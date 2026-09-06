La visite du dirigeant Tô Lâm en Russie, étape importante des relations bilatérales

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Hanoï (VNA) – ''Nous considérons la prochaine visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm en Fédération de Russie comme une étape importante dans le développement du partenariat stratégique global russo-vietnamien'', a déclaré l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko.

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Le diplomate russe souligne que Moscou espère que cette visite permettra aux deux parties d’examiner de manière substantielle l’ensemble des questions inscrites à leur agenda bilatéral, de définir de nouvelles orientations de coopération à long terme et de prendre des décisions concrètes pour consolider les relations entre les deux pays.

Selon le ministère vietnamien des Affaires étrangères, sur invitation du président russe Vladimir Poutine et du président français Emmanuel Macron, le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau du Vietnam, effectuera une visite d’État en Fédération de Russie, une visite officielle en République française et participera au Sommet spatial à Paris, en France, du 7 au 12 septembre 2026.

À cette occasion, l’ambassadeur Gennady Bezdetko a accordé une interview à la VNA sur la signification de la visite et les perspectives de coopération entre les deux pays.

Selon Gennady Bezdetko, les relations russo-vietnamiennes se développent de manière dynamique dans de nombreux domaines, sur la base solide de l’amitié et de la compréhension mutuelle cultivées au fil des années.

Le dialogue politique régulier et substantiel à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau, joue un rôle important dans le renforcement des relations bilatérales. Les échanges menés dans un esprit constructif et de confiance permettent aux deux pays de partager des positions similaires sur de nombreuses questions de l’agenda international et bilatéral.

En 2026, le Premier ministre vietnamien s’est déjà rendu deux fois en Russie. Le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung s’est également rendu à Moscou en qualité d’envoyé spécial du Secrétaire général du Parti Tô Lâm.

Dans le même temps, plusieurs délégations russes de haut niveau, conduites par des responsables des organes parlementaires, des collectivités locales, des ministères et organismes fédéraux, ainsi que des établissements scientifiques et éducatifs et des associations professionnelles, ont effectué des visites au Vietnam.

Ces échanges ont donné un nouvel élan à la coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement, des sciences et technologies ainsi que des affaires sociales.

Les représentants des deux pays entretiennent également des contacts actifs en marge des événements multilatéraux. Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a participé au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, tandis que le ministre vietnamien des Finances Ngo Van Tuan a pris part au Forum économique oriental à Vladivostok.

Ces rencontres contribuent à établir un dialogue utile et efficace entre les responsables et les milieux d’affaires des deux pays, a estimé l’ambassadeur.

Gennady Bezdetko a souligné que la Russie considérait la prochaine visite du Secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm comme une étape importante dans le développement du partenariat stratégique global russo-vietnamien.

Moscou espère que les deux parties examineront de manière substantielle l’ensemble des questions de leur agenda bilatéral, définiront de nouvelles orientations de coopération à long terme et prendront des décisions concrètes afin de continuer à consolider les relations entre les deux pays.

L’ambassadeur russe a souligné que le Vietnam et la Russie disposaient d’atouts complémentaires offrant de vastes possibilités de coopération mutuellement bénéfique à long terme.

Le Vietnam est un pays au développement dynamique, bénéficiant d’une position géographique favorable, de ressources humaines abondantes et d’un rôle croissant en tant que centre de production et de logistique en Asie du Sud-Est.

La Russie dispose quant à elle de technologies modernes et de solides capacités dans les domaines de l’énergie, de l’industrie, des transports, des sciences ainsi que de ressources naturelles importantes.

Ces atouts constituent une base favorable à l’élargissement de la coopération au-delà des domaines traditionnels.

Le secteur des combustibles et de l’énergie demeure l’un des domaines prioritaires de la coopération russo-vietnamienne. La coentreprise Vietsovpetro, qui opère sur le plateau continental vietnamien depuis 1981, en constitue un exemple emblématique.

Depuis 2008, la coentreprise « réciproque » Rusvietpetro mène des activités dans le district autonome des Nenets, en Russie.

En 2025, les deux parties ont signé un accord intergouvernemental visant à élargir les zones d’exploration géologique et d’exploitation pétrolière et gazière sur le plateau continental vietnamien et sur le territoire de la Fédération de Russie, ouvrant de nouvelles possibilités aux entreprises des deux pays.

La Russie et le Vietnam étudient également la possibilité de fournir du gaz naturel liquéfié (GNL) russe au Vietnam et de développer les infrastructures de production nécessaires avec la participation de la société publique NOVATEK.

De nouvelles perspectives apparaissent également dans les domaines de l’énergie bas carbone et des énergies renouvelables.

Un autre jalon important a été franchi en mars 2026 avec la signature d’un accord intergouvernemental sur la coopération dans la construction de la première centrale nucléaire sur le territoire vietnamien, avec la participation du groupe public russe Rosatom.

Cet accord constitue le fondement juridique de la mise en œuvre de ce projet de grande envergure. Les deux parties ont achevé leurs procédures internes permettant son entrée en vigueur et travaillent activement aux préparatifs du projet.

Selon l’ambassadeur, d’importantes possibilités de coopération existent également dans la construction mécanique, l’industrie manufacturière, les transports, la construction navale, l’agriculture, l’industrie halieutique et les technologies numériques.

La Russie est également prête à renforcer la coopération dans le secteur agroalimentaire.

Les domaines pharmaceutique, médical et touristique offrent de bonnes perspectives.

Selon les dernières statistiques, le Vietnam figure parmi les trois destinations touristiques les plus prisées par les Russes. Le nombre de citoyens russes se rendant au Vietnam se rapproche du million.

L’augmentation du nombre de vols directs et l’élargissement des liaisons aériennes contribuent à l’essor des échanges touristiques. En 2025, les deux pays ont inauguré 31 liaisons aériennes sur 15 nouvelles routes.

La coopération entre les collectivités locales contribue également de manière importante au développement des relations bilatérales. Les villes de Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et Ekaterinbourg intensifient leurs échanges dans de nombreux domaines avec les villes et provinces vietnamiennes.

L’ambassadeur Gennady Bezdetko a souligné que la coopération dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation reposait sur une longue histoire et une solide tradition.

Le Centre tropical russo-vietnamien de recherche scientifique et technologique célébrera son 40e anniversaire en mars 2027. Les deux parties y mènent actuellement des recherches dans de nombreux domaines, notamment les sciences marines, l’écologie, le changement climatique, la médecine, les sciences des matériaux et la formation des ressources humaines.

Les recherches appliquées dans les domaines des biotechnologies, de la prévention des maladies infectieuses dangereuses et de la protection des cultures revêtent une importance croissante.

Depuis plusieurs décennies, le Centre tropical met en œuvre des projets et programmes de recherche conjoints au service des intérêts des deux pays. Il constitue ainsi un modèle de coopération scientifique et technologique original entre le Vietnam et la Russie.

L’ambassadeur a souligné que cette coopération constituait une priorité. Ce n’est pas un hasard si 2026 a été proclamée « Année de la coopération russo-vietnamienne dans les domaines scientifique et éducatif ».

Cette initiative offre de nouvelles possibilités d’intensifier les échanges universitaires et de créer des liens technologiques à long terme.

Les deux parties accordent une attention particulière au développement de la coopération dans les secteurs de haute technologie, dans le contexte de la quatrième révolution industrielle.

Les organismes compétents des deux pays coopèrent notamment dans la construction de « villes intelligentes », la fourniture de services publics selon le système du « guichet unique », la sécurisation des bases de données ainsi que l’application de solutions numériques dans les transports et le secteur industriel.

L’intelligence artificielle et la sécurité de l’information figurent parmi les domaines prioritaires de coopération.

Dans le contexte géopolitique actuel, la mise en commun des capacités et le partage des expériences avancées dans les secteurs stratégiques constituent une nécessité urgente, a estimé l’ambassadeur.

La Russie accorde également une grande importance à la coopération avec le Vietnam dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.

Cette coopération couvre de nombreux domaines, notamment la médecine, la pharmacie, la production de nouveaux matériaux et l’agriculture. La Russie dispose de l’un des plus importants potentiels scientifiques et technologiques au monde dans ce secteur.

Les deux parties accordent une attention particulière au projet de construction du Centre des sciences et technologies nucléaires au Vietnam et poursuivent leurs travaux à cet égard.

En novembre 2025, une entité spécialisée du groupe public Rosatom a fourni une nouvelle cargaison de combustible au réacteur nucléaire de recherche de Da Lat, suffisante pour plusieurs années d’utilisation.

D’autres activités ont été définies dans le cadre de la Feuille de route pour le développement des technologies nucléaires à l’horizon 2030, mise en œuvre conjointement par Rosatom et le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies.

Abordant la coopération dans l’éducation, la formation, la culture et les échanges entre les peuples, Gennady Bezdetko a estimé que « l’être humain est sans doute la ressource la plus fiable et la plus durable » des deux pays.

Au fil des décennies, de nombreux Vietnamiens formés en Union soviétique et en Russie sont devenus des responsables politiques, des scientifiques, des ingénieurs, des gestionnaires, des experts hautement qualifiés et des entrepreneurs de renom, contribuant activement au développement de leur pays.

Il importe, selon lui, de préserver ces belles traditions tout en adaptant la coopération éducative aux conditions actuelles et aux besoins des deux parties.

La Russie est prête à continuer à soutenir la formation de spécialistes vietnamiens dans le cadre du budget de bourses accordé par le gouvernement russe, qui prévoit 1 000 bourses par an.

Dans le cadre des relations étroites et traditionnelles dans le domaine humanitaire, les deux pays s’attachent également à promouvoir l’enseignement du russe et du vietnamien, considéré comme une condition importante pour préserver à long terme les traditions d’amitié et de solidarité entre les deux peuples.

La Russie et le Vietnam souhaitent développer des programmes conjoints d’éducation et de recherche, mettre en place des formations débouchant sur des diplômes conjoints ou doubles et renforcer les échanges universitaires.

Le troisième Forum des recteurs des universités russes et vietnamiennes, organisé le 22 mai 2026 à l’Université des transports et des communications de Hanoï, constitue un exemple notable de cette coopération.

Le forum a permis d’examiner les questions d’actualité liées à la coopération et de favoriser la mise en commun des efforts des établissements scientifiques de premier plan des deux pays.

Les deux parties ont également organisé des rencontres dans le cadre de l’Alliance des universités techniques russo-vietnamiennes, qui réunit des établissements de premier plan et vise notamment à accroître le nombre d’étudiants dans les disciplines techniques.

Plus de 500 accords de coopération sont actuellement mis en œuvre.

L’ambassadeur a par ailleurs invité les jeunes Vietnamiens à participer aux programmes éducatifs conjoints, aux Olympiades internationales et aux concours organisés par la Russie, qui offrent des perspectives de poursuivre des études supérieures dans les meilleurs établissements universitaires russes.

Selon lui, la combinaison des ressources humaines accumulées au fil des décennies, des nouvelles stratégies d’innovation et des progrès technologiques permettra à la coopération éducative de devenir un moteur de grands projets scientifiques, technologiques et économiques entre la Russie et le Vietnam.

La coopération culturelle se développe de manière stable et s’approfondit progressivement, a poursuivi Gennady Bezdetko.

La richesse et l’originalité de l’art vietnamien sont appréciées du public russe. Durant l’été 2025, des milliers de Moscovites et de visiteurs de la capitale russe ont pu découvrir les danses traditionnelles, la musique et les arts martiaux du Vietnam à l’occasion du Festival culturel vietnamien placé sous le thème « Vietnam - Couleurs tropicales ».

La cérémonie d’ouverture avait notamment été marquée par la présence de Mme Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm.

En juillet 2026, le Théâtre de marionnettes sur l’eau de Thang Long, à Hanoï, a offert au Musée de l’Orient à Moscou des marionnettes en bois originales ayant été utilisées dans ses spectacles. Ces pièces rejoindront l’exposition permanente consacrée au Vietnam au sein du musée.

De leur côté, les troupes de théâtre et les ensembles musicaux russes se produisent régulièrement au Vietnam.

Les Journées de la culture russe au Vietnam 2026 ont constitué l’un des événements culturels importants de l’année. Le programme comprenait notamment une exposition de costumes traditionnels et d’objets artisanaux du musée V.D. Polenov, ainsi qu’un spectacle donné par une troupe d’art populaire de Sibérie, entre autres activités.

Le public vietnamien devrait également avoir l’occasion d’assister en octobre prochain à une nouvelle tournée du célèbre Ballet académique Boris Eifman de Saint-Pétersbourg.

L’ambassadeur a indiqué que la Russie avait de grands projets culturels pour l’année prochaine, qui seront annoncés lors de la prochaine visite. Des troupes artistiques de premier plan et des artistes russes de renom devraient notamment se produire sur les grandes scènes vietnamiennes.

L’ambassadeur Gennady Bezdetko s’est dit convaincu que la prochaine visite d’État du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm en Russie ouvrirait de nouvelles perspectives pour consolider les fondements politiques des relations bilatérales et élargir la coopération dans les domaines économique, scientifique et technologique, éducatif, culturel et des échanges entre les peuples.

La visite contribuera ainsi à approfondir et à rendre plus substantif et efficace le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.- VNA

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