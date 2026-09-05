Le Premier ministre appelle à une rénovation substantielle et profonde dans l’éducation

Lao Cai (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a appelé à une réforme substantielle et profonde dans l’éducation, qui doit commencer au sein de chaque établissement et de chaque classe, à l’occasion de la rentrée scolaire 2026-2027 et de l’inauguration simultanée d'écoles-internats multi-niveaux dans les communes frontalières.



La cérémonie nationale de rentrée, organisée par le ministère de l’Éducation et de la Formation en présentiel et en ligne, a été retransmise en direct sur la chaîne VTV1 et la plateforme numérique nationale VTVgo de la Télévision du Vietnam, ainsi que sur VOV1 de la Voix du Vietnam. Elle a relié le site central à l’internat multi-niveaux de Muong Khuong, dans la province de Lao Cai, à des points de connexion dans les 34 provinces et villes du pays.



S’exprimant à la cérémonie, le Premier ministre a rappelé que la rentrée scolaire est toujours un moment très particulier pour les élèves, les étudiants, les enseignants et toute la société. Alors que près de 27 millions d’élèves et d’étudiants entament la nouvelle année scolaire, il a souligné que l’inauguration simultanée d'écoles-internats multi-niveaux dans les communes frontalières offre de meilleures conditions d'apprentissage aux enfants des régions éloignées.



Selon le chef du gouvernement, l’année scolaire 2026-2027 revêt une importance particulière, puisqu’elle est la première année de mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti. Elle doit être placée sous le signe du renouvellement de la réflexion, des méthodes d’action et de la qualité, afin d’impulser des changements et des avancées majeurs dans le développement de l’éducation et de la formation, contribuant ainsi au développement rapide et durable du pays.



Évoquant l’inauguration simultanée de plusieurs écoles-internats multi-niveaux dans les communes frontalières terrestres, après plus d’un an de travaux intensifs, le Premier ministre a souligné que chaque école mise en service était plus qu’un nouvel ouvrage : elle incarnait la confiance et l’espoir en l’avenir, en permettant aux élèves de poursuivre leurs aspirations éducatives malgré la distance ou les conditions familiales, et témoignait de l’attention et de la responsabilité du Parti, de l’État et de toute la population envers les générations futures.



Le Premier ministre a affirmé que l’année scolaire 2026-2027 devait être placée sous le signe d’un renouvellement concret au sein de chaque établissement et de l’ensemble du secteur de l’éducation. Il a appelé à poursuivre la réforme des modes de gestion et des méthodes d’enseignement, en plaçant l’apprenant au centre, tout en faisant de l’école un environnement sûr, sain et bienveillant, propice à la créativité et à l’épanouissement. Il a également demandé de lutter contre la course aux résultats et de réduire les pressions inutiles, en accordant une attention particulière aux élèves handicapés et à ceux en situation particulièrement difficile.



Il a également appelé les collectivités locales et les établissements scolaires à mieux préserver et valoriser l’identité culturelle des différentes communautés ethniques. Il a invité les élèves à maîtriser les nouvelles connaissances et technologies tout en restant attachés aux traditions nationales.



Le chef du gouvernement a par ailleurs appelé les enseignants à préserver leur passion pour le métier, à renouveler leurs méthodes et à accorder aux élèves attention, confiance et équité, tandis que les parents doivent rester un solide soutien familial et accompagner l’école dans l’éducation des enfants.



S’adressant aux élèves et étudiants, le Premier ministre a souligné que chaque nouvelle année scolaire était une occasion de mieux se connaître, d’acquérir de nouvelles connaissances et de se rapprocher de ses rêves. Il les a encouragés à étudier avec assiduité et persévérance, à cultiver leurs ambitions et à développer leur capacité à travailler en équipe et à maîtriser les technologies, tout en conservant leur attachement à la patrie et le sens des responsabilités envers leur famille et la société.



Le Premier ministre s’est dit convaincu que, porté par une nouvelle dynamique et la détermination à engager une réforme globale, l’année scolaire 2026-2027 marquera une avancée décisive dans la qualité de l’éducation et ouvrira une nouvelle étape de développement de l’éducation vietnamienne, contribuant au développement rapide et durable du pays dans la nouvelle ère.



Ensuite, le Premier ministre Le Minh Hung et les responsables présents ont coupé le ruban d’inauguration de nouvelles écoles-internats multi-niveaux, tandis que les recteurs d'écoles ont frappé le tambour traditionnel pour marquer officiellement le début de la nouvelle année scolaire.



À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a offert des ballons de football aux écoles-internats multi-niveaux des communes frontalières. Le Premier ministre Le Minh Hung a remis ces cadeaux, ainsi que les siens, à l’École-internat multi-niveaux de Muong Khuong. Il a ensuite visité l’établissement et planté un arbre commémoratif. -VNA