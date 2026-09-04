Le Vietnam cherche à propulser ses exportations agricoles dans la chaîne de valeur

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les entreprises vietnamiennes doivent faire monter en gamme leurs exportations de produits agricoles et alimentaires dans la chaîne de valeur, en passant de produits bruts et d’une croissance fondée sur le volume à des produits transformés et de marque à plus forte valeur ajoutée, alors que les normes mondiales en matière de qualité, de traçabilité et de durabilité deviennent de plus en plus strictes.



Ces remarques ont été faites par les intervenants lors du séminaire intitulé «Valoriser les produits agricoles et alimentaires au sein de chaînes d’approvisionnement durables», organisé vendredi 4 septembre à Hô Chi Minh-Ville par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en coordination avec le Département du développement des marchés étrangers, dans le cadre de la série d’événements «Vietnam International Sourcing 2026».



Lors du séminaire, Lê Anh Hoàng, directeur adjoint de l’ITPC, a déclaré que l’agriculture et l’industrie agroalimentaire constituaient des secteurs d’exportation clés pour le Vietnam et pour Hô Chi Minh-Ville. Au cours des sept premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint près de 42,8 milliards de dollars, soit une hausse de 7,5% en glissement annuel.



Les accords de libre-échange de nouvelle génération créent des opportunités pour les exportations agricoles et alimentaires vietnamiennes, mais imposent également des exigences plus strictes en matière de qualité des produits, de traçabilité et de développement durable.



La demande croissante des consommateurs pour une meilleure qualité alimentaire, conjuguée à des exigences internationales plus sévères concernant la sécurité sanitaire des aliments, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale, contraint le secteur à modifier son modèle de croissance, a-t-il ajouté.



« L’avantage concurrentiel ne réside plus dans le volume des exportations, mais dans la capacité à répondre aux normes du marché, à accroître la transformation à forte valeur ajoutée et à bâtir des marques, tant sur le plan national qu’à l’échelle mondiale », a déclaré Lê Anh Hoàng.



La directrice générale adjointe du Département du développement des marchés internationaux, Nguyên Thao Hiên, a souligné que les exportations agricoles étaient devenues un pilier majeur de l’économie vietnamienne, le pays figurant parmi les principaux exportateurs mondiaux de riz, de café, de noix de cajou, de poivre et de produits aquatiques.



Le modèle d’exportation évolue progressivement, passant de la logique consistant à «vendre ce que l’on a» à celle de «fournir ce dont le marché a besoin», en privilégiant la valeur, la qualité et la notoriété de la marque plutôt que le volume, a-t-elle précisé.



Lors du séminaire, les intervenants ont également partagé leurs analyses sur les tendances du marché, la demande des consommateurs, les évolutions réglementaires et les stratégies d’approvisionnement, tout en formulant des recommandations pour conquérir des marchés de niche, accéder aux circuits de distribution modernes et optimiser les chaînes d’approvisionnement agricoles.

Les intervenants du séminaire « Valoriser les produits agricoles et alimentaires au sein de chaînes d'approvisionnement durables », à Hô Chi Minh-Ville, le 4 septembre. Photo : ITPC

Opportunités sur les marchés étrangers



Sven Dekker, cofondateur de Vietnam Food Europe BV aux Pays-Bas, a indiqué que l’UE importait pour environ 14 milliards d’euros (16,2 milliards de dollars) de produits alimentaires en provenance des pays de l’ASEAN, les produits vietnamiens représentant près de 25% de ce total.



Parallèlement, le marché européen du commerce électronique interentreprises (B2B) connaît une croissance annuelle supérieure à 22%, ouvrant ainsi de nouveaux débouchés aux fournisseurs vietnamiens.



«Les consommateurs européens recherchent de plus en plus des produits sains, pratiques et traçables», a déclaré Dekker.



Son entreprise a lancé Miss Linh aux Pays-Bas en 2023 en tant que plateforme de commerce électronique B2B dédiée aux produits alimentaires vietnamiens. Elle référence désormais plus de 30 marques, génère un chiffre d’affaires annuel supérieur à 500.000 euros (580.000 dollars), et a enregistré une croissance d’environ 150%. Elle vise un chiffre d’affaires de 16 millions d’euros (18,6 millions de dollars) d’ici 2030.



La plateforme a noué des liens avec plus de 1.300 restaurants et partenaires d’achat majeurs, ouvrant ainsi la voie à l’introduction des produits vietnamiens sur le marché, a-t-il précisé.



«L’Europe ouvre ses portes à la cuisine vietnamienne ; la question est de savoir si vous êtes prêts à y entrer», a-t-il indiqué, soulignant que des chaînes d’approvisionnement durables, «de la graine à l’assiette», étaient essentielles pour permettre aux produits vietnamiens de se développer en Europe.



Des représentants des entreprises émiraties Lulu et Lootah ont également souligné la forte demande en importations alimentaires au Moyen-Orient, qualifiant la région de destination prometteuse pour les exportateurs vietnamiens désireux de diversifier leurs marchés.



Ils ont salué la capacité d’approvisionnement du Vietnam et formulé des recommandations sur la manière dont les produits agricoles vietnamiens pourraient pénétrer les réseaux de distribution régionaux et s’y développer.



Central Retail, présent de longue date au Vietnam, a indiqué que l’Asie du Sud-Est offrait également un potentiel de croissance considérable pour les produits agricoles et alimentaires vietnamiens.



Jose Mestre, directeur de la Fresh Food Academy de Central Retail Vietnam, a précisé que l’enseigne détenait 61% de la valeur des ventes d’hypermarchés au Vietnam, avec plus de 330 centres commerciaux et points de vente répartis dans 26 des 34 provinces et villes du pays. Environ 90% des produits vendus via ses réseaux de distribution proviennent de sources locales.



Le groupe applique des contrôles stricts en matière de sécurité alimentaire tout en privilégiant les produits biologiques et sans antibiotiques. Répondre aux exigences de qualité et assurer un approvisionnement fiable sont des conditions essentielles pour les fournisseurs souhaitant accéder aux chaînes de distribution modernes, a-t-il souligné.



L’enseigne organise également une «Semaine des produits vietnamiens » annuelle en Thaïlande, offrant ainsi un canal supplémentaire pour l’introduction des produits vietnamiens sur le marché régional.



Lê Anh Dung, directeur général de la Compagnie générale des fruits, légumes et produits agricoles (Vegetexco), a affirmé que les défis rencontrés sur les marchés internationaux devaient être considérés comme un catalyseur incitant les entreprises à innover, à diversifier leurs marchés d’exportation et à viser une croissance durable.



Les produits de Vegetexco sont commercialisés dans 58 pays et territoires, notamment au sein de l’UE, aux États-Unis, au Japon, en République de Corée et en Chine. L’entreprise a mis en place des chaînes de valeur intégrées couvrant la recherche semencière, la culture de haute technologie, la transformation et le commerce international, tout en disposant de zones agricoles spécialisées et d’installations de transformation modernes.



Son portefeuille de produits comprend des fruits et légumes (frais et transformés), des denrées de base, des fruits à coque, des ingrédients pour boissons et des produits de la mer, tous élaborés dans le respect de normes internationales telles que ISO 9001, FSSC 22000, VietGAP, GlobalGAP, BRCGS, FDA et HACCP. – VNA



