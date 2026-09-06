Vietnam-Russie : un nouvel élan à la coopération commerciale

Hanoï (VNA) – Les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Russie connaissent un développement positif dans de nombreux domaines, notamment le commerce et l’investissement. La visite d’État en Russie du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm devrait donner un nouvel élan aux échanges économiques et commerciaux bilatéraux, contribuant à porter le partenariat entre les deux pays à une nouvelle étape.
Établies en 1950, les relations diplomatiques Vietnam-Russie n’ont cessé de se consolider. Leur élévation au niveau de Partenariat stratégique intégral en 2012, puis la signature en 2025 de la Déclaration commune sur les grandes orientations des relations de Partenariat stratégique intégral dans la nouvelle période de coopération, ont créé de nouvelles bases pour approfondir la coopération économique, commerciale et d’investissement.
Des échanges en progression
Selon les données de l’Administration générale des douanes du Vietnam, le commerce bilatéral a atteint 4,77 milliards de dollars en 2025, en hausse de 4 % sur un an. Sur les sept premiers mois de 2026, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à 3,24 milliards de dollars, soit une progression de 12 % par rapport à la même période de 2025.
Durant cette période, les exportations vietnamiennes vers la Russie ont atteint 1,33 milliard de dollars, en baisse de 4,4 %, tandis que les importations en provenance de Russie se sont établies à 1,91 milliard de dollars, en hausse de 27,2 %.
Parmi les produits vietnamiens enregistrant une forte croissance figurent notamment les produits sidérurgiques, les carburants, les produits en bambou, rotin et jonc ainsi que les fruits et légumes. Le café demeure le principal produit d’exportation du Vietnam vers la Russie, avec un chiffre d’affaires de 306 millions de dollars, représentant 23 % des exportations vietnamiennes vers ce marché. Il est suivi par les produits textiles et d’habillement, les produits aquatiques et les machines, équipements et pièces détachées.
Du côté des importations, les produits pétroliers, les différents types de papier, les fils et câbles électriques ainsi que certains métaux enregistrent une progression notable. Le charbon constitue le principal produit importé de Russie, pour une valeur de 960 millions de dollars, suivi notamment par les engrais et les métaux.
Élargir les domaines de coopération
La coopération économique bilatérale s’étend également à l’industrie et à l’énergie. Les deux pays ont signé un protocole sur le soutien à la production de véhicules automobiles sur le territoire vietnamien. Le groupe vietnamien TH Group développe par ailleurs des fermes laitières dans plusieurs régions russes, dont Moscou, Kalouga et Primorié.
Dans le cadre de la 14e session du Sous-comité de coopération industrielle du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans sept domaines, notamment la mécanique électrique, les équipements destinés aux énergies renouvelables, la métallurgie et la construction mécanique ferroviaire.
Dans le secteur énergétique, la coopération ne se limite plus à l’exploration et à l’exploitation traditionnelles des hydrocarbures. Les deux parties développent également des projets de production d’électricité au gaz, la fourniture à long terme de produits énergétiques, dont le GNL, le pétrole brut et le charbon, ainsi que les infrastructures énergétiques.
Cette coopération s’élargit progressivement aux énergies renouvelables et à l’énergie nucléaire. Les questions énergétiques sont régulièrement examinées dans le cadre du Sous-comité de coopération énergétique du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie, qui a tenu jusqu’à présent 16 sessions.
Les investissements constituent également un axe important. À fin juillet 2026, la Russie comptait 242 projets au Vietnam, pour un capital enregistré de près de 996 millions de dollars, se classant au 28e rang parmi les 153 pays et territoires investissant au Vietnam. Dans l’autre sens, le Vietnam comptait 19 projets en Russie, représentant environ 1,64 milliard de dollars, faisant de la Russie la cinquième destination des investissements vietnamiens à l’étranger.
De nouvelles perspectives à exploiter
Selon les experts, les deux pays disposent encore d’un potentiel important pour développer leurs échanges. Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution n°59-NQ/TW du Bureau politique sur l’intégration internationale dans la nouvelle période, le Vietnam doit continuer à diversifier ses produits d’exportation vers la Russie, intensifier la promotion commerciale et renforcer la mise en relation des entreprises avec les réseaux de distribution locaux.
Il importe également d’améliorer la capacité des entreprises vietnamiennes à répondre aux normes et réglementations du marché russe, afin de conquérir de nouveaux segments et d’accroître progressivement la valeur des exportations.
Le vice-directeur du Département de promotion commerciale du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Hoàng Minh Chiến, a estimé que l’augmentation des échanges témoignait du caractère complémentaire des deux économies et du potentiel encore important de coopération. Les organismes compétents des deux pays ont organisé de nombreuses activités de mise en relation commerciale afin d’aider les entreprises à identifier de nouvelles opportunités.
Pour sa part, Olga Vladimirovna Starikova, directrice du Centre de soutien et de développement des exportations industrielles de Moscou, a affirmé que le Vietnam demeurait une priorité et une orientation stratégique de Moscou en Asie. Les perspectives de coopération concernent notamment les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux, les équipements énergétiques, l’agroalimentaire, les télécommunications, la santé, les transports urbains et les services financiers.
Le directeur général de Rosatom, Alexey Likhachev, a également affirmé que le groupe était prêt à accompagner le Vietnam dans le développement de son industrie nucléaire, notamment à travers la construction de centres nucléaires modernes, les applications pacifiques de l’énergie nucléaire et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.
Les deux parties disposent par ailleurs d’un potentiel de coopération dans les énergies renouvelables, les hautes technologies, la logistique et la construction navale.
Le renforcement de la coopération entre les collectivités et les entreprises constitue également une priorité. Les autorités vietnamiennes souhaitent notamment intensifier les échanges avec la région russe de Tioumen, forte de ses atouts dans les secteurs pétrolier et énergétique, afin de favoriser de nouveaux projets dans l’industrie, l’énergie et la formation de ressources humaines techniques.
Dans le domaine de l’énergie, le Vietnam et la Russie entendent poursuivre leur coordination entre organismes publics et entreprises, exploiter plus efficacement leurs atouts complémentaires, renforcer la sécurité énergétique et diversifier les chaînes d’approvisionnement, contribuant ainsi à une coopération bilatérale plus substantielle, efficace et durable.- VNA
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