Le président de l’AN Trân Thanh Mân entame une visite officielle en République de Corée

Seoul (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân et son épouse Nguyên Thi Thanh Nga sont arrivés, dimanche 6 septembre, Seoul, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, entamant une visite officielle en République de Corée à l’invitation du président de l’Assemblée nationale sud-coréenne Cho Jeong Sik et de son épouse.

Établies le 22 décembre 1992, les relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée, qui approchent de leur 35e anniversaire, se sont progressivement consolidées pour faire des deux pays des partenaires fiables, engagés dans une coopération stratégique, ainsi que des amis proches partageant une compréhension mutuelle.

L’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique intégral, en décembre 2022, a constitué une étape historique, ouvrant de vastes perspectives de coopération dans tous les domaines.

La confiance politique entre les deux pays n’a cessé de se renforcer, tandis que les échanges de délégations et les contacts de haut niveau et à différents échelons se poursuivent régulièrement.

La coopération économique demeure un pilier majeur des relations bilatérales. La République de Corée est actuellement le premier investisseur étranger au Vietnam, avec un montant cumulé d’investissements directs étrangers (IDE) atteignant 101 milliards de dollars à fin juin 2026. Elle constitue également le deuxième partenaire du Vietnam en matière de coopération au développement et de tourisme, avec plus de 5 millions de déplacements entre les deux pays en 2025, et son troisième partenaire commercial, avec un commerce bilatéral d’environ 89 milliards de dollars en 2025.

La coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité connaît également un développement substantiel, à travers de nombreux projets et accords de coopération concrets. La coopération scientifique et technologique est, quant à elle, appelée à devenir un nouveau pilier des relations bilatérales.

Les deux pays élargissent par ailleurs leur coopération dans les domaines du travail, de la culture, du tourisme et de l’éducation. Les échanges entre les peuples se maintiennent sous des formes de plus en plus diversifiées.

Quelque 400.000 Vietnamiens vivent, étudient et travaillent actuellement en République de Corée, tandis que plus de 200.000 Sud-Coréens résident au Vietnam.

Dans l’ensemble des relations vietnamo-sud-coréennes, les liens entre les deux organes législatifs se sont fortement développés et ont produit des résultats substantiels, contribuant de manière importante à approfondir les relations entre les deux pays.

Les deux parties organisent régulièrement des entretiens, des rencontres et des échanges de délégations entre leurs dirigeants parlementaires, leurs commissions, leurs groupes parlementaires d’amitié, ainsi que leurs groupes de femmes parlementaires et de jeunes parlementaires.

Elles renforcent également les échanges et le partage d’expériences, et coordonnent leurs efforts afin de superviser et de promouvoir la mise en œuvre efficace des accords conclus. Les deux organes législatifs coopèrent étroitement et se soutiennent mutuellement au sein de forums parlementaires multilatéraux, notamment de l’Union interparlementaire (UIP) et de l’Assemblée interparlementaire de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (AIPA), contribuant ainsi activement au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région et dans le monde.

Cette visite constitue la première visite du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân en République de Corée depuis son entrée en fonction à la tête de l’organe législatif vietnamien, ainsi que la première visite d’un président de l’Assemblée nationale vietnamienne en République de Corée depuis cinq ans.

Elle revêt également une importance particulière puisque Trân Thanh Mân est le premier dirigeant étranger accueilli par le nouveau président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Cho Jeong Sik.

La visite vise à promouvoir la diplomatie parlementaire entre le Vietnam et la République de Corée, à contribuer à créer de nouvelles avancées dans la coopération économique, commerciale et d’investissement, et notamment à exploiter efficacement le nouveau pilier de coopération scientifique et technologique entre les deux pays.- VNA