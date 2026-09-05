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Vers un renforcement substantiel et efficace des liens avec la République de Corée et la Mongolie

Les visites officielles du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, en République de Corée et en Mongolie, prévues du 6 au 11 septembre, s’inscrit dans la mise en œuvre de la ligne diplomatique définie par le 14e Congrès national du Parti, de la résolution 06-NQ/TW du Bureau politique, et vise à concrétiser les accords de haut niveau conclus avec ces deux partenaires.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu. Photo: ministère des Affaires étrangères
Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu. Photo: ministère des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) - À la veille des visites officielles du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, en République de Corée et en Mongolie, prévues du 6 au 11 septembre, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a souligné l’importance stratégique de ce déplacement.

Cette tournée, effectuée à l’invitation du président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Cho Jeong Sik, et du président du Parlement de Mongolie, Sandag Byambatsogt, s’inscrit dans la mise en œuvre de la ligne diplomatique définie par le 14e Congrès national du Parti, de la résolution 06-NQ/TW du Bureau politique, et vise à concrétiser les accords de haut niveau conclus avec ces deux partenaires.

Selon le vice-ministre, cette visite réaffirme l’importance accordée par le Vietnam et sa volonté de continuer à approfondir le Partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée et le partenariat intégral Vietnam-Mongolie, afin de les rendre toujours plus substantiels, efficaces et durables. La première visite officielle de Tran Thanh Man dans ces deux pays en qualité de président de l’Assemblée nationale témoigne de l’importance accordée aux relations bilatérales et du rôle important du canal parlementaire dans l’ensemble des relations extérieures du Vietnam avec la République de Corée et la Mongolie.

En République de Corée, cette visite intervient cinq ans après le dernier déplacement d’un président de l’Assemblée nationale du Vietnam et offre l’occasion de traduire les engagements et accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays.

Nguyen Minh Vu a précisé que les discussions porteront sur l’approfondissement de la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’économie, du commerce, de l’investissement et du travail, tout en ouvrant de nouvelles perspectives dans les technologies stratégiques et les énergies renouvelables.

Cette visite offrira également l’opportunité pour les plus hauts législateurs vietnamien et sud-coréen de partager et d’échanger leurs points de vue sur la coordination des efforts visant à promouvoir la coopération dans les instances multilatérales, contribuant ainsi à la résolution des problèmes régionaux et internationaux communs liés à la paix, à la sécurité, aux enjeux mondiaux, au développement durable et à la lutte contre le changement climatique.

Concernant la Mongolie, ce déplacement constitue la première visite d’un président de l’Assemblée nationale du Vietnam dans ce pays depuis 23 ans. Il devrait contribuer à approfondir et à rendre plus substantiel le partenariat intégral entre les deux pays dans de nombreux domaines à fort potentiel, notamment l’économie, le commerce, les énergies renouvelables, les sciences et technologies, la culture, le tourisme, l’éducation et les échanges entre les peuples.

Au cours de cette tournée, Tran Thanh Man discutera notamment avec ses homologues et d’autres partenaires du renforcement de la coopération entre les deux organes législatifs, leurs commissions spécialisées et leurs groupes parlementaires d’amitié.

Faisant suite au rehaussement des relations au rang de partenariat intégral en 2024, cette visite vise à insuffler un nouvel élan plus substantielle à la coopération intégrale entre les deux pays, tant au niveau de la coopération parlementaire bilatérale que multilatérale, à créer une nouvelle dynamique pour le développement et l'avenir des deux pays.

Le vice-ministre a estimé que cette visite contribuerait à promouvoir une coopération concrète, à la hauteur de l’excellente qualité des relations politiques. Selon lui, les deux pays disposent encore d’un important potentiel de coopération dans les secteurs minier, de l’éducation et de la formation, du commerce, du tourisme et des échanges entre les peuples, avec des perspectives particulièrement prometteuses dans le développement des énergies renouvelables en Mongolie.

La visite permettra également de renforcer les échanges et le partage d’expériences en matière législative et de gouvernance, ainsi que d’accélérer la concrétisation des accords de haut niveau entre le Vietnam et la Mongolie, en transformant les engagements signés en projets économiques tangibles au bénéfice des deux peuples.

Elle permettra également d’élargir la coopération entre les deux pays au sein des forums parlementaires multilatéraux régionaux et internationaux, contribuant aux enjeux communs tels que le développement durable, la lutte contre la désertification, la réponse au changement climatique, la paix et la sécurité, ainsi que la protection des femmes et des enfants face aux effets négatifs des technologies et à d’autres enjeux de sécurité non traditionnels.

En conclusion, le vice-ministre Nguyen Minh Vu s’est déclaré convaincu que la visite du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, en République de Corée et en Mongolie contribuera de manière importante à consolider et à élargir le Partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée et le partenariat intégral Vietnam-Mongolie, au bénéfice concret des peuples des deux pays et en contribuant positivement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région. -VNA

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