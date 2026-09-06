Politique

Vietnam et France créent une nouvelle dynamique de coopération

L’ambassadeur Trinh Duc Hai, a affirmé que la confiance bâtie au fil des générations et la forte détermination politique des dirigeants des deux pays créent une nouvelle dynamique pour faire entrer le Partenariat stratégique global Vietnam-France dans une phase de développement toujours plus substantielle, durable et efficace.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai. Photo: VNA

Paris (VNA) – Le Vietnam et la France disposent d’une solide base de confiance, forgée au fil des générations, ainsi que d’une forte détermination politique de leurs dirigeants, qui insufflent une nouvelle dynamique à l’approfondissement du Partenariat stratégique global bilatéral, de manière toujours plus concrète, durable et efficace, a affirmé l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai.

S’exprimant auprès de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) avant la visite officielle en France du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, le diplomate a souligné la profondeur particulière des relations vietnamo-françaises, nourries par des liens historiques, culturels, éducatifs et scientifiques, ainsi que par des échanges étroits entre les peuples. Malgré les vicissitudes de l’histoire, les deux pays ont réussi à bâtir une relation fondée sur l’amitié, l’égalité et le respect mutuel, tournée vers l’avenir.

Selon l’ambassadeur, les fondements de cette relation ne se limitent pas au niveau étatique, mais sont profondément enracinés dans les sociétés des deux pays. La culture, la langue, la médecine, le sport et les sciences françaises ont laissé une empreinte positive au Vietnam, tandis que le pays, le peuple et la culture vietnamiens occupent une place particulière dans l’opinion publique française.

L’éducation, la formation, les sciences et technologies et la santé figurent parmi les domaines où cette proximité s’est particulièrement concrétisée. La France a ainsi contribué à former plusieurs générations d’intellectuels, d’experts, d’ingénieurs et de professionnels de santé vietnamiens. La présence des instituts Pasteur au Vietnam et l’action d’organismes français tels que l’IRD, le CIRAD, le CNRS et l’ANRS constituent aujourd’hui des bases solides pour développer davantage la coopération scientifique et biomédicale.

Avec près de 6 000 étudiants vietnamiens en France et des structures de coopération emblématiques telles que l’Université des sciences et technologies de Hanoï ou le Centre franco-vietnamien de formation à la gestion, cette relation dispose d’un important potentiel de développement. L’enjeu est désormais de l’étendre aux technologies de pointe, à la médecine spécialisée et à l’économie verte.

Les échanges dans les domaines des archives, du patrimoine documentaire et du sport constituent eux aussi des passerelles privilégiées entre les deux peuples. La communauté de plus de 300 000 Vietnamiens et personnes d’origine vietnamienne en France, ainsi que les nombreux réseaux de coopération entre collectivités locales, contribuent pour leur part à des réalisations concrètes dans des domaines aussi divers que l’urbanisme, la préservation du patrimoine, la santé de proximité et le sport communautaire.

Dans un environnement international marqué par de profondes mutations, l’ambassadeur Trinh Duc Hai estime que la compréhension et la confiance mutuelles constituent un véritable atout stratégique pour les deux pays. Il appelle ainsi à faire converger les domaines traditionnels de coopération avec les nouveaux moteurs de croissance, notamment le numérique, l’innovation et la formation de ressources humaines hautement qualifiées, tout en valorisant davantage les compétences des intellectuels et experts vietnamiens établis en France.

Le diplomate a également mis en avant le renforcement des échanges de haut niveau. En octobre 2024, le Vietnam et la France ont officiellement élevé leurs relations au rang de Partenariat stratégique global, faisant de la France le premier pays de l’Union européenne à établir ce cadre avec le Vietnam. Les échanges de haut niveau intervenus en 2025 ont ensuite contribué à transformer les engagements politiques en projets de coopération concrets.

La visite officielle en France et la participation au Sommet spatial du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm revêtent, selon l’ambassadeur, une importance particulière. Elle devrait permettre de consolider la confiance politique, de renforcer la coordination dans les enceintes multilatérales et de donner une impulsion aux projets stratégiques dans les domaines économique, commercial et d’investissement. Il a notamment évoqué les investissements français de haute qualité, la ratification de l’accord de protection des investissements Vietnam-UE et le soutien français à la levée du « carton jaune » de l’IUU appliqué aux produits halieutiques vietnamiens.

Le diplomate souhaite en outre une évolution vers la recherche conjointe et le transfert de technologies clés dans l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les technologies quantiques, le spatial, les infrastructures de transport et les énergies renouvelables. Il préconise parallèlement d’approfondir la coopération dans la santé préventive, les biotechnologies médicales, la numérisation des archives, le sport de haut niveau et la médecine sportive.

À plus long terme, la France, forte de son potentiel industriel et de son écosystème de recherche et d’innovation, peut être un partenaire naturel du Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement à l’horizon 2045. Des centres français de premier plan, tels que Paris-Saclay, le CNRS, le CEA et l’INRIA, offrent des perspectives de coopération dans l’IA, les semi-conducteurs, les technologies quantiques et la cybersécurité.

Les entreprises françaises pourraient également participer à des projets majeurs, notamment la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, les réseaux ferroviaires urbains, ainsi qu’aux chaînes d’approvisionnement de l’aéronautique, aux projets de satellites de télédétection et à la transformation des minerais stratégiques.

Pour l’ambassadeur, le développement de ressources humaines hautement qualifiées demeure enfin le facteur déterminant de l’ensemble de ces coopérations. Les projets dans les infrastructures, les technologies et la santé doivent ainsi être associés à la formation d’experts, d’ingénieurs et de médecins vietnamiens, afin de répondre aux besoins immédiats tout en renforçant, à long terme, les capacités d’autonomie stratégique du pays. -VNA

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