Politique

La coopération Vietnam-Myanmar connaîtra de nouvelles avancées plus substantielles

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et le président du Myanmar Min Aung Hlaing ont exprimé leur volonté de donner un nouvel élan au partenariat de coopération intégrale Vietnam-Myanmar, en renforçant l’amitié traditionnelle et la coopération dans l’intérêt des deux peuples et de la paix, de la stabilité et du développement dans la région.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et son épouse Ngo Phuong Ly, le président du Myanmar Min Aung Hlaing et son épouse Kyu Kyu Hla, avec les artistes participant au banquet. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et son épouse Ngo Phuong Ly, le président du Myanmar Min Aung Hlaing et son épouse Kyu Kyu Hla, avec les artistes participant au banquet. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et son épouse Ngo Phuong Ly ont offert, le 5 septembre à Hanoï, un banquet en l’honneur du président du Myanmar Min Aung Hlaing et de son épouse Kyu Kyu Hla, en visite officielle au Vietnam.

Dans son allocution, To Lam a souligné que cette visite revêtait une importance particulière, contribuant à consolider et à approfondir l’amitié traditionnelle et le partenariat de coopération intégrale entre les deux pays, tout en insufflant une nouvelle dynamique aux relations Vietnam-Myanmar.

Il a félicité le président Min Aung Hlaing et le peuple du Myanmar pour les réalisations importantes obtenues ces dernières années et souhaité au peuple du Myanmar, fort d’une tradition de travail assidu, de talent et de créativité, de continuer, sous la direction du président Min Aung Hlaing, à obtenir de grands succès dans la stabilisation de la situation, le développement économique et l’édification d’un Myanmar prospère et heureux.

Rappelant les liens d’amitié anciens et solides entre les deux pays, To Lam a souligné leurs nombreuses similitudes historiques et culturelles, ainsi que leur soutien mutuel dans la lutte pour l’indépendance et dans l’œuvre actuelle de construction et de défense nationales. Il a estimé que les deux pays partageaient de nombreux intérêts quant au renforcement de leur amitié et de leur coopération tous azimuts, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région.

Le dirigeant vietnamien s’est dit convaincu que, forts des résultats de leur entretien et de la détermination commune de leurs dirigeants et peuples, les deux pays donneraient un nouvel élan à leur partenariat de coopération intégrale, dans une direction plus substantielle et efficace, en valorisant les potentiels et atouts de chacun et en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Dans son discours de réponse, Min Aung Hlaing a affirmé que le Myanmar attachait une grande importance à ses relations traditionnelles avec le Vietnam.

Il a ajouté que le Myanmar et le Vietnam sont non seulement des voisins proches et amicaux en Asie du Sud-Est, mais aussi des partenaires de longue date, unis par le respect et la compréhension mutuels ainsi que par une amitié chaleureuse et durable.

Ému par l’accueil chaleureux qui lui a été réservé, le président birman a déclaré se sentir au Vietnam comme "chez lui, parmi des amis proches".

Saluant les réalisations du Vietnam après 40 ans de Doi Moi (Renouveau), le président Min Aung Hlaing a exprimé le souhait que le pays atteigne son objectif de devenir une nation à revenu élevé d'ici 2045.

Il a affirmé qu’il continuerait à œuvrer au renforcement de l’amitié traditionnelle et à développer les liens entre les entreprises des deux pays à travers le Forum économique bilatéral, en vue du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat de coopération intégrale en 2027.

Min Aung Hlaing a enfin souligné que le Vietnam était un partenaire important du Myanmar dans les domaines économique et de l’investissement, et invité les entreprises vietnamiennes à accroître leurs investissements au Myanmar. -VNA

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