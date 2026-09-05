Tourisme

Hanoï mise sur ses villages de métiers pour développer le tourisme d’expérience

La capitale compte environ 1 350 villages artisanaux, dont 327 sont officiellement reconnus. La ville considère le développement de ces villages non seulement comme un enjeu économique, mais aussi comme une nécessité pour préserver le patrimoine, valoriser l’identité culturelle et créer les conditions d’un développement durable du tourisme d’expérience et du tourisme culturel.

Visiteurs au village de céramique de Bat Trang. Photo: VNA
Visiteurs au village de céramique de Bat Trang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Disposant du plus grand nombre de villages de métiers du pays et d’un riche patrimoine artisanal, Hanoï accélère le développement des industries culturelles et s’attache à devenir une ville créative, créant ainsi un nouveau moteur pour son économie.

La capitale compte environ 1 350 villages artisanaux, dont 327 sont officiellement reconnus. La ville considère le développement de ces villages non seulement comme un enjeu économique, mais aussi comme une nécessité pour préserver le patrimoine, valoriser l’identité culturelle et créer les conditions d’un développement durable du tourisme d’expérience et du tourisme culturel.

La ville a identifié une liste de projets prioritaires à investir, dont des projets de développement des villages de métiers associés au tourisme.

Deux modèles de villages de métiers traditionnels ont déjà réussi à associer artisanat, patrimoine culturel et tourisme : le village de céramique de Bat Trang et le village de soie de Van Phuc. Ils comptent également parmi les premiers villages de métiers de Hanoï et du Vietnam à avoir intégré le Réseau mondial des villes créatives de l’artisanat.

Afin de préserver et de valoriser les métiers et villages artisanaux traditionnels à travers le tourisme, Hanoï a développé des circuits touristiques et des expériences spécifiques autour de ces villages.

Après le succès de la route du patrimoine du sud de Thang Long reliant le village d'encens de Quang Phu Cau et celui du tissage de Phung Xa, la ville a lancé trois nouveaux circuits en banlieue : "Route du patrimoine du sud de Thang Long - Quintessence des villages de métiers vietnamiens", "Route de l’étude" et "Couleurs florales de Tuong Phieu".

Le circuit "Route du patrimoine du sud de Thang Long - Quintessence des villages de métiers vietnamiens" traverse plusieurs villages de métier centenaires, notamment Ha Thai pour la laque, Cuu pour son architecture et la couture, Ngau pour son alcool traditionnel et Phuc Am pour les objets votifs.

En outre, la capitale a validé un plan de développement du tourisme agricole lié à l'édification de la nouvelle ruralité, en sélectionnant six villages pilotes. À ce jour, 55 sites touristiques de la ville ont été reconnus, dont 26 associés à des métiers artisanaux locaux. Les produits artisanaux hanoïens sont désormais exportés vers 89 pays et territoires. La ville compte 351 artisans, ainsi que de nombreuses associations et organisations professionnelles. De nombreuses pratiques artisanales ont également été inscrites au patrimoine culturel immatériel national.

Pour soutenir le tourisme lié aux villages artisanaux, Hanoï prévoit de mettre en place des centres de design créatif et des points de promotion des produits OCOP sur les sites touristiques locaux. Parallèlement, Hanoï renforce la formation des ressources humaines. Des formations régulières aux techniques de présentation et de guidage touristique sont organisées afin de permettre à chaque habitant de devenir un véritable ambassadeur du tourisme et de transmettre de manière vivante les valeurs historiques et les spécificités de son terroir. Selon Ha Thi Vinh, présidente de l’Association de l’artisanat et des villages de métiers de Hanoï, l’innovation est inhérente au savoir-faire des artisans, mais une nouvelle approche est nécessaire pour assurer le développement durable des villages de métiers. À Bat Trang, un écomusée des métiers est en cours de création afin de transformer le village en un lieu culturel et touristique attractif, où les visiteurs pourront découvrir et expérimenter pleinement l’histoire du métier.

Les autorités locales préconisent également d’améliorer la traçabilité des produits grâce aux codes QR et de développer des séries limitées afin de mieux valoriser la céramique.

Dans la commune de Hong Van, la valorisation des atouts liés aux métiers traditionnels, aux paysages agricoles et au patrimoine culturel ouvre une nouvelle voie de développement : l’agriculture écologique et le tourisme expérientiel. Ce modèle contribue non seulement à accroître les revenus des habitants, mais aussi à donner un nouvel élan au développement local.-VNA

#Hanoï #villages de métiers traditionnels #tourisme d'expérience #Xây dựng nông thôn mới
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