mois de conduite des affaires du pays, et salué ses efforts en faveur de la stabilité, de la réconciliation, du dialogue, du développement économique, de la sécurité et de l’amélioration des conditions de vie de la population.

Le président Min Aung Hlaing, qui effectue sa première visite officielle au Vietnam en qualité de président du Myanmar, a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques, qui contribuent à renforcer son rôle et son prestige sur la scène internationale. Il a exprimé le souhait de tirer parti de l’expérience vietnamienne en matière de développement et réaffirmé l’importance accordée par le Myanmar à son amitié traditionnelle avec le Vietnam ainsi que sa volonté de renforcer le partenariat de coopération intégrale bilatéral.

Les deux dirigeants ont souligné la valeur de l’amitié traditionnelle entre les deux pays, bâtie et consolidée au fil des générations, et rappelé l’établissement du partenariat de coopération intégrale en 2017. Ils ont convenu de renforcer la confiance politique par des échanges de délégations et des contacts à tous les niveaux et sur les différents canaux, notamment entre les Partis, les États, les gouvernements, les parlements et les peuples des deux pays.

Les deux parties ont également convenu de faire de la coopération en matière de défense et de sécurité un pilier des relations bilatérales, en développant notamment la formation, les échanges entre jeunes officiers, les opérations de recherche et de sauvetage et la réponse aux catastrophes naturelles. Elles renforceront également le partage d’informations et la coordination dans la lutte contre la criminalité transnationale, notamment le trafic de drogue, la traite des êtres humains, la cybercriminalité et les escroqueries en ligne. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à ne permettre à aucun individu ni organisation d’utiliser le territoire de l’un des deux pays pour mener des actions contre l’autre.

Sur les plans économique, commercial et de l’investissement, les deux parties ont estimé que les possibilités de coopération restaient importantes. Le président Min Aung Hlaing a affirmé que le Myanmar s’attacherait à lever les difficultés et à créer un environnement favorable aux entreprises vietnamiennes souhaitant investir et exercer leurs activités à long terme dans le pays. Les deux parties encourageront la coopération dans l’agriculture de haute technologie, l’agroalimentaire, les télécommunications et les technologies de l’information, la transformation numérique, l’énergie et les infrastructures de transport, tout en renforçant les liaisons aériennes et la coopération touristique.

Le Myanmar a également exprimé son souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans le développement du gouvernement numérique, de l’économie numérique et des infrastructures de télécommunications.

Le président Min Aung Hlaing a salué les résultats de la coopération dans l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples, appelant à approfondir les liens culturels et à renforcer les échanges, notamment entre les jeunes, à travers des programmes d’échanges d’élèves, d’étudiants et d’enseignants, afin de contribuer au développement des ressources humaines.

To Lam a affirmé que le Vietnam était prêt à partager son expérience en matière de développement, de sécurité économique, de croissance durable, de stabilité macroéconomique, d’élaboration des politiques et de gestion socio-économique, en plaçant la population au centre.

vnanet-toan-canh-hoi-dam-photo-ttx.jpg
Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination au sein des mécanismes régionaux et internationaux, notamment l’ASEAN et les mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong. Elles ont réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté, ainsi que de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, et du règlement pacifique des différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Les deux dirigeants ont par ailleurs convenu de renforcer les échanges sur la connectivité des infrastructures de transport entre le Vietnam, le Laos et le Myanmar ainsi que sur la gestion et l’utilisation durables des ressources en eau. Ils ont chargé les organismes compétents de leurs pays de coopérer étroitement afin que le Myanmar assume avec succès la présidence du prochain Sommet de l’ACMECS, qui se tiendra au Vietnam.

À cette occasion, les deux dirigeants ont demandé aux ministères et organismes compétents de mettre activement en œuvre les perceptions communes dégagées lors de la visite, afin de porter le partenariat de coopération intégrale Vietnam-Myanmar à une nouvelle étape de développement, plus profonde, substantielle et efficace.

Le président Min Aung Hlaing a invité le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et son épouse à effectuer une visite au Myanmar en 2027, à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat de coopération intégrale entre les deux pays. To Lam a remercié son homologue et indiqué que les modalités de la visite seraient convenues par voie diplomatique. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #To Lam #Myanmar #entretien #président
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.