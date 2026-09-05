Économie

Huê renforce l’attractivité de la zone économique de Chân Mây-Lang Cô

La ville de Huê accélère le développement des infrastructures et des connexions de transport afin de renforcer l’attractivité de la zone économique de Chân Mây-Lang Cô, qui s’affirme comme un pôle majeur de l’industrie, de la logistique et du tourisme dans le Centre du Vietnam.

La baie de Chân Mây. Photo: VNA
La baie de Chân Mây. Photo: VNA

Huê (VNA) - La ville de Huê accélère les investissements dans les infrastructures, le port maritime et les réseaux de transport afin d’améliorer la connectivité et de renforcer l’attractivité de la zone économique de Chân Mây-Lang Cô.

S’étendant sur plus de 27 000 hectares, cette zone économique est appelée à devenir un pôle majeur à vocation économique, urbaine, industrielle et écotouristique dans le sud-est de Huê. Elle regroupe plusieurs secteurs fonctionnels, notamment portuaire, industriel, non tarifaire, urbain et touristique. Sa position stratégique, à l’interface entre Huê et Dà Nang, à proximité des futurs axes autoroutier et ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, sur le corridor économique Est-Ouest reliant le sud du Laos et le nord-est de la Thaïlande, ainsi que la présence du port en eau profonde de Chân Mây, constituent des atouts majeurs.

Selon Hô Thi Thu Hoa, directrice de Institut de recherche et de développement de la logistique du Vietnam, ces avantages pourraient permettre à Huê de faire de Chân Mây-Lang Cô un centre logistique national et d’y développer une zone de libre-échange. Plusieurs projets d’envergure sont déjà engagés.

Lancé en mars 2025, le Centre logistique de Chân Mây, investi par LEC Group, représente plus de 1 500 milliards de dôngs et couvre plus de 33 hectares. Il comprend des entrepôts modernes, un centre de coordination des marchandises ainsi que des services douaniers et de transport multimodal.

Dans le secteur industriel, Kim Long Motor Huê constitue le plus important investisseur dans la zone à ce jour, avec un investissement total d’environ un milliard de dollars. Son complexe de production et d’assemblage automobile couvre plus de 600 hectares pour sa première phase. Au cours des sept premiers mois de 2026, l’entreprise a produit et assemblé environ 3 000 véhicules, générant un chiffre d’affaires estimé à plus de 5 620 milliards de dôngs et créant quelque 3 500 emplois.

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Zone d’essai et d’évaluation des véhicules automobiles de Kim Long Motor Huê dans la zone économique de Chân Mây-Lang Cô. Photo: VNA

Kim Long Motor Huê ambitionne de faire émerger un pôle régional de production automobile et de fabrication de pièces détachées, avec un taux de localisation de 80 % à 90 %, voire plus de 90 % à terme. L’objectif est de renforcer son intégration aux chaînes de valeur mondiales et d’accroître les capacités d’exportation.

La zone attire également des projets dans le tourisme, les infrastructures et la production industrielle, notamment le complexe Laguna Lang Cô, la zone industrielle n°2, la zone industrielle et non tarifaire Sài Gon-Chân Mây et un projet de logements sociaux de 460 appartements.

À l’horizon 2025-2030, Huê vise à devenir l’un des principaux pôles de l’économie maritime du Vietnam. La ville prévoit notamment d’accélérer l’extension du port de Chân Mây, avec l’achèvement des quais n°4 et 5 et la préparation des investissements pour les quais n°6, 7 et 8.

Parallèlement, plusieurs grands projets routiers sont envisagés afin de mieux connecter Chân Mây-Lang Cô au réseau national. Parmi eux figure une route d’environ 35 km reliant la zone économique à l’autoroute Nord-Sud Est, pour un investissement estimé à 10 000 milliards de dôngs.

S’y ajoute le projet d’axe routier Nord-Sud Est de Huê, long de 75 km et représentant un investissement estimé à 20 000 milliards de dôngs. Il doit assurer la liaison entre les zones industrielles, la future ligne ferroviaire à grande vitesse, la zone économique et le port de Chân Mây.

En août 2026, les deux zones économiques et les six zones industrielles de Huê avaient attiré plus de 152 000 milliards de dôngs de capitaux enregistrés, dont environ les deux tiers étaient concentrés dans la zone économique de Chân Mây-Lang Cô. -VNA

S’y ajoute le projet d’axe routier Nord-Sud Est de Huê, long de 75 km et représentant un investissement estimé à 20 000 milliards de dôngs. Il doit assurer la liaison entre les zones industrielles, la future ligne ferroviaire à grande vitesse, la zone économique et le port de Chân Mây.

En août 2026, les deux zones économiques et les six zones industrielles de Huê avaient attiré plus de 152 000 milliards de dôngs de capitaux enregistrés, dont environ les deux tiers étaient concentrés dans la zone économique de Chân Mây-Lang Cô. -VNA

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