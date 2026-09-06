La diplomatie parlementaire renforce le partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée

Hanoï (VNA) – Sur invitation du président de l’Assemblée nationale de la République de Corée Cho Jeong Sik et de son épouse, ainsi que du président du Parlement de Mongolie (ou Grand Khoural d'État) Sandag Byambatsogt et de son épouse, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man et son épouse, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, effectueront une visite officielle en République de Corée et en Mongolie du 6 au 11 septembre 2026.



La visite officielle en République de Corée, prévue du 6 au 9 septembre, intervient alors que les relations Vietnam-République de Corée connaissent un développement vigoureux, substantiel et global. La coopération parlementaire, en particulier, affirme de plus en plus son rôle de canal important pour consolider la confiance politique et donner un nouvel élan à la mise en œuvre des accords conclus entre les dirigeants des deux pays.



Un partenariat stratégique intégral de plus en plus approfondi



Le Vietnam et la République de Corée ont établi leurs relations diplomatiques le 22 décembre 1992. En plus de trois décennies, ces relations n’ont cessé de se développer et sont devenues un modèle de coopération parmi les relations extérieures du Vietnam.



Les deux pays ont établi en août 2001 le cadre de la « relation de partenariat global au XXIe siècle », avant d’élever leurs relations au niveau de « partenariat de coopération stratégique » en octobre 2009, puis de « partenariat stratégique intégral » en décembre 2022. Ces étapes ont créé un cadre important permettant d’élargir et d’approfondir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.



Depuis l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique intégral, la confiance politique entre les deux pays n’a cessé de se consolider. Le Vietnam et la République de Corée maintiennent des relations étroites à travers les canaux du Parti, de l’État et de l’Assemblée nationale, tout en intensifiant les visites et les échanges entre leurs hauts dirigeants.



La visite d’État en République de Corée du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam To Lam et de son épouse, en août 2025, a notamment revêtu une importance particulière, contribuant à renforcer fortement la confiance politique entre les deux pays. To Lam était le premier chef d’État étranger à se rendre en République de Corée après l’entrée en fonction du président Lee Jae Myung en juin 2025. À cette occasion, les deux parties ont publié une Déclaration conjointe sur l’approfondissement du partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée et échangé dix documents de coopération entre leurs ministères, secteurs et organismes.



En avril 2026, lors de la visite d’État au Vietnam du président Lee Jae Myung et de son épouse, les deux parties ont échangé douze documents de coopération couvrant de nombreux domaines, créant ainsi de nouvelles bases pour concrétiser les accords conclus au plus haut niveau.



Les relations bilatérales sont actuellement mises en œuvre à travers un large éventail de mécanismes de coopération, notamment le Dialogue stratégique au niveau vice-ministériel sur la diplomatie, la sécurité et la défense, le Dialogue sur la sécurité Vietnam-République de Corée, le Dialogue sur la défense, ainsi que le Comité intergouvernemental de coopération économique et scientifique et technologique, le Comité mixte au niveau ministériel sur l’industrie, le commerce et l’énergie et le Dialogue au niveau des vice-Premiers ministres sur la coopération économique.



Ces mécanismes fonctionnent de manière efficace, flexible et adaptée aux réalités, contribuant à répondre aux questions qui se posent et aux besoins concrets de la coopération bilatérale.



Sur les forums multilatéraux, le Vietnam et la République de Corée coopèrent étroitement et apportent des contributions actives au sein des Nations unies, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et de la Réunion Asie-Europe (ASEM), ainsi que dans les mécanismes régionaux tels que l’ASEAN-République de Corée, Mékong-République de Corée, ASEAN+3, le Forum régional de l’ASEAN (ARF) et le Sommet de l’Asie de l’Est (EAS).



Le Vietnam a notamment joué un rôle moteur dans le renforcement de la coopération entre la République de Corée et l’ASEAN en tant que coordinateur des relations de dialogue ASEAN-République de Corée pour la période 2021-2024.



L’économie, le commerce et l’investissement, piliers majeurs



La coopération économique, commerciale et d’investissement constitue l’un des principaux piliers des relations Vietnam-République de Corée et l’un des points forts de la coopération économique internationale du Vietnam.



Après plus de 30 ans d’échanges, les deux pays sont devenus des partenaires économiques majeurs l’un pour l’autre.



La République de Corée est actuellement le premier investisseur étranger au Vietnam, son deuxième marché émetteur de touristes, son deuxième fournisseur d’aide publique au développement (APD) et son troisième partenaire commercial.



Le commerce bilatéral a atteint 89,5 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 9,6 % sur un an. Au cours des sept premiers mois de 2026, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 70 milliards de dollars, en hausse de 41 % par rapport à la même période de 2025.



La structure des échanges témoigne de l’intégration croissante des chaînes de production des deux économies. Le Vietnam exporte principalement vers la République de Corée des téléphones et leurs composants, des ordinateurs, des produits électroniques et leurs composants, notamment issus des entreprises à capitaux étrangers. De son côté, la République de Corée fournit au Vietnam des composants et accessoires, des machines et équipements ainsi que des matières premières destinées à la production.



Les deux parties discutent actuellement de mesures concrètes pour mettre en œuvre le « Plan d’action visant à atteindre un chiffre d’affaires commercial bilatéral de 150 milliards de dollars, de manière plus équilibrée, d’ici 2030 ».



Sur le plan des investissements, à fin juillet 2026, la République de Corée demeurait le premier investisseur étranger au Vietnam parmi 154 pays et territoires, avec 10.567 projets représentant un capital enregistré cumulé de 102,6 milliards de dollars.



Les investissements sud-coréens se concentrent notamment dans des secteurs clés tels que l’industrie manufacturière et de transformation, les hautes technologies, l’électronique, l’automobile et les pièces détachées automobiles, la construction et l’immobilier, contribuant activement au processus d’industrialisation, de modernisation et d’intégration internationale du Vietnam.



Parallèlement à la coopération économique traditionnelle, les sciences et technologies émergent comme un nouveau pilier et un domaine phare des relations bilatérales.



Les deux pays encouragent la coopération dans des secteurs émergents tels que l’intelligence artificielle, les biotechnologies, les technologies quantiques et les semi-conducteurs, tout en renforçant la formation de ressources humaines hautement qualifiées et la mise en réseau des écosystèmes d’innovation des deux pays.



La création de l’Institut des sciences et technologies Vietnam-République de Corée (VKIST), avec une aide non remboursable de 30 millions de dollars accordée par la République de Corée, constitue un symbole de la coopération scientifique et technologique bilatérale. Les deux parties œuvrent actuellement à la mise en œuvre de la deuxième phase du projet.



Les échanges entre les peuples, un socle solide



Les relations Vietnam-République de Corée se développent également de manière dynamique dans les domaines de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples.



En 2025, la République de Corée a été le deuxième marché émetteur de touristes à destination du Vietnam, avec environ 4,3 millions de visiteurs, soit 21 % du nombre total de touristes étrangers au Vietnam.



Ce chiffre témoigne de l’intensité des échanges entre les populations des deux pays et contribue à renforcer la compréhension mutuelle ainsi que les liens d’amitié entre les deux peuples.



Près de 400.000 Vietnamiens vivent, étudient et travaillent actuellement en République de Corée, tandis que plus de 200.000 Sud-Coréens résident au Vietnam. Les communautés des deux pays constituent un important trait d’union, favorisant les échanges, la coopération et la compréhension mutuelle.



Parallèlement au tourisme, la coopération culturelle joue de plus en plus le rôle de « passerelle douce », contribuant à renforcer la compréhension, la confiance et la solidarité entre les deux peuples et à créer un solide socle social pour le développement durable du partenariat stratégique intégral.



La diplomatie parlementaire affirme son rôle



Dans l’ensemble des relations Vietnam-République de Corée, la coopération parlementaire constitue un pilier important, contribuant à approfondir le partenariat stratégique intégral et à créer des conditions juridiques et institutionnelles favorables à la coopération bilatérale.



Ces dernières années, l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée nationale de la République de Corée ont régulièrement organisé des échanges de délégations de dirigeants, de commissions, de groupes parlementaires d’amitié, de femmes parlementaires et de jeunes députés.



Ces échanges contribuent non seulement à renforcer la compréhension et la confiance entre les deux organes législatifs, mais aussi à favoriser le partage d’expériences en matière législative, de contrôle et de gouvernance.



Les groupes parlementaires d’amitié Vietnam-République de Corée sont devenus un canal de dialogue flexible et proche des réalités. Ils contribuent à consolider l’amitié entre les deux peuples, tout en permettant d’identifier rapidement les difficultés et de rechercher des solutions aux problèmes qui peuvent surgir dans les relations bilatérales.



En novembre 2025, l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée nationale de la République de Corée ont signé un mémorandum d’entente sur la coopération. Ce document constitue une base importante pour renforcer la coopération entre les deux organes législatifs de manière plus substantielle et efficace, tout en contribuant à approfondir les relations bilatérales.



Les deux Assemblées nationales coopèrent également étroitement et se soutiennent mutuellement au sein de forums parlementaires multilatéraux tels que l’Union interparlementaire (UIP) et l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), contribuant activement aux efforts en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable dans la région et dans le monde.



Un nouvel élan aux relations bilatérales



Dans le contexte du développement vigoureux, substantiel et global des relations Vietnam-République de Corée, la visite officielle en République de Corée du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et de son épouse revêt une importance particulière.



Il s’agit de la première visite officielle en République de Corée de Tran Thanh Man en qualité de président de l’Assemblée nationale, ainsi que de la première visite d’un président de l’Assemblée nationale du Vietnam dans ce pays depuis cinq ans. Le dirigeant vietnamien sera en outre le premier invité étranger du nouveau président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Cho Jeong Sik.



La visite réaffirme l’importance constante accordée par le Parti, l’État et l’Assemblée nationale du Vietnam au partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée. Elle s’inscrit également dans la continuité des nombreux échanges de haut niveau intervenus récemment.



Selon l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée Vu Ho, cette visite constitue une étape importante après la visite d’État du Secrétaire général To Lam en République de Corée en août 2025, la visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale de la République de Corée Woo Won Shik en novembre 2025 et la visite d’État au Vietnam du président Lee Jae Myung en avril 2026.



Elle témoigne ainsi de la promotion coordonnée des relations bilatérales à travers les trois canaux du Parti, de l’État et de l’Assemblée nationale.



La visite intervient par ailleurs à un moment où les deux pays entrent dans une nouvelle phase de développement, marquée par la nécessité de renouveler leurs institutions, d’améliorer leur compétitivité et de rechercher de nouveaux moteurs de croissance.



Elle ne vise donc pas seulement à consolider la confiance politique, mais offre également l’occasion aux deux parties d’échanger sur des mesures concrètes permettant de transformer les accords de haut niveau en résultats tangibles, de renforcer la coopération parlementaire et d’élargir la coopération dans les domaines d’intérêt commun.



Le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée Cho Jeong Sik espère également que cette visite donnera un nouvel élan à la mise en œuvre des accords de coopération déjà signés et permettra de renforcer les échanges et la coopération entre les deux organes législatifs.



Selon lui, l’intensification des échanges entre les deux Assemblées nationales contribuera non seulement à consolider les relations d’amitié, mais aussi à établir une base juridique et institutionnelle solide pour le développement et la prospérité commune et durable des deux pays.



Dans l’ensemble des relations Vietnam-République de Corée, la diplomatie parlementaire affirme ainsi de plus en plus son rôle concret en contribuant à rapprocher les deux organes législatifs, à consolider la confiance politique, à perfectionner le cadre juridique et à faciliter la mise en œuvre efficace des accords bilatéraux.



Forts d’une base politique de plus en plus solide, d’une coopération économique dynamique, d’échanges populaires intenses et de mécanismes de coopération de mieux en mieux structurés, les deux pays disposent de conditions favorables pour donner un nouvel élan à leur partenariat stratégique intégral et poursuivre son développement substantiel, efficace et durable dans la nouvelle période.- VNA

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