Le Vietnam contribue à placer la culture au cœur de l’agenda mondial du développement durable

​New York (VNA) - L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a souligné la portée de la résolution récemment adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, proclamant la période 2027-2036 Décennie internationale de la culture au service du développement durable.

Lors d’une récente interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à New York, le diplomate vietnamien a estimé que ce résultat très encourageant témoignait de l’intérêt et de la large détermination politique de la communauté internationale à renforcer le rôle de la culture dans le développement. Il a souligné que la principale portée de cette résolution était d’accorder à la culture une place plus importante dans l’agenda mondial du développement.

Nous pensons souvent à la culture avant tout comme à un ensemble de valeurs à préserver et à sauvegarder. Mais elle est aussi créativité, identité, cohésion communautaire, moyens de subsistance et, de plus en plus, une ressource importante pour le développement.

Dans un monde confronté à de nombreuses divisions et à de multiples défis, la culture possède également une force particulière : celle de rapprocher les peuples, de favoriser la compréhension, la tolérance et le dialogue. La Décennie revêt à cet égard une importance particulière en créant un cadre à long terme pour maintenir l’attention et l’engagement politique, et pour passer de la prise de conscience à l’action.

L'ambassadeur Do Hung Viet a précisé que cette initiative s'inscrit en parfaite harmonie avec les orientations nationales du Vietnam, qui placent l'humain et la culture au cœur du développement nationale. Ces priorités ont été concrétisées par la résolution 80-NQ/TW du Bureau politique qui considère la culture et l’être humain comme le fondement, une ressource interne et un moteur important du développement du pays, la résolution 28/2026/QH16 de l'Assemblée nationale sur le développement de la culture vietnamienne ainsi que l'institution de la Journée de la culture vietnamienne.

Sur cette base, le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a élaboré et promu cette initiative dans les forums multilatéraux, d’abord à l’UNESCO, puis à l’Assemblée générale de l’ONU.

Cette initiative confirme une nouvelle fois que la diplomatie multilatérale constitue un canal concret permettant au Vietnam de faire valoir ses priorités de développement tout en les reliant aux préoccupations communes de la communauté internationale. La Décennie offre également au Vietnam de nouvelles possibilités de partager ses valeurs, ses expériences et son histoire, tout en renforçant ses liens avec les connaissances, les ressources et les bonnes pratiques internationales au service de son développement national.

Revenant sur le parcours de cette proposition, le chef de la Mission permanente du Vietnam a rappelé que l’idée initiale avait été conçue par la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO à Paris, avant d’être adoptée par consensus fin 2025. Par la suite, le Vietnam s’est associé à Chypre, à l’Italie, au Laos, au Qatar ainsi qu’à Saint-Kitts-et-Nevis pour former un groupe de pays moteurs à New York. À travers plusieurs cycles de consultations et une large mobilisation des pays, l’initiative a été portée devant l’Assemblée générale des Nations Unies.

Selon l’ambassadeur Do Viet Hung, ce résultat témoigne également du rôle de plus en plus actif et moteur du Vietnam au sein des forums multilatéraux. Il s'inscrit dans la continuité de plusieurs réussites récentes de la diplomatie vietnamienne, notamment la présidence de la conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et l'élection d'un magistrat vietnamien au Tribunal international du droit de la mer.

Enfin, le diplomate a rappelé que cette adoption ne constituait qu’une première étape. Dans les années à venir, l’UNESCO assurera la coordination de la mise en œuvre de cette Décennie internationale. Le Vietnam continuera de participer activement et de contribuer aux efforts communs de l’UNESCO, des États membres, des organisations du système des Nations Unies et d’autres partenaires afin de traduire les objectifs de la Décennie en programmes, initiatives et résultats concrets, contribuant ainsi à la fois au développement national et, de manière tangible, à la paix et au développement durable dans le monde. -VNA

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