Société

L'Agence vietnamienne d'information participe au Forum des médias de l'Asie-Pacifique

La délégation de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), conduite par sa vice-directrice générale Doan Thi Tuyet Nhung, a participé du 2 au 5 septembre à Shenzhen au Forum des médias de l'Asie-Pacifique, où les participants ont échangé sur le rôle des médias dans la coopération et le développement de la région à l’ère numérique.

La VNA participe au Forum des médias de l'Asie-Pacifique. Photo: VNA
La VNA participe au Forum des médias de l'Asie-Pacifique. Photo: VNA

Shenzhen (VNA) - Le Forum des médias de l'Asie-Pacifique, placé sous le thème "Tracer la voie vers une prospérité partagée pour la communauté Asie-Pacifique : consensus et action des médias", s’est tenu du 2 au 5 septembre à Shenzhen, en Chine.

Organisé conjointement par le Département de la Communication du Comité central du Parti communiste chinois, l’Agence de presse Xinhua et le gouvernement populaire de la province du Guangdong, le forum a réuni plus de 400 participants, dont des dirigeants d’agences de presse et d’organes de presse et de médias, des responsables gouvernementaux, des ambassadeurs en Chine, ainsi que des représentants de centres de recherche et des dirigeants d’entreprises de la région Asie-Pacifique.

La délégation de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), conduite par sa vice-directrice générale Doan Thi Tuyet Nhung, a participé au forum. Lors de la séance d’ouverture, le comité d’organisation a annoncé la création du Comité préparatoire du Partenariat des médias Asie-Pacifique, dont la VNA est l’un des 16 membres.

Dans son discours d’introduction, le rédacteur en chef de Xinhua, Lu Yantong, a souligné que le forum constituait un cadre permettant aux agences de presse et aux médias de la région d’intensifier leurs échanges d’expériences et leur coopération, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité de l’Asie-Pacifique. Il a affirmé que Xinhua était prête à approfondir, avec ses partenaires régionaux, l’analyse des résultats de la coopération mutuellement bénéfique et à renforcer la diffusion d’informations précises et opportunes sur cette coopération.

Les participants ont souligné que la coopération et le développement de la région Asie-Pacifique ne pouvait se faire sans une participation active des médias régionaux. Ils ont appelé à renforcer l’information sur l’ouverture et l’intégration croissantes de l’Asie-Pacifique, ainsi que sur les progrès et les réalisations de la coopération entre les économies de la région.

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La directrice générale adjointe de la VNA Doan Thi Tuyet Nhung (gauche) rencontre la vice-présidente de Xinhua, Xi Yanchun. Photo: VNA

En marge du forum, Doan Thi Tuyet Nhung a rencontré la vice-présidente de Xinhua, Xi Yanchun. Les deux parties ont salué les résultats de leur coopération et échangé sur ses orientations futures.

Doan Thi Tuyet Nhung a souligné que le forum constituait une occasion pour la VNA de partager ses expériences en matière d’information et de communication à l’ère numérique et de renforcer ses liens avec Xinhua et les autres agences de presse et médias de la région. Elle a notamment souhaité tirer parti de l’expérience de Xinhua dans la couverture de la Réunion des dirigeants économiques de l'APEC, qui se tiendra à Shenzhen en novembre 2026, à l’approche de l’accueil par le Vietnam de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC en 2027.

Elle a également proposé de renforcer les échanges professionnels et le partage d’expériences dans l’application des technologies et de l’intelligence artificielle à la production et à la diffusion de l’information, ainsi que dans la gestion numérique et le développement de l’économie des médias.

Xi Yanchun a affirmé que Xinhua continuerait de renforcer sa coopération avec la VNA, notamment à travers les bureaux de représentation des deux agences, en développant les échanges professionnels, le partage d’expériences et la coopération dans les domaines d’intérêt commun, tout en facilitant le travail de leurs correspondants respectifs.

À cette occasion, Xinhua a invité les dirigeants de la VNA à participer à la célébration du 95e anniversaire de sa création et à la 7e Conférence mondiale des médias, prévues à Pékin en novembre 2026.

Auparavant, la délégation de la VNA a également participé au Forum de Guangzhou sur le thème "Les opportunités de développement de l’Asie-Pacifique grâce à la coopération dans l’innovation" et effectué des visites dans plusieurs sites économiques et culturels à Guangzhou, Foshan et Shenzhen. -VNA

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