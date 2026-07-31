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Les médias de l'ASEAN sont appelés à préserver la confiance et à adopter l'IA de manière responsable

L'IA ne crée pas de désinformation, mais elle permet de produire et de diffuser plus rapidement et plus facilement de fausses informations. L'ASEAN devrait donc renforcer ses sources d'information fiables, améliorer la capacité du public à identifier les fausses informations et encourager une plus grande responsabilisation des plateformes numériques.

Participants à la table ronde du 10e Forum des médias de l'ASEAN (AMF 2026). Photo : VNA
Participants à la table ronde du 10e Forum des médias de l'ASEAN (AMF 2026). Photo : VNA

Manille (VNA) – Alors que l'intelligence artificielle (IA), l'évolution des comportements du public et les plateformes numériques redessinent le paysage médiatique, la valeur fondamentale du journalisme réside dans sa crédibilité, la rigueur de sa vérification des faits et sa capacité à gagner la confiance du public.

Ce fut le principal sujet abordé par de nombreux intervenants lors de la table ronde sur le rôle des médias dans la construction de l'avenir de l'ASEAN, dans le cadre du 10e Forum des médias de l'ASEAN (AMF 2026), qui s'est tenu le 30 juillet à Manille, aux Philippines.

Les intervenants ont déclaré que l'IA transforme le journalisme en facilitant la collecte de données, le traitement de l'information, la traduction et la production de contenu. Utilisée de manière responsable, elle peut améliorer l'efficacité des rédactions, permettre de nouveaux formats narratifs et aider les médias à toucher un public plus large.

S'adressant à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), Akhyari Hananto, fondateur de Good News from Indonesia, a déclaré que son organisation avait intégré l'IA à différentes étapes de la production de contenu et constaté une augmentation significative de son lectorat. Il a toutefois insisté sur le fait que l'IA n'est qu'un outil d'aide à la décision, les décisions éditoriales restant du ressort de l'humain.

Selon Akhyari Hananto, tout contenu doit faire l'objet d'un examen et d'une vérification éditoriaux par des journalistes et des rédacteurs avant publication.

Des experts ont également mis en garde contre le risque que les systèmes d'IA produisent des « hallucinations » en générant des informations inexactes ou en citant des sources inexistantes. Ils ont souligné que la vérification croisée de sources multiples et le respect de normes éditoriales rigoureuses demeurent des exigences indispensables au journalisme professionnel.

Les participants ont noté que, face à la prolifération de la désinformation et des contenus générés par l'IA, le principal atout des médias n'est plus la rapidité, mais la crédibilité.

Noel Hidalgo Tan, de la Division de la culture et de l'information du Secrétariat de l'ASEAN, a déclaré que le Plan de travail de l'ASEAN pour l'information et les médias 2026-2035 définit des priorités clés, notamment la protection de l'intégrité de l'information, la promotion d'une utilisation responsable de l'IA, le renforcement des capacités des médias et l'amélioration de l'éducation aux médias auprès du public. Il a souligné que l'IA ne crée pas de désinformation, mais permet de produire et de diffuser plus rapidement et plus facilement de faux contenus. L'ASEAN devrait donc renforcer les sources d'information fiables, améliorer la capacité du public à identifier les fausses informations et encourager une plus grande responsabilisation des plateformes numériques.

Plusieurs intervenants ont également souligné que, malgré l'influence croissante des plateformes de médias sociaux et des créateurs de contenu, le journalisme professionnel demeure indispensable pour les enquêtes, la vérification des faits et la fourniture d'informations fiables qui éclairent les décisions politiques et servent l'intérêt public.

Au-delà des défis liés à l'IA, les délégués ont appelé à une coopération médiatique transfrontalière renforcée afin d'assurer une couverture plus complète des enjeux régionaux. Ils ont constaté que, dans de nombreux pays de l'ASEAN, le public continue de privilégier l'actualité nationale, tandis que l'information sur les pays voisins reste limitée. Cela souligne la nécessité de construire un espace informationnel régional plus intégré grâce au partage d'informations, à une collaboration plus étroite entre les médias et à des projets journalistiques conjoints.

Les intervenants ont également insisté sur le fait que la transformation numérique doit compléter, et non remplacer, les médias traditionnels. Si les jeunes publics s'informent de plus en plus via les réseaux sociaux et les plateformes numériques, la radio et la télévision continuent de jouer un rôle essentiel dans la diffusion d'informations officielles auprès des populations, notamment dans les zones rurales et isolées.

L'alliance de l'innovation technologique, des normes professionnelles et de la coopération régionale permettra aux médias de l'ASEAN de demeurer un lien efficace entre le public et les politiques de l'ASEAN, tout en contribuant à l'édification d'une communauté régionale plus cohésive et résiliente, ont-ils affirmé. - VNA

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#médias de l'ASEAN #IA
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