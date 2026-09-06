Préserver l’âme du village de métier à l’ère du numérique

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Hanoï (VNA) – Au rythme de la transformation numérique et de la modernisation de la production, le village de poterie de Bat Trang, à Hanoï, continue de préserver les savoir-faire artisanaux transmis de génération en génération. Dans ce village traditionnel, les machines et les nouvelles technologies occupent une place croissante dans le processus de production, sans pour autant remplacer le savoir-faire, l’expérience et la créativité des artisans, qui restent au cœur de la valeur des produits.

La technologie au service de la production

Autrefois, la cuisson des poteries reposait principalement sur les fours à charbon et sur l’expérience des artisans pour maîtriser le feu. Aujourd’hui, de nombreux ateliers de Bat Trang se sont équipés de fours à gaz ou électriques ainsi que de systèmes automatisés de contrôle de la température. Les paramètres relatifs à la température, à la durée et aux différentes phases de cuisson peuvent être définis et surveillés avec une plus grande précision, contribuant ainsi à réduire le taux de produits défectueux, à économiser le combustible et à limiter les émissions de fumée.

Les technologies sont également utilisées à différentes étapes de la production, notamment pour le traitement de l’argile, le broyage des matières premières, la filtration des émaux, le moulage et le séchage. Certaines entreprises investissent dans des laboratoires afin d’étudier les matières premières, les couleurs d’émail et les procédés de cuisson. Certaines vont jusqu’à intégrer l’intelligence artificielle et des systèmes de commande automatisés au fonctionnement des fours.

Parallèlement au renouvellement des équipements, la transformation numérique s’intègre progressivement aux activités de production et de commercialisation du village. Des logiciels de conception de modèles, de gestion des matières premières et de suivi des commandes permettent d’améliorer l’efficacité de la gestion. Les sites web, les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique offrent quant à eux de nouveaux canaux pour promouvoir les produits de Bat Trang et les faire connaître à un nombre croissant de clients, au Vietnam comme à l’étranger.

Selon Vu Dinh Manh, président du conseil d’administration de la Société par actions Espace de la céramique de Bat Trang, les sciences et technologies permettent aux entreprises d’accroître leur productivité, de stabiliser la qualité, de réduire les coûts et de répondre à des commandes importantes. Toutefois, pour les produits d’artisanat d’art, les machines ne jouent qu’un rôle de soutien. La valeur du produit repose avant tout sur l’expérience, l’habileté et la sensibilité de l’artisan.

L’alliance de la technologie et du savoir-faire artisanal

Le développement des technologies ouvre de nouvelles perspectives pour renforcer la compétitivité du village de métier, tout en posant la question de l’équilibre entre modernisation et préservation des savoir-faire traditionnels.

Les machines permettent de produire des pièces homogènes en termes de forme, de dimensions et de qualité, tout en facilitant le contrôle des matières premières, des émaux, de la température et de la durée de cuisson. L’automatisation de certaines tâches pénibles ou répétitives contribue également à réduire la charge de travail des artisans.

Cependant, les étapes qui donnent aux poteries artisanales leur identité, telles que le façonnage à la main, le tournage, la gravure des motifs, la décoration, la composition des émaux et les finitions, exigent toujours l’expérience, la finesse et la créativité des artisans. Chaque pièce est ainsi bien plus qu’un simple objet utilitaire : elle porte en elle un savoir-faire, une histoire et une identité culturelle.

C’est également ce qui contribue à l’attractivité de Bat Trang auprès des visiteurs. Nombre d’entre eux viennent dans le village non seulement pour acheter des poteries, mais aussi pour découvrir les étapes de leur fabrication, s’initier au modelage et à la décoration et explorer la culture traditionnelle du village de métier.

Innover pour préserver et développer

L’évolution de Bat Trang montre que les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique peuvent devenir des moteurs permettant aux villages de métier traditionnels de s’adapter à l’époque contemporaine. La technologie contribue non seulement à améliorer l’efficacité économique, mais aussi à améliorer les conditions de travail, à réduire l’impact environnemental et à offrir de nouveaux espaces de créativité aux artisans.

Dans cette perspective, Bat Trang doit poursuivre deux orientations complémentaires. Pour les produits courants, destinés à la vie quotidienne ou fabriqués en grande série, le recours accru à l’automatisation est nécessaire afin de garantir les délais, la qualité et des prix compétitifs. Pour les produits d’artisanat d’art, les œuvres artistiques et les pièces uniques, les techniques traditionnelles de façonnage, de sculpture, de peinture et de composition des émaux doivent continuer d’être préservées.

Parallèlement à l’investissement dans des technologies propres, économes en énergie et respectueuses de l’environnement, il convient de faciliter l’accès des petits producteurs aux financements, aux équipements et aux connaissances nécessaires à la transformation numérique. La formation d’une nouvelle génération d’artisans capables de conjuguer les techniques traditionnelles et les technologies modernes constituera notamment un facteur essentiel pour assurer la pérennité du village de métier.

La technologie peut permettre aux pièces de sortir des fours plus rapidement, avec une qualité plus homogène, et d’atteindre davantage de marchés. Mais pour que Bat Trang conserve sa vitalité au fil du temps, l’élément irremplaçable demeure les mains, le talent, la passion du métier et la fierté des artisans. Lorsque la technologie devient un outil au service de la valorisation des traditions, l’« âme de la poterie » de Bat Trang peut continuer à être préservée et à rayonner dans le courant de la modernité.- VNA