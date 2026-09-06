Russie-Vietnam: Vers une nouvelle étape de coopération économique

​

Hanoï (VNA) – La Russie et le Vietnam disposent de nouvelles opportunités pour approfondir leur coopération économique, commerciale et d’investissement, en mettant davantage l’accent sur les technologies, l’industrie, l’énergie, la transformation numérique et la formation des ressources humaines, a déclaré le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko, chef de la section russe du Comité intergouvernemental russo-vietnamien de coopération.

​

​

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à la veille de la visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm et de son épouse, à l’invitation du président russe Vladimir Poutine, Dmitry Chernyshenko a souligné l’importance de cette visite pour donner un nouvel élan au partenariat stratégique global entre les deux pays.

Selon lui, la visite contribuera notamment à renforcer la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et des technologies.

La Russie attache une grande importance au développement dynamique des relations russo-vietnamiennes. Les deux pays disposent d’une solide base de coopération, forgée au fil de plusieurs décennies, qui s’étend aujourd’hui à de nouveaux domaines répondant aux besoins de développement de chacun.

Dmitry Chernyshenko a notamment cité le Plan global de coopération russo-vietnamienne à l’horizon 2030, signé en 2025, qui fixe l’objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 15 milliards de dollars d’ici 2030.





Une nouvelle plateforme pour le commerce et l’investissement



Le vice-Premier ministre russe a souligné la nécessité de créer une nouvelle plateforme de coopération commerciale et d’investissement dans le contexte de l’évolution de l’Accord de libre-échange entre l’Union économique eurasiatique (UEEA) et le Vietnam.

Entré en vigueur en 2016, cet accord a favorisé l’accès des produits des deux parties à leurs marchés respectifs. Après dix ans de mise en œuvre, les droits de douane appliqués aux exportations de l’UEEA vers le Vietnam ont été ramenés d’un niveau moyen de 9,5% en 2015 à environ 1%, tandis que ceux appliqués aux importations dans l’UEEA sont passés de 9,7% à environ 2%.

Selon Dmitry Chernyshenko, ces résultats ont contribué à stimuler les échanges bilatéraux. Toutefois, les deux pays doivent désormais rechercher de nouveaux moteurs de croissance, notamment alors que la période de transition relative aux préférences tarifaires prévues par l’accord arrive progressivement à son terme.

La Russie souhaite ainsi travailler avec le Vietnam à la mise en place d’un nouvel écosystème de coopération, dans lequel les entreprises des deux pays ne se limiteraient plus à l’achat et à la vente de marchandises, mais développeraient également des investissements communs, des transferts de technologies, des capacités de production et une participation accrue aux chaînes de valeur.

Plusieurs produits russes connaissent déjà une croissance encourageante sur le marché vietnamien. Au cours de l’année écoulée, les exportations russes d’engrais vers le Vietnam ont progressé de 87% et celles de viande porcine de 30,9%. Les produits énergétiques et les polymères ont également enregistré une croissance régulière.

Pour exploiter davantage le potentiel des deux marchés, les deux parties doivent toutefois continuer à lever les obstacles liés aux paiements, à la logistique, à la recherche de partenaires fiables et à l’adaptation aux spécificités de chaque marché, a estimé le responsable russe.

Il a également souligné le potentiel du commerce électronique, qui pourrait devenir un canal important pour permettre aux entreprises des deux pays, notamment aux petites et moyennes entreprises, d’accéder aux marchés respectifs.

La Russie figure aujourd’hui parmi les pays leaders dans le domaine du commerce électronique, tandis que le marché vietnamien progresse de 15 à 20% par an et compte parmi les marchés à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est.

Le renforcement des connexions entre les plateformes de commerce électronique des deux pays permettrait aux PME russes de mieux accéder au marché vietnamien et, à partir du Vietnam, aux marchés de l’ASEAN.





Six domaines prioritaires



Sur la base des atouts existants, Dmitry Chernyshenko a identifié six groupes de secteurs susceptibles de créer de nouvelles percées dans la coopération avec le Vietnam.

Le premier concerne l’énergie et l’électrotechnique, notamment le pétrole et le gaz, les équipements énergétiques, les réseaux électriques, la production d’électricité et les services techniques. La Russie souhaite aller au-delà de la fourniture d’équipements pour favoriser la localisation de la production, développer les services et mettre en œuvre des projets à long terme au Vietnam.

Le ferroviaire et les métros constituent également un secteur à fort potentiel, dans le contexte où le Vietnam accélère le développement de ses infrastructures ferroviaires. Les entreprises russes peuvent participer à la fourniture de matériel roulant, à la conception, à la construction, à l’électrification, aux systèmes de signalisation, à l’automatisation, à l’exploitation, à la formation du personnel et à la maintenance.

Dans le domaine de l’exploitation minière et de la transformation des minerais, la coopération pourrait être élargie à l’exploration géologique, à l’exploitation, à l’enrichissement, à la fourniture d’équipements, à l’automatisation et à la transformation en profondeur des minerais, afin d’en accroître la valeur ajoutée.

L’agriculture et l’industrie agroalimentaire offrent également d’importantes perspectives. La Russie dispose d’atouts dans les céréales, les huiles végétales, les aliments pour animaux et la viande, tandis que le Vietnam bénéficie d’une solide capacité de transformation agroalimentaire et d’un accès privilégié aux marchés de l’ASEAN.

Les deux parties pourraient ainsi développer des chaînes de valeur plus longues, avec notamment la transformation de produits au Vietnam avant leur distribution sur les marchés régionaux.

Dans le secteur des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux, la Russie souhaite renforcer la coopération dans les médicaments finis, les matières premières et principes actifs pharmaceutiques, les technologies, les équipements, la production locale, les services médicaux et la formation des ressources humaines.

Enfin, les technologies numériques constituent un domaine prometteur, notamment en matière de cybersécurité, de technologies financières, d’intelligence artificielle, d’identification numérique et de logiciels destinés aux entreprises.

Selon Dmitry Chernyshenko, ces six secteurs ont en commun de permettre d’accroître la part de la technologie, de la valeur ajoutée et de l’investissement dans les relations économiques bilatérales, au lieu de s’appuyer essentiellement sur les échanges de marchandises.





Les sciences et technologies, nouveau moteur de coopération



Le vice-Premier ministre russe a estimé que les sciences, les technologies et l’innovation joueront un rôle de plus en plus central dans les relations russo-vietnamiennes.

Les deux pays disposent d’un mécanisme intergouvernemental de coopération dans les domaines de l’éducation, des sciences et des technologies, ainsi que du Comité intergouvernemental russo-vietnamien de coopération commerciale, économique, scientifique et technique, qui se réunit régulièrement.

Le Centre tropical russo-vietnamien constitue l’un des principaux piliers de cette coopération scientifique de longue date. Les deux parties ont approuvé sa stratégie de développement à l’horizon 2035, avec la participation d’une soixantaine d’organisations scientifiques russes, notamment des organismes relevant du ministère russe de l’Éducation et des Sciences, du Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor) et de l’Institut Kourtchatov.

La coopération dans le domaine de la recherche marine est également mise en œuvre depuis 2018 à bord des navires de recherche Akademik Oparin et Akademik Lavrentyev. En décembre 2025, les deux parties ont signé une feuille de route pour la coopération en matière de recherche scientifique marine pour la période 2026-2035.

Le navire de recherche Professor Gagarinsky a été transféré au Centre tropical russo-vietnamien et a effectué cette année une expédition consacrée à l’étude de l’écologie des eaux côtières vietnamiennes.

La Russie et le Vietnam développent également des programmes conjoints de recherche dans des domaines tels que les nouveaux matériaux, les biotechnologies, l’écologie, l’aquaculture et les énergies renouvelables.

Le ministère russe de l’Éducation et des Sciences et la Fondation russe pour la science organisent chaque année des appels à projets permettant de sélectionner plusieurs dizaines de projets de recherche conjoints.

En mai 2025, les deux parties ont signé un accord interministériel prévoyant l’organisation annuelle d’appels à projets communs russo-vietnamiens dans le domaine de la recherche scientifique. Plus de 500 accords de coopération sont actuellement en vigueur entre des universités et des organismes de recherche des deux pays.





Élargir la coopération énergétique



Dans le secteur de l’énergie, l’énergie nucléaire constitue, selon Dmitry Chernyshenko, l’un des domaines offrant les perspectives les plus importantes pour une coopération approfondie.

La Russie possède une longue expérience dans le développement des technologies nucléaires et contribue à la formation d’ingénieurs et de spécialistes vietnamiens dans ce domaine.

Pour l’année universitaire en cours, le gouvernement vietnamien a attribué 59 bourses sur le contingent de bourses accordées par le gouvernement russe afin de former des spécialistes destinés au secteur nucléaire.

Outre le nucléaire, les deux pays peuvent renforcer leur coopération dans l’hydrogène, les énergies renouvelables, l’électricité et l’électrotechnique, la construction aéronautique ainsi que les technologies de l’information.

Ces domaines correspondent à la fois aux besoins de développement du Vietnam et aux atouts technologiques de la Russie, ouvrant la voie à des projets à long terme associés au transfert de technologies et à la formation des ressources humaines.





Investir dans les générations futures



Parallèlement à la coopération économique et technologique, Dmitry Chernyshenko a souligné le rôle des échanges culturels, éducatifs et populaires dans le renforcement des fondements à long terme des relations russo-vietnamiennes.

Plus de 3 000 étudiants vietnamiens étudient actuellement dans des établissements d’enseignement supérieur russes, notamment à l’Université russe d’économie Plekhanov, à l’Université russe de l’Amitié des peuples (RUDN) et à l’Université financière relevant du gouvernement russe.

Le russe est enseigné au Vietnam depuis les années 1950 et figure, depuis 2021, parmi les principales langues étrangères enseignées dans les établissements scolaires vietnamiens.

La filiale à Hanoï de l’Institut de langue russe A.S. Pouchkine constitue également un important trait d’union entre les deux pays. En mai 2025, les deux parties ont signé un accord visant à transformer cet établissement en Centre Pouchkine, une organisation intergouvernementale chargée notamment de préparer les élèves et étudiants vietnamiens à poursuivre leurs études dans les universités russes.

Depuis 2023, les deux pays organisent une Olympiade de langue russe, qui suscite un intérêt croissant parmi les élèves et étudiants vietnamiens. Plus de 700 candidats ont participé à la dernière phase de sélection. Les lauréats bénéficient d’un séjour linguistique estival gratuit à Moscou.

De leur côté, environ 350 étudiants russes apprennent actuellement le vietnamien dans une dizaine d’universités russes, dans le cadre de programmes consacrés aux études asiatiques, aux relations internationales et à la linguistique.

Les relations de jumelage entre les collectivités locales constituent également un important canal d’échanges entre les peuples, notamment entre Hanoï et Moscou, Hô Chi Minh-Ville et Saint-Pétersbourg, Hô Chi Minh-Ville et Vladivostok, ainsi qu’entre Da Nang et Iaroslavl.

Selon Dmitry Chernyshenko, les échanges entre les peuples, ainsi que les liens dans les domaines de l’éducation et de la culture, constituent une base solide permettant aux deux pays d’élargir leur coopération dans de nouveaux domaines.

Dans le contexte de la prochaine visite d’État en Russie du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm, ces orientations devraient contribuer à donner un nouvel élan au partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.

Pour le vice-Premier ministre russe, l’objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 15 milliards de dollars d’ici 2030 nécessitera non seulement d’accroître le volume des échanges de marchandises, mais aussi de développer de nouveaux modèles de coopération fondés sur les technologies, l’investissement, l’industrie, l’énergie, la transformation numérique, les sciences et l’éducation.

Cette orientation permettra de rendre les relations économiques russo-vietnamiennes plus équilibrées, durables et génératrices de davantage de valeur ajoutée, répondant ainsi aux exigences de développement des deux pays dans la nouvelle période. - VNA

​