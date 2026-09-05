Politique

Le leader To Lam reçoit l’ambassadeur du Bangladesh en fin de mission

Le Vietnam et le Bangladesh souhaitent approfondir leurs relations bilatérales, notamment dans les domaines économique, commercial, de l’investissement et de la connectivité, tout en renforçant leur coordination sur les questions régionales et internationales.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite) reçoit l’ambassadeur du Bangladesh Mohammad Lutfor Rahman, en fin de mission. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite) reçoit l’ambassadeur du Bangladesh Mohammad Lutfor Rahman, en fin de mission. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a reçu le 5 septembre à Hanoï l’ambassadeur du Bangladesh au Vietnam, Mohammad Lutfor Rahman, venu lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de son mandat.

To Lam a félicité l’ambassadeur pour l’accomplissement de sa mission au Vietnam et salué ses contributions importantes au renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays, ainsi qu’à l’approfondissement de leurs relations, dans l’intérêt concret de leurs peuples.

Il a également félicité le Bangladesh pour la tenue réussie des élections générales en février 2026 et de l’élection présidentielle en août 2026. Il s’est dit convaincu que, sous la direction du nouveau gouvernement, le Bangladesh préserverait sa stabilité et poursuivrait sa marche vers la prospérité.

Passant en revue les principaux acquis des relations bilatérales durant le mandat de l’ambassadeur, To Lam a estimé qu’après plus de 50 ans de relations diplomatiques, les liens Vietnam-Bangladesh continuaient de se développer solidement, avec un niveau élevé de confiance politique et un soutien mutuel régulier au sein des forums régionaux et internationaux.

Il a proposé de renforcer les échanges de délégations de haut niveau et à tous les niveaux, de maintenir les mécanismes de dialogue bilatéral et d’intensifier la coopération économique et commerciale en valorisant les potentiels et atouts des deux économies.

Les deux pays devraient notamment œuvrer à la négociation et à la conclusion de nouveaux accords commerciaux et d’investissement, avec pour objectif de porter les échanges bilatéraux à 2 milliards de dollars. Il a également appelé à développer la coopération dans l’industrie halal, les technologies de l’information, la transformation numérique et verte, l’éducation, la formation, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Soulignant l’importance de la connectivité pour le commerce et les échanges entre les peuples, To Lam a proposé de renforcer les liaisons routières, ferroviaires et maritimes entre les deux pays et de favoriser l’ouverture prochaine de liaisons aériennes directes Vietnam-Bangladesh.

L’ambassadeur Mohammad Lutfor Rahman a remercié To Lam pour son accueil ainsi que pour son attention et son soutien à son égard, au gouvernement et au peuple bangladais et aux relations bilatérales. Il l’a félicité pour sa nouvelle fonction et pour les réalisations remarquables du Vietnam dans son développement socio-économique.

Il a exprimé sa reconnaissance pour l’accueil chaleureux du peuple vietnamien et souligné les nombreuses similitudes entre les deux pays, tant dans leurs relations bilatérales que sur les forums régionaux et internationaux. Il a affirmé qu’il continuerait, quelle que soit sa fonction, à œuvrer au renforcement de l’amitié et de la coopération Vietnam-Bangladesh.

L’ambassadeur a également souligné la volonté du Bangladesh de renforcer ses relations avec l’ASEAN, d’obtenir le statut de partenaire de dialogue de l’ASEAN et d’avancer vers son adhésion au RCEP, en sollicitant le soutien du Vietnam. Il a affirmé que le Bangladesh partageait les positions de l’ASEAN et du Vietnam sur les questions régionales et souhaitait contribuer à une région pacifique, stable et sûre, notamment en matière de sécurité maritime, dans le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies.

À cette occasion, Mohammad Lutfor Rahman a transmis l’invitation du gouvernement bangladais à To Lam à effectuer prochainement une visite au Bangladesh. -VNA

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