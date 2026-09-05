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Le haut dirigeant To Lam préside la cérémonie d’accueil officielle du président du Myanmar

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présidé le 5 septembre à Hanoï la cérémonie d’accueil officielle du président du Myanmar, en visite officielle au Vietnam du 4 au 6 septembre.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (gauche), et le président du Myanmar, Min Aung Hlaing, passent en revue la Garde d'honneur de l'Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (gauche), et le président du Myanmar, Min Aung Hlaing, passent en revue la Garde d'honneur de l'Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam et son épouse Ngo Phuong Ly, ont présidé, ce samedi matin à Hanoï, une cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du président du Myanmar, Min Aung Hlaing, et de son épouse Kyu Kyu Hla, en visite officielle au Vietnam du 4 au 6 septembre.

À l'issue de la cérémonie d'accueil, les deux dirigeants vietnamien et birman se sont entretenus.

Le Vietnam et le Myanmar ont établi leurs relations diplomatiques le 28 mai en 1975, et puis instauré le Partenariat de coopération intégrale en 2017. Les relations bilatérales se sont maintenues et développées dans de nombreux domaines, allant de la politique, l'économie, le commerce et l'investissement à la culture, l'éducation, le tourisme et les échanges entre les populations. Les deux parties coopèrent activement au sein de l'ASEAN et d'autres instances multilatérales, contribuant ainsi à promouvoir la paix, la stabilité et la coopération dans la région.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite), préside la cérémonie d’accueil officielle du président du Myanmar, Min Aung Hlaing. Photo: VNA

Au cours des 50 dernières années, les relations bilatérales ont progressé de manière positive dans tous les domaines. La coopération économique et commerciale, en particulier, constitue un point fort. Plusieurs grandes entreprises vietnamiennes, notamment la coentreprise Mytel (de Viettel), THACO et BIDV, opèrent avec succès au Myanmar, apportant une contribution significative au développement économique local.

Les deux pays ont créé l'Association d'amitié Vietnam-Myanmar et l'Association d'amitié Myanmar-Vietnam, qui servent de passerelles essentielles pour renforcer les liens entre les peuples.

Cette visite officielle du président birman Min Aung Hlaing et de son épouse s'inscrit dans un contexte du développement heureux des relations bilatérales, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour approfondir le Partenariat de coopération intégrale. L'accent sera mis sur des secteurs clés tels que l'économie, le commerce, l'investissement, la science, la technologie, la connectivité, le tourisme et les échanges entre les peuples, apportant des intérêts aux populations des deux pays et favorisant une coopération accrue dans les cadres bilatéraux et multilatéraux. -VNA

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