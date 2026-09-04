Le gouvernement resserre le suivi des prix face aux marges réduites de l’IPC

Hanoi (VNA) – Le Comité directeur de gestion des prix se réunira chaque mois avec les localités afin de maintenir les prix sous contrôle, a indiqué le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang lors d’une réunion tenue vendredi 4 septembre à Hanoi.



Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang, qui préside également ce comité, a souligné qu’il n’y avait pratiquement plus de marge pour une augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) durant les mois restants de l’année et que les ministères, les secteurs et les localités devaient privilégier une gestion efficace des prix.



Il a souligné que, pour le reste de l’année, l’économie mondiale devrait continuer de subir des effets défavorables susceptibles d’impacter négativement les prix et d’exercer une pression sur l’inflation. Outre les facteurs externes, l’accélération des décaissements pour les investissements publics et la mise en œuvre de projets — notamment dans le domaine des infrastructures clés — stimuleront la demande en électricité, en matériaux de construction, en carburant et en intrants.



Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a insisté sur la nécessité de concilier une croissance économique à deux chiffres et une maîtrise efficace de l’inflation afin de garantir la stabilité macroéconomique, car « seule la stabilité macroéconomique permet d’atteindre une croissance rapide et durable ».

Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang s’exprime lors de la réunion, à Hanoi, le 4 septembre. Photo : chinhphu.vn

Le ministère des Finances a été chargé de superviser le suivi de l’évolution de l’IPC, de centraliser les données des ministères et organismes concernant les prix des produits de première nécessité, d’actualiser les scénarios d’inflation sur une base trimestrielle et annuelle, et de conseiller le comité directeur ainsi que le gouvernement sur les mesures de gestion des prix appropriées, en tenant compte de la conjoncture économique mondiale et nationale.



Il a également reçu pour instruction de continuer à appliquer des mesures d’exonération, de réduction et de report concernant les impôts, taxes et redevances, afin de réduire les coûts des intrants pour les entreprises et de soutenir les moyens de subsistance.



Le vice-ministre des Finances, Lê Tân Cân, a indiqué que la hausse moyenne de l’IPC a atteint 4,45 % au cours des huit premiers mois de l’année, se rapprochant ainsi de l’objectif de maîtrise de l’inflation fixé pour 2026.



Les prix ont augmenté entre février et avril sous l’effet de facteurs saisonniers et de la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières, avant de se modérer de mai à juillet grâce au recul des prix des denrées alimentaires et des carburants. En août, l’IPC a légèrement progressé de 0,47%, porté par la remontée des prix des carburants, tandis que les coûts de production, de transport et des intrants continuaient d’exercer une pression sur le niveau général des prix.



Le ministère des Finances a actualisé deux scénarios d’inflation pour 2026, prévoyant des hausses respectives de 4,5% et de 5%. De son côté, la Banque d’État du Vietnam anticipe une inflation moyenne comprise entre 4,5% et 5% pour 2026, s’inscrivant ainsi dans la fourchette cible de 5% (à plus ou moins 0,5 point de pourcentage près). Les organisations internationales prévoient quant à elles une inflation moyenne au Vietnam située entre 3,8% et 5,2%. – VNA



