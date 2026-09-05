Politique

Un expert russe souligne l'opportunité des transformations stratégiques vietnamiennes

Le professeur Kolotov a salué le choix du moment par To Lam pour annoncer ces mesures importantes en faveur du développement du Vietnam. Selon lui, l’environnement extérieur connaît actuellement des changements considérables.

Le professeur Vladimir Kolotov, directeur de l’Institut Hô Chi Minh de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg. Photo: VNA
Le professeur Vladimir Kolotov, directeur de l’Institut Hô Chi Minh de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg. Photo: VNA

Moscou (VNA) – À la veille de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en Russie, le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Moscou s’est entretenu avec le professeur Vladimir Kolotov, directeur de l’Institut Hô Chi Minh de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, sur la pertinence du moment choisi par To Lam pour proposer les quatre transformations stratégiques lors du 3e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat.

Le professeur Kolotov a salué le choix du moment par To Lam pour annoncer ces mesures importantes en faveur du développement du Vietnam. Selon lui, l’environnement extérieur connaît actuellement des changements considérables. Le monde est entré dans une période d’incertitude, voire difficile à comprendre et à prévoir quant à ses conséquences. Dans cette nouvelle période de changements, le Vietnam doit être suffisamment fort pour faire face aux pressions et se préparer à toute évolution de son environnement politique, extérieur comme intérieur.

Fort de ses nombreuses années d’étude de la politique vietnamienne, Vladimir Kolotov a proposé d’analyser cette initiative à l’aide de la matrice SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces). Cette approche permet d’examiner de manière globale les atouts et les faiblesses du pays ainsi que les opportunités et les menaces provenant de son environnement extérieur.

L’initiative de To Lam porte, premièrement, sur l’environnement intérieur, avec l’exigence de renforcer les capacités des cadres ; deuxièmement, sur l’environnement extérieur et l’espace de croissance du Vietnam ; troisièmement, sur le passage d’une croissance extensive à une croissance intensive, fondée sur les nouvelles technologies et la valorisation du potentiel humain ; et quatrièmement, sur la défense de la Patrie.

Selon le professeur Kolotov, ces quatre transformations stratégiques constituent un système soigneusement conçu pour agir sur les environnements intérieur et extérieur et permettre au Vietnam de relever les défis auxquels le pays, mais aussi le monde, sont confrontés. Il a souligné que le premier paramètre était la clé et le facteur déterminant du processus de réforme. Rappelant les enseignements du Président Hô Chi Minh selon lesquels les cadres constituent un facteur décisif et que sans cadres, il ne peut y avoir de réforme, il a estimé que le Vietnam bénéficiait actuellement d’une conjoncture favorable, le Parti au pouvoir étant également à la tête de l’État, ce qui permet une plus grande concentration du processus décisionnel.

Selon lui, toutes ces mesures sont prises dans l’intérêt de la population, car défendre le Vietnam signifie avant tout défendre le peuple et les citoyens vietnamiens. Il a notamment souligné l’importance du fait que ces transformations aient été proposées au moment opportun.

Pour leur mise en œuvre, le professeur Kolotov s’est dit confiant dans les capacités du Vietnam, démontrées par son histoire et son processus de développement. Il a également souligné l’importance d’un leadership fort et responsable, doté de bonnes qualités, estimant que les dirigeants actuels du Vietnam réunissaient ces qualités pour mettre en œuvre les politiques définies.

Sur cette base, Vladimir Kolotov a estimé que la prochaine visite de To Lam en Russie contribuerait de manière concrète et substantielle à renforcer l’amitié traditionnelle entre les deux pays. -VNA

#visite d'État du leader To Lam #Russie #DLVN
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors du Forum d'affaires ASEAN-Russie. Photo: VNA

Le Vietnam, clé de l'équilibre régional, selon un expert russe

Le Vietnam joue un rôle clé dans le maintien de l'équilibre en Asie du Sud-Est grâce à sa stabilité politique, sa diplomatie équilibrée et son engagement en faveur du multilatéralisme, a estimé l'expert russe des relations internationales Grigory Trofimchuk dans un entretien accordé à la VNA à Moscou.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.