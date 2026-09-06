Des dirigeants de plusieurs pays et organisations internationales félicitent le Vietnam à l’occasion de la Fête nationale

Hanoi (VNA) - À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 – 2 septembre 2026), des dirigeants de plusieurs pays et organisations internationales ont adressé des messages et lettres de félicitations aux dirigeants du Parti, de l’État et au peuple vietnamiens.

Le président albanais Bajram Begaj, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Le Premier ministre arménien, Nikol Pashinyan, a adressé une lettre de félicitations à son homologue vietnamien Lê Minh Hung.

Le roi d’Arabie saoudite, Salman ben Abdelaziz Al Saoud, et le prince héritier et Premier ministre d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, ont adressé des messages et lettres de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Les présidents autrichien, bangladais, Alexander Van der Bellen, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, ont adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Le Premier ministre du Bhoutan, Tshering Tobgay, a adressé une lettre de félicitations à son homologue Lê Minh Hung.

Le président polognais, Karol Nawrocki, a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a aussi envoyé une lettre de félicitations à son homologue Lê Minh Hung.

Le président du Ghana, John Dramani Mahama, a adressé des messages et lettres de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Le prince héritier de Jordanie, Al Hussein ben Abdallah II, a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a adressé une lettre de félicitations au président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Le président de la Knesset d’Israël, Amir Ohana, a adressé une lettre de félicitations au président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

La présidente de Malte, Myriam Spiteri Debono, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a adressé un message de félicitations au dirigeant vietnamien, Tô Lâm.

Le président de la République de Nauru, David W.R. Adeang, a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Le président pakistanais, Asif Ali Zardari, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Le président palestinien et président du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Mahmoud Abbas, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Le vice-président de l’État de Palestine, Hussein Al-Sheikh, a adressé une lettre de félicitations à la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân.

Le président du Panama, José Raúl Mulino Quintero, a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Le roi de Suède, Carl XVI Gustaf, a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Alexander Eniline, coprésident du Parti du travail suisse, a adressé un message de félicitations au Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Les présidents du Tadjikistan, Turkménistan, d’Ouzbékistan, Emomali Rahmon, Serdar Berdimuhamedov, Shavkat Mirziyoyev, ont adressé leurs lettres de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Le Premier ministre ouzbek, Abdulla Aripov, a adressé une lettre de félicitations à son homologue Lê Minh Hung.

La secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a adressé une lettre de félicitations au peuple vietnamien.

À cette occasion, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal ben Farhan Al Saoud ; le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Royaume hachémite de Jordanie, Ayman Safadi ; la vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères de Géorgie, Maka Botchorishvili ; le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi ; le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar ; la ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora de l’État de Palestine, Varsen Aghabekian Shahin ; le ministre panaméen des Affaires étrangères, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez ; le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’État du Qatar, Sheikh Mohammed ben Abdulrahman ben Jassim Al Thani ; le ministre serbe des Affaires étrangères, Marko Duric ; et le ministre slovène des Affaires étrangères, Tone Kajzer, ont adressé des messages et lettres de félicitations au ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoai Trung. -VNA

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