À Dak R’mang, un marché hebdomadaire au cœur des traditions Mong

Lam Dong (VNA) - Chaque dimanche matin, le marché de Dak R’mang, dans la commune de Ta Dung, province de Lam Dong, s’anime au rythme des couleurs des broderies et des saveurs culinaires des Hauts Plateaux du Centre. Au-delà de sa fonction commerciale, il constitue un espace où l’ethnie Mong perpétue ses traditions et contribue au développement du tourisme communautaire local.

Il y a plus de 20 ans, plusieurs familles Mong originaires de Ha Giang, Lao Cai, Cao Bang ou Lai Chau se sont installées à Dak R'mang. Elles y ont apporté leurs us et coutumes, leurs pratiques culturelles et les traditions des marchés des régions montagneuses du Nord. Chaque dimanche, les habitants des villages et localités environnants se retrouvent ainsi dans ce lieu de rencontre.

S’étendant sur plus de 7 000 m², le marché regroupe plus de 100 ménages exerçant une activité commerciale. Dans l’allée consacrée aux articles en brocart, Ly Thi Mai, une femme Mong de la commune de Ta Dung, s’affaire à présenter ses produits aux visiteurs. Sur son stand, les visiteurs peuvent découvrir une grande variété de vêtements et d’accessoires traditionnels Mong : foulards, jambières, chemises, jupes, perles et autres ornements. Une grande partie de ces articles est confectionnée, cousue et brodée à la main par ses soins. Certaines pièces peuvent atteindre plusieurs millions de dôngs.

La zone gastronomique attire également de nombreux visiteurs avec des spécialités préparées selon les méthodes traditionnelles, telles que le thang co, plat mijoté à base de viande et d’abats, le men men, une semoule de maïs, ainsi que du tofu, des gâteaux de riz, de l’alcool de maïs de Bac Ha et diverses épices des montagnes du Nord.

Pour les visiteurs, ce marché hebdomadaire est l’occasion de découvrir un espace culturel unique au cœur des hauts plateaux du Centre. Pour la communauté Mong, le marché de Dak R’mang est bien plus qu’un simple lieu de vente et d’échange de marchandises. Ce rendez-vous du week-end est devenu un lieu où la communauté préserve ses traditions et ses repères culturels sur cette nouvelle terre. Les habitants s’y retrouvent, échangent en langue mong, revêtent leurs costumes traditionnels et partagent des plats aux saveurs de leur pays natal.

S’étendant sur plus de 7 000 m², le marché regroupe plus de 100 ménages exerçant une activité commerciale. Photo: VNA

À la suite du regroupement administratif des communes de Dak R’mang et Dak Som, la commune de Ta Dung compte désormais 4 397 foyers, soit 23 944 habitants. Parmi eux, 1 935 foyers Mong, représentant 13 595 personnes, forment la plus importante communauté Mong de la province de Lam Dong.

Parallèlement à la préservation de leurs traditions, les habitants développent des cultures pérennes telles que le café, le poivre et le durian. Les cours favorables du café et du poivre ces dernières années ont contribué à améliorer les revenus et les conditions de vie des ménages.

Selon Tran Nam Thuan, président du Comité populaire de la commune de Ta Dung, les autorités locales ont amélioré les infrastructures du marché et réorganisé les espaces commerciaux. La commune prévoit également de l’intégrer progressivement aux circuits de tourisme communautaire, tout en poursuivant ses efforts de préservation du patrimoine culturel local.-VNA