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Les épouses des dirigeants To Lam et Min Aung Hlaing visitent le village de la soie de Van Phuc

Dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du président du Myanmar Min Aung Hlaing, son épouse Kyu Kyu Hla et l’épouse du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, Ngo Phuong Ly, ont visité le 5 septembre le village de la soie de Van Phuc, à Hanoï, à la découverte d’un savoir-faire traditionnel et d’initiatives de préservation et de valorisation du patrimoine culturel vietnamien.

Mme Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam (droite) et Mme Kyu Kyu Hla, épouse du président birman Min Aung Hlaing, visitent le village de la soie de Van Phuc. Photo: VNA
Mme Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam (droite) et Mme Kyu Kyu Hla, épouse du président birman Min Aung Hlaing, visitent le village de la soie de Van Phuc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Mme Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et Mme Kyu Kyu Hla, épouse du président birman Min Aung Hlaing, en visite officielle au Vietnam, ont visité le 5 septembre le village de la soie de Van Phuc, dans le quartier de Ha Dong, à Hanoï.

Première étape de leur visite : le temple dédié au génie tutélaire du métier, qui conserve la mémoire d’une tradition de tissage vieille de plus de mille ans. Les deux épouses y ont notamment participé, aux côtés d’élèves issus de familles de tisserands, à une activité de confection de bracelets en soie.

Devant un ancien métier à tisser, Mme Kyu Kyu Hla a partagé son émotion, soulignant que cet outil lui était particulièrement familier, le tissage faisant partie de la vie des populations du Myanmar depuis des milliers d’années. Mme Ngo Phuong Ly a souligné les similitudes entre les deux pays, tous deux réputés pour leurs métiers artisanaux traditionnels, notamment le tissage de la soie, dont les femmes contribuent à préserver et à transmettre le savoir-faire et les valeurs culturelles.

Elle a également évoqué la soie de lotus, une création du Myanmar introduite au Vietnam, où le lotus est présent dans toutes les régions, avant d’être utilisée pour confectionner des áo dài mettant en valeur la beauté des femmes vietnamiennes.

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Mme Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et Mme Kyu Kyu Hla, épouse du président birman Min Aung Hlaing, visitent le village de la soie de Van Phuc. Photo: VNA

Les deux épouses ont ensuite parcouru les rues du village et visité un atelier de tissage ainsi qu’un espace consacré à la préservation et au développement des produits en soie. Aujourd’hui, Van Phuc compte plus de 200 foyers, qui produisent, exposent et présentent leurs produits aux visiteurs vietnamiens et étrangers.

Elles se sont particulièrement attardées à l’espace de la coopérative Vun Art, où plus de 40 artisans en situation de handicap donnent une nouvelle vie à des chutes de soie recyclées en créant des tableaux en mosaïque de soie. Touchées par leur parcours et leurs créations, les deux épouses les ont chaleureusement encouragés. Mme Kyu Kyu Hla, ancienne enseignante universitaire, a exprimé le souhait de revenir à Vun Art lors de ses prochains séjours au Vietnam.

Autour d’une tasse de thé pour clôturer la visite, Mme Kyu Kyu Hla a remercié Mme Ngo Phuong Ly pour son accueil chaleureux et ce programme empreint d’humanité, souhaitant avoir d’autres occasions d’échanger sur les richesses culturelles des deux pays. Mme Ngo Phuong Ly a souligné que la culture était "un langage sans frontières", capable de rapprocher les peuples, et exprimé l’espoir de revoir prochainement Mme Kyu Kyu Hla.

Cette visite au village de Van Phuc constitue un moment fort de la visite officielle du dirigeant birman au Vietnam, illustrant le rôle croissant de la culture comme vecteur de rapprochement entre les peuples. À travers la découverte du savoir-faire traditionnel et le contact avec les artisans, elle a également permis de mettre en valeur la richesse, l’élégance et la pérennité du patrimoine culturel vietnamien. -VNA

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