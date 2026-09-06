Myanmar-Vietnam : élargir l’espace de coopération entre les entreprises



Hanoï (VNA) – ''Ensemble, élargissons l’espace de coopération et faisons jouer les synergies entre nos ressources pour que les deux économies se développent et que les populations des deux pays bénéficient des fruits de la coopération et du développement'', a déclaré le vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Van Thang, appelant les entreprises du Myanmar et du Vietnam à renforcer leurs partenariats et à concrétiser davantage le potentiel de coopération bilatérale.



Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang et le président du Myanmar Min Aung Hlaing ont participé, le 6 septembre à Hanoï, au Forum des entreprises Myanmar-Vietnam, organisé dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du dirigeant birman.



Dans son discours, le président Min Aung Hlaing a rappelé que les deux pays avaient officiellement établi leurs relations diplomatiques le 28 mai 1975. Depuis, les relations bilatérales se sont progressivement développées et étendues, couvrant aujourd’hui de nombreux domaines, notamment la politique, la diplomatie, la sécurité, la défense, l’économie, le commerce et l’investissement.



Selon lui, la coopération économique et commerciale entre le Myanmar et le Vietnam recèle encore un potentiel important. Le Vietnam figure parmi les partenaires commerciaux importants du Myanmar, les échanges bilatéraux ayant dépassé 510 millions de dollars au cours de la période 2025-2026.

Le président du Myanmar Min Aung Hlaing et le vice-Premier ministre vietnamien Nguyen Van Thang (droite) visitent les stands présentant des produits des deux pays. Photo : VNA





L’investissement constitue également un domaine majeur de coopération. Le Vietnam est actuellement l’un des principaux investisseurs étrangers au Myanmar, avec plus de 2,53 milliards de dollars de capitaux enregistrés dans plus de 30 projets encore en activité.



Le président Min Aung Hlaing a appelé le Vietnam à intensifier sa coopération avec le Myanmar dans plusieurs domaines liés aux nouvelles technologies, notamment le développement des infrastructures numériques, la cybersécurité, la transformation numérique, les services publics, les technologies de l’information et les systèmes de paiement numérique.



Il a également invité les investisseurs vietnamiens à participer à la production d’équipements technologiques dans les zones de haute technologie du Myanmar.



Le président birman a affirmé que son gouvernement s’engageait à créer les conditions les plus favorables aux projets d’investissement vietnamiens et accordait une grande priorité au renforcement du commerce et de l’investissement entre les deux pays.



De son côté, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a salué la participation active des entreprises et associations des deux pays, estimant qu’elles jouaient un rôle essentiel dans la transformation des accords et engagements pris par les deux gouvernements en projets concrets.



Les entreprises contribuent ainsi à créer des produits et des emplois, à générer des valeurs concrètes pour les populations et à approfondir les relations de coopération entre les deux pays.



Le vice-Premier ministre a particulièrement apprécié les échanges directs entre les entreprises et les représentants des gouvernements, qui permettent d’identifier les difficultés rencontrées dans l’investissement, la production et les activités commerciales, ainsi que les propositions visant à élargir les investissements dans les temps à venir.



Selon Nguyen Van Thang, les deux parties doivent renforcer davantage la connectivité et la complémentarité de leurs économies, tout en mettant en place un cadre juridique stable et transparent et un environnement favorable aux activités des entreprises.



Cette démarche doit contribuer à renforcer les capacités internes, à construire une économie indépendante et autonome dans chaque pays, à améliorer l’environnement d’investissement et d’affaires et à accroître la compétitivité et l’attractivité des deux marchés pour des investissements étrangers de qualité.



Le Vietnam est prêt à partager avec le Myanmar son expérience en matière de sécurité économique, de croissance durable, de stabilité macroéconomique et financière, ainsi que de développement de l’économie du partage.



Le vice-Premier ministre a également souligné la nécessité de tirer pleinement parti des mécanismes de coopération existants, notamment la Commission mixte sur la coopération bilatérale et la Sous-commission du commerce. Les ministères et secteurs des deux pays doivent renforcer leur coordination afin de conseiller efficacement les gouvernements sur les orientations de coopération et de régler rapidement les difficultés et obstacles rencontrés par les entreprises.



Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a appelé les entreprises vietnamiennes à renforcer et à élargir leurs investissements au Myanmar dans les secteurs correspondant aux besoins de développement du pays, notamment les télécommunications, la transformation numérique, l’agriculture, l’éducation et la formation.



Il a souligné que les investisseurs vietnamiens et birmans devaient considérer leurs relations non seulement comme une recherche d’opportunités commerciales, mais aussi comme un partenariat fiable et durable, accompagnant le développement de chaque pays.



Les entreprises doivent parallèlement renforcer leur responsabilité sociale, créer des emplois et des revenus stables, contribuer à la protection de l’environnement et mettre en œuvre efficacement les politiques de protection sociale.



Le vice-Premier ministre a souhaité que le président, le gouvernement et les organismes compétents du Myanmar continuent à créer un environnement d’investissement et d’affaires favorable, stable et prévisible, tout en soutenant le règlement des difficultés légitimes des entreprises vietnamiennes.



Pour sa part, le Vietnam accueille favorablement les entreprises du Myanmar souhaitant investir et développer leurs activités au Vietnam, en particulier dans les secteurs à forte valeur ajoutée tels que l’industrie manufacturière et de transformation, les hautes technologies, la logistique, l’agriculture de haute technologie et l’économie numérique.



« Ensemble, faisons jouer les synergies, faisons grandir nos deux économies et veillons à ce que les populations des deux pays bénéficient des fruits de la coopération et du développement », a conclu le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang.



Dans le cadre du Forum, les entreprises des deux pays ont signé et échangé plusieurs protocoles d’accord dans différents domaines, ouvrant de nouvelles perspectives à la coopération économique, commerciale et d’investissement entre le Myanmar et le Vietnam. - VNA