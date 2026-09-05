Politique

Le Vietnam contribue à placer la culture au cœur de l’agenda mondial du développement durable

Lors d’une récente interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à New York, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies a estimé que l'adoption par les Nations Unis de la Décennie internationale de la culture au service du développement durable témoignait de l’intérêt et de la large détermination politique de la communauté internationale à renforcer le rôle de la culture dans le développement. 

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies. Photo: VNA
L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies. Photo: VNA

​New York (VNA) - L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a souligné la portée de la résolution récemment adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, proclamant la période 2027-2036 Décennie internationale de la culture au service du développement durable.

Lors d’une récente interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à New York, le diplomate vietnamien a estimé que ce résultat très encourageant témoignait de l’intérêt et de la large détermination politique de la communauté internationale à renforcer le rôle de la culture dans le développement. Il a souligné que la principale portée de cette résolution était d’accorder à la culture une place plus importante dans l’agenda mondial du développement.

Nous pensons souvent à la culture avant tout comme à un ensemble de valeurs à préserver et à sauvegarder. Mais elle est aussi créativité, identité, cohésion communautaire, moyens de subsistance et, de plus en plus, une ressource importante pour le développement.

Dans un monde confronté à de nombreuses divisions et à de multiples défis, la culture possède également une force particulière : celle de rapprocher les peuples, de favoriser la compréhension, la tolérance et le dialogue. La Décennie revêt à cet égard une importance particulière en créant un cadre à long terme pour maintenir l’attention et l’engagement politique, et pour passer de la prise de conscience à l’action.

L'ambassadeur Do Hung Viet a précisé que cette initiative s'inscrit en parfaite harmonie avec les orientations nationales du Vietnam, qui placent l'humain et la culture au cœur du développement nationale. Ces priorités ont été concrétisées par la résolution 80-NQ/TW du Bureau politique qui considère la culture et l’être humain comme le fondement, une ressource interne et un moteur important du développement du pays, la résolution 28/2026/QH16 de l'Assemblée nationale sur le développement de la culture vietnamienne ainsi que l'institution de la Journée de la culture vietnamienne.

Sur cette base, le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a élaboré et promu cette initiative dans les forums multilatéraux, d’abord à l’UNESCO, puis à l’Assemblée générale de l’ONU.

Cette initiative confirme une nouvelle fois que la diplomatie multilatérale constitue un canal concret permettant au Vietnam de faire valoir ses priorités de développement tout en les reliant aux préoccupations communes de la communauté internationale. La Décennie offre également au Vietnam de nouvelles possibilités de partager ses valeurs, ses expériences et son histoire, tout en renforçant ses liens avec les connaissances, les ressources et les bonnes pratiques internationales au service de son développement national.

Revenant sur le parcours de cette proposition, le chef de la Mission permanente du Vietnam a rappelé que l’idée initiale avait été conçue par la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO à Paris, avant d’être adoptée par consensus fin 2025. Par la suite, le Vietnam s’est associé à Chypre, à l’Italie, au Laos, au Qatar ainsi qu’à Saint-Kitts-et-Nevis pour former un groupe de pays moteurs à New York. À travers plusieurs cycles de consultations et une large mobilisation des pays, l’initiative a été portée devant l’Assemblée générale des Nations Unies.

Selon l’ambassadeur Do Viet Hung, ce résultat témoigne également du rôle de plus en plus actif et moteur du Vietnam au sein des forums multilatéraux. Il s'inscrit dans la continuité de plusieurs réussites récentes de la diplomatie vietnamienne, notamment la présidence de la conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et l'élection d'un magistrat vietnamien au Tribunal international du droit de la mer.

Enfin, le diplomate a rappelé que cette adoption ne constituait qu’une première étape. Dans les années à venir, l’UNESCO assurera la coordination de la mise en œuvre de cette Décennie internationale. Le Vietnam continuera de participer activement et de contribuer aux efforts communs de l’UNESCO, des États membres, des organisations du système des Nations Unies et d’autres partenaires afin de traduire les objectifs de la Décennie en programmes, initiatives et résultats concrets, contribuant ainsi à la fois au développement national et, de manière tangible, à la paix et au développement durable dans le monde. -VNA

#Nations unies #Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Do Hung Viet #Mission permanente du Vietnam #ONU #Décennie internationale de la culture au service du développement durable
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Résolution en action

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.