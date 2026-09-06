Le commerce en ligne ouvre de nouveaux débouchés aux produits agricoles vietnamiens

Hanoi (VNA) - Grâce à la diversité de leur offre agricole, les localités vietnamiennes disposent d'atouts majeurs pour élargir leurs débouchés via le commerce électronique. De nombreux producteurs s'appuient désormais sur Facebook, YouTube, Shopee ou TikTok Shop pour promouvoir leurs récoltes, tandis que plusieurs communes expérimentent activement la vente en direct.

À Hanoï, les communes de Da Phuc et Hoa Xa organisent ainsi des livestreams pour promouvoir et écouler des produits OCOP et des produits agricoles locaux. Une session organisée à Da Phuc a permis de vendre 2.000 œufs de poules nourries aux cordyceps, 40 sachets de thé parfumé au lotus et 11 litres de miel sauvage, pour un chiffre d’affaires de 20 millions de dôngs. À Hoa Xa, une autre session consacrée au thé au lotus, aux melons jaunes, au riz, aux longanes, aux goyaves et à d’autres produits agricoles a enregistré plus de 30.000 vues et partages.

Dans la commune de Bach Thong, province de Thai Nguyên, les responsables locaux ont directement participé à un livestream de vente depuis un verger. Plus de 2.000 melons ont été commandés par les clients au cours d’une même matinée. Cette expérience montre que l’implication conjointe des autorités locales, des producteurs et des plateformes numériques peut permettre à des produits autrefois essentiellement écoulés par l’intermédiaire de commerçants de toucher un marché beaucoup plus large.

Début août, les longanes et autres spécialités de Hung Yên ont également été à l'honneur sur TikTok. La première soirée a attiré plus de 15 000 spectateurs, généré 50 000 interactions et concrétisé près de 500 commandes. Plusieurs créateurs de contenu et figures publiques, dont Minh Nhat Masterchef et la famille Tuan Mai, y ont participé aux côtés de coopératives et d'entreprises locales.

Cette initiative illustre le passage progressif des méthodes traditionnelles de promotion et de développement commercial à une exploitation plus efficace des plateformes numériques et du commerce électronique pour rapprocher les produits agricoles locaux des consommateurs.

Les experts estiment toutefois que la présence sur les plateformes de commerce électronique ne constitue que la première étape de la transformation numérique. Pour les entreprises, coopératives et ménages d’affaires ruraux, la véritable valeur apparaît lorsque les produits trouvent des clients, génèrent des commandes et des revenus et permettent d’élargir progressivement les marchés.

Selon Nguyen Minh Duc, secrétaire général adjoint de l’Association vietnamienne du commerce électronique, les plateformes numériques permettent aux producteurs d’atteindre des clients dans tout le pays et de présenter plus en détail les produits, leur terroir et leurs méthodes de production. La diffusion régulière de vidéos et de livestreams favorise également les interactions, renforce la confiance et contribue à construire des marques locales.

Pour assurer un développement durable de la vente en ligne, les producteurs ne peuvent cependant pas se concentrer uniquement sur la conclusion des commandes. La qualité, l’origine, les informations sur les produits, l’emballage, le transport, la fiscalité, les factures et les droits des consommateurs doivent également être garantis.

De son côté, Kieu Tien Anh, directeur des opérations de la plateforme de commerce électronique Hi1 – Thuan Viet, estime que plusieurs indicateurs sont essentiels pour mesurer l’efficacité du commerce en ligne : nombre de vendeurs actifs, produits faisant l’objet de transactions, taux de conversion, achats répétés, commandes réussies, taux d’annulation et de retour, ainsi que capacité à vendre en dehors de la localité d’origine.

Malgré ces avancées, de nombreux produits présents en ligne peinent encore à générer des commandes régulières en raison de compétences limitées en matière de vente numérique. Les producteurs manquent notamment d’expérience dans la photographie, la création de contenus, les livestreams et le service à la clientèle.

Les produits eux-mêmes ne sont pas toujours suffisamment standardisés en matière d’image, d’emballage, d’informations ou d’identité de marque.

Pour y remédier, Hi1 prévoit de développer un réseau de marketing d’affiliation et le modèle « Chaque commune, une boutique », regroupant produits OCOP, coopératives, villages de métiers et spécialités locales. L’objectif est de créer une chaîne de soutien complète, allant de la standardisation des produits à leur mise en ligne, en passant par la création des boutiques, la promotion, le marketing, la génération de commandes, le suivi des données et l’élargissement des marchés.

Cette approche vise à faire du commerce électronique un véritable canal de commercialisation des produits agricoles et des produits locaux, en permettant aux producteurs de transformer progressivement leur présence sur les plateformes numériques en débouchés commerciaux durables.- VNA