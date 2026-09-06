Le Vietnam veut faire évoluer son partenariat d’investissement avec le Japon





Hanoï (VNA) – « Il faut faire évoluer résolument les relations d’investissement Vietnam-Japon, d’une relation entre investisseurs et lieux d’investissement vers un partenariat fondé sur le développement et la co-création », a déclaré le Premier ministre Lê Minh Hung, soulignant la nécessité pour les deux pays de renforcer la coopération dans la recherche, l’innovation, la production et l’intégration aux chaînes de valeur mondiales.



Le Premier ministre s’exprimait le 6 septembre à Huê, lors d’une rencontre avec des entreprises japonaises organisée dans le cadre du Forum de coopération entre les collectivités locales du Vietnam et du Japon 2026, organisé conjointement par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, la ville de Huê et l’ambassade du Japon au Vietnam.



Cette rencontre s’est tenue dans un contexte où les relations de partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon connaissent un développement de plus en plus substantiel et efficace, tandis que la coopération économique, commerciale et d’investissement demeure l’un des piliers majeurs des relations bilatérales.



Des échanges commerciaux et des investissements en progression



Selon les données présentées lors de la rencontre, le commerce bilatéral Vietnam-Japon a atteint 33,7 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2026, en hausse de 16,8 % sur un an. Les exportations vietnamiennes vers le Japon se sont établies à environ 17,6 milliards de dollars, en progression de 16,6 %, tandis que les importations en provenance du Japon ont atteint quelque 16,1 milliards de dollars, soit une hausse de 17 %.



Ces chiffres témoignent d’une structure commerciale relativement équilibrée et présentant un degré élevé de complémentarité entre les deux économies.



Le Japon figure depuis de nombreuses années parmi les principaux investisseurs étrangers au Vietnam. À la fin de juillet 2026, le montant cumulé des capitaux enregistrés par les investisseurs japonais, y compris les nouveaux investissements et les ajustements, s’élevait à environ 80,3 milliards de dollars, plaçant le Japon au troisième rang parmi les 153 pays et territoires investissant au Vietnam.



Le Japon est également le premier bailleur d’aide publique au développement du Vietnam, avec un montant cumulé de prêts d’APD d’environ 3.000 milliards de yens.



Selon l’ambassadeur du Japon au Vietnam Ito Naoki, Tokyo apprécie les orientations de développement du Vietnam dans la nouvelle ère, notamment dans les sciences et technologies, l’innovation, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la transformation numérique, la transition verte et la réforme administrative.



Le Japon souhaite ainsi continuer à élargir sa coopération avec le Vietnam, afin que les entreprises des deux pays puissent accompagner le processus de modernisation et contribuer aux objectifs de croissance économique du Vietnam.



Attirer des investissements de meilleure qualité



Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de développement, avec l’objectif d’assurer une croissance rapide et durable, fondée notamment sur les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte, ainsi que l’amélioration de la productivité et de la compétitivité de l’économie.



Pour atteindre les objectifs de développement fixés pour les cent prochaines années et maintenir une croissance « à deux chiffres » au cours de la période 2026-2030, le Vietnam entend mobiliser efficacement toutes les composantes de l’économie, le secteur des investissements directs étrangers (IDE) constituant une partie importante de l’économie nationale.



Dans cette perspective, la Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 8 juin 2026, définit une orientation visant à attirer de manière sélective des projets d’IDE de haute qualité, dotés de technologies avancées, d’une forte valeur ajoutée et d’un potentiel important de diffusion dans l’économie nationale.



Le Vietnam souhaite donc que l’attraction des capitaux étrangers s’accompagne d’un transfert de technologies, de connaissances et de méthodes de gestion modernes, ainsi que d’un développement de la recherche et développement (R&D), de ressources humaines hautement qualifiées et de liens plus substantiels avec les entreprises vietnamiennes.



Le Premier ministre a estimé que les entreprises japonaises, fortes de leur expérience, de leurs ressources et de leur réputation, pouvaient jouer un rôle important dans la réalisation de ces objectifs.



Il a souligné que depuis l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde en 2023, les relations Vietnam-Japon étaient entrées dans une nouvelle phase, marquée par un développement toujours plus profond, substantiel et efficace.

Le Premier ministre Lê Minh Hung avec des dirigeants d’entreprises japonaises au Vietnam. Photo : VNA





Lever les obstacles aux entreprises japonaises



Lors de la rencontre, les organisations et entreprises japonaises ont présenté neuf groupes de questions concernant notamment les transports, l’éducation, l’énergie, la fiscalité, les sciences et technologies et le commerce de détail.



Elles ont également formulé des recommandations visant à améliorer la prévisibilité des politiques, à renforcer la consultation des entreprises à capitaux étrangers dans l’élaboration des politiques, à améliorer les infrastructures, à promouvoir les projets contribuant à la sécurité énergétique, à approfondir l’intégration internationale et à renforcer la formation et l’attraction de ressources humaines hautement qualifiées.



Les entreprises japonaises ont en outre appelé à mobiliser davantage de capitaux pour les projets d’infrastructures stratégiques et à adapter l’APD aux nouvelles orientations de croissance du Vietnam.



Le Premier ministre Lê Minh Hưng a salué ces propositions, soulignant qu’elles témoignaient de la confiance, de l’attachement et de l’esprit de partenariat entre le gouvernement, les ministères, les collectivités vietnamiennes et la communauté des entreprises japonaises.



Il a demandé aux ministères, secteurs et collectivités de revoir rapidement l’état d’avancement du traitement des recommandations des entreprises japonaises et de régler définitivement, dans les limites de leurs compétences, les questions en suspens selon un calendrier précis.



Les réponses et les résultats du traitement des recommandations devront être transmis à la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), afin de permettre leur suivi avec l’Association des entreprises japonaises au Vietnam et les entreprises concernées.



Les résultats du traitement devront également être rendus publics sur le Portail d’information électronique du gouvernement et les portails des organismes concernés, afin de garantir la transparence et de faciliter le suivi.



Le chef du gouvernement a par ailleurs encouragé les organismes et entreprises japonais à poursuivre un dialogue régulier avec leurs partenaires vietnamiens, dans un esprit constructif et ouvert, afin d’identifier les difficultés et de trouver des solutions définitives aux problèmes encore existants.



Renforcer les secteurs stratégiques



Dans les temps à venir, le Premier ministre a appelé les deux parties à mettre en œuvre les grandes orientations arrêtées par les dirigeants des deux pays.



Le Japon est notamment invité à poursuivre la mise en œuvre d’une nouvelle génération d’APD, avec des volumes et une efficacité accrus et des procédures simplifiées, en privilégiant plusieurs secteurs stratégiques.



Il s’agit notamment de l’agriculture de haute technologie, des infrastructures stratégiques, des réseaux ferroviaires urbains et à grande vitesse, de la transition verte et énergétique, de la transformation numérique, des sciences et technologies, de l’innovation, de l’industrie des semi-conducteurs et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées.



Le Premier ministre a également appelé à renforcer les liens entre les entreprises des deux pays. Les entreprises japonaises sont encouragées à soutenir leurs partenaires vietnamiens dans l’amélioration de leurs capacités de gestion, de leurs technologies et de leurs normes de production, afin de permettre aux entreprises vietnamiennes de participer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement des groupes japonais.



Il a également préconisé de promouvoir les opérations de coopération, de fusion et d’acquisition entre les petites et moyennes entreprises des deux pays, afin de leur permettre de s’intégrer davantage aux chaînes de valeur et d’approvisionnement mondiales.



Vers un partenariat de co-développement et de co-création



Le Premier ministre Lê Minh Hưng a souligné que les atouts du Japon en matière de technologies, de capitaux, de gestion et de ressources humaines hautement qualifiées, ainsi que sa culture d’entreprise fondée sur la qualité, la réputation et les relations à long terme, correspondaient étroitement aux besoins de développement du Vietnam.



Dans ce contexte, le Vietnam souhaite que les entreprises japonaises continuent à avoir confiance dans le pays, à le choisir comme destination d’investissement et à y développer leurs activités sur le long terme, dans une perspective durable et prospère.



L’objectif est désormais d’aller au-delà d’une relation fondée essentiellement sur l’apport de capitaux et l’implantation d’entreprises, pour construire un véritable partenariat de co-développement et de co-création.



Les deux parties sont ainsi appelées à « co-étudier, co-innover et coproduire », tout en participant plus efficacement aux chaînes de valeur mondiales.



Cette nouvelle approche doit également favoriser la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique, ainsi que la formation de ressources humaines de haute qualité. Elle vise à mettre en place un écosystème permettant aux entreprises d’améliorer leur compétitivité et de faciliter le transfert de technologies.



Le renforcement des liens entre les entreprises japonaises et vietnamiennes devrait également contribuer à accroître la participation des entreprises nationales aux chaînes d’approvisionnement des groupes japonais.



Un environnement d’investissement plus transparent et prévisible



Le Premier ministre Lê Minh Hung a réaffirmé l’engagement du gouvernement vietnamien à continuer d’écouter et d’accompagner les entreprises, à agir et à les soutenir, tout en construisant un environnement d’investissement et d’affaires stable, transparent, équitable, sûr et hautement prévisible.



Le Vietnam poursuivra la réforme institutionnelle, la simplification des procédures administratives et des conditions d’activité, le développement des infrastructures et des ressources humaines, ainsi que la réduction du temps et des coûts de mise en conformité.



Le gouvernement entend également garantir les droits et intérêts légitimes des investisseurs, dont ceux du Japon.



Le Premier ministre a souligné que le Vietnam poursuivait actuellement une réforme institutionnelle de grande ampleur et travaillait à perfectionner son cadre juridique pour le rendre plus transparent, compréhensible, prévisible et conforme aux normes internationales.



Il a invité les entreprises japonaises à participer activement au processus d’élaboration des politiques et à faire part de leurs observations sur les projets de textes, afin de contribuer à améliorer la qualité du cadre juridique.



Il a également demandé de renforcer les mécanismes de dialogue régulier et périodique avec les investisseurs. Le ministère des Finances devra continuer à coordonner avec les ministères, secteurs et collectivités les échanges avec les investisseurs dans les différents domaines, afin de traiter de manière approfondie les difficultés rencontrées.



Le Premier ministre s’est dit convaincu que, sur la base de relations sincères et confiantes entre les deux pays, avec la détermination des deux gouvernements et le dynamisme et la créativité des communautés d’affaires, la coopération économique, commerciale et d’investissement Vietnam-Japon continuerait à se développer de manière plus forte, substantielle et efficace.



Cette dynamique devrait permettre de faire correspondre pleinement la coopération économique bilatérale au cadre du partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. - VNA