Politique

Sanctions disciplinaires contre un vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement

Hoang Trung est licencié pour des violations et des manquements commis dans l’exercice de ses fonctions, après avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire du Parti prise par le Secrétariat du Comité central du Parti.

Hoang Trung, vice-ministre de l’Agriculture et de l'Environnement. Photo: VNA
Hoang Trung, vice-ministre de l’Agriculture et de l'Environnement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent, Pham Gia Tuc, a signé la décision n° 1722/QD-TTg du Premier ministre, en date du 4 septembre 2026, relative aux mesures disciplinaires à l’encontre de Hoang Trung, vice-ministre de l’Agriculture et de l'Environnement.

Hoang Trung est licencié pour des violations et des manquements commis dans l’exercice de ses fonctions, après avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire du Parti prise par le Secrétariat du Comité central du Parti.

La mesure disciplinaire prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la Décision n° 276-QĐNS/TW du 31 juillet 2026 du Secrétariat du Comité central du Parti.

Auparavant, le 28 juillet, le Secrétariat du Comité central du Parti avait examiné la proposition de la Commission centrale de contrôle concernant les mesures disciplinaires à l’encontre de Hoang Trung, vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement.

Le Secrétariat du Comité central du Parti a constaté que Hoang Trung avait fait preuve d’une dégradation de son idéologie politique, de son éthique et de son mode de vie. Il avait enfreint les règlements du Parti et les lois de l’État dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités, ainsi que les dispositions relatives aux interdictions faites aux membres du Parti et à leur devoir d’exemplarité. Ces violations ont entraîné de très graves conséquences et porté gravement atteinte à la réputation des organisations du Parti ainsi qu’aux organismes, unités et collectivités locales où ils exerçaient leurs fonctions.

Au regard de la nature, de la gravité et des conséquences des violations, ainsi que de leurs causes, et conformément aux règlements du Parti, le Secrétariat du Comité central du Parti a décidé d’exclure Hoang Trung du Parti. -VNA

#Sanctions disciplinaires #PCTN
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