Un expert russe souligne l'opportunité des transformations stratégiques vietnamiennes

Moscou (VNA) – À la veille de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en Russie, le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Moscou s’est entretenu avec le professeur Vladimir Kolotov, directeur de l’Institut Hô Chi Minh de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, sur la pertinence du moment choisi par To Lam pour proposer les quatre transformations stratégiques lors du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat.



Le professeur Kolotov a salué le choix du moment par To Lam pour annoncer ces mesures importantes en faveur du développement du Vietnam. Selon lui, l’environnement extérieur connaît actuellement des changements considérables. Le monde est entré dans une période d’incertitude, voire difficile à comprendre et à prévoir quant à ses conséquences. Dans cette nouvelle période de changements, le Vietnam doit être suffisamment fort pour faire face aux pressions et se préparer à toute évolution de son environnement politique, extérieur comme intérieur.



Fort de ses nombreuses années d’étude de la politique vietnamienne, Vladimir Kolotov a proposé d’analyser cette initiative à l’aide de la matrice SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces). Cette approche permet d’examiner de manière globale les atouts et les faiblesses du pays ainsi que les opportunités et les menaces provenant de son environnement extérieur.



L’initiative de To Lam porte, premièrement, sur l’environnement intérieur, avec l’exigence de renforcer les capacités des cadres ; deuxièmement, sur l’environnement extérieur et l’espace de croissance du Vietnam ; troisièmement, sur le passage d’une croissance extensive à une croissance intensive, fondée sur les nouvelles technologies et la valorisation du potentiel humain ; et quatrièmement, sur la défense de la Patrie.



Selon le professeur Kolotov, ces quatre transformations stratégiques constituent un système soigneusement conçu pour agir sur les environnements intérieur et extérieur et permettre au Vietnam de relever les défis auxquels le pays, mais aussi le monde, sont confrontés. Il a souligné que le premier paramètre était la clé et le facteur déterminant du processus de réforme. Rappelant les enseignements du Président Hô Chi Minh selon lesquels les cadres constituent un facteur décisif et que sans cadres, il ne peut y avoir de réforme, il a estimé que le Vietnam bénéficiait actuellement d’une conjoncture favorable, le Parti au pouvoir étant également à la tête de l’État, ce qui permet une plus grande concentration du processus décisionnel.



Selon lui, toutes ces mesures sont prises dans l’intérêt de la population, car défendre le Vietnam signifie avant tout défendre le peuple et les citoyens vietnamiens. Il a notamment souligné l’importance du fait que ces transformations aient été proposées au moment opportun.



Pour leur mise en œuvre, le professeur Kolotov s’est dit confiant dans les capacités du Vietnam, démontrées par son histoire et son processus de développement. Il a également souligné l’importance d’un leadership fort et responsable, doté de bonnes qualités, estimant que les dirigeants actuels du Vietnam réunissaient ces qualités pour mettre en œuvre les politiques définies.



Sur cette base, Vladimir Kolotov a estimé que la prochaine visite de To Lam en Russie contribuerait de manière concrète et substantielle à renforcer l’amitié traditionnelle entre les deux pays. -VNA

