La visite de Tô Lâm en Russie, nouvel élan au partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie



Hanoï (VNA) – À l’invitation du président russe Vladimir Poutine et du président français Emmanuel Macron, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm et son épouse effectueront, du 7 au 12 septembre 2026, une visite d’État en Russie, une visite officielle en France et participeront au Sommet spatial à Paris.



La visite d’État en Russie revêt une importance particulière. Il s’agit de la première visite d’État en Russie d’un dirigeant vietnamien assumant les fonctions de chef du Parti et de l’État depuis 1991, qui intervient au lendemain du succès du 14e Congrès national du Parti et des élections à la 16e législature de l’Assemblée nationale. Elle devrait ainsi donner un nouvel élan politique au partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans de nombreux domaines.



Une amitié traditionnelle solide



Le Vietnam et l’Union soviétique, puis la Fédération de Russie, entretiennent une relation d’amitié traditionnelle forgée au fil de 76 années de relations diplomatiques. Les deux pays ont officiellement établi leurs relations le 30 janvier 1950.



Au cours de cette longue histoire, l’amitié entre les deux peuples n’a cessé de se consolider, portée par les générations successives de dirigeants et de populations des deux pays. Le Vietnam attache toujours une grande importance au soutien et à l’aide précieux apportés par l’Union soviétique et la Russie à son œuvre de lutte pour l’indépendance nationale, de réunification et de développement du pays.



Le 16 juin 1994, les deux pays ont signé le Traité sur les principes fondamentaux régissant leurs relations d’amitié, créant une base juridique importante pour le développement des relations bilatérales dans une nouvelle période.



La relation a été élevée au niveau de partenariat stratégique en 2001, puis de partenariat stratégique intégral en 2012. En 2021, les deux parties ont adopté une Déclaration commune sur la Vision des relations de partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie à l’horizon 2030.

Le président russe Vladimir Poutine s’entretient par téléphone avec le secrétaire général du Parti Tô Lâm, le 24 janvier 2026. Photo : VNA





Cette base politique solide a permis aux deux pays de maintenir un haut niveau de confiance politique et de développer régulièrement les échanges de délégations de haut niveau.



En mai 2025, à l’occasion de la visite officielle du secrétaire général Tô Lâm en Russie et de sa participation aux cérémonies marquant le 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, les deux parties ont adopté une Déclaration commune sur les grandes orientations du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie dans une nouvelle période de coopération.



Le document traduit la détermination des deux pays à exploiter leurs potentiels, leurs atouts et les opportunités de coopération existantes, à préserver et consolider leur amitié traditionnelle et à porter leurs relations à un niveau qualitatif supérieur.



Une confiance politique constamment renforcée



Les relations politiques et diplomatiques constituent toujours un fondement essentiel du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie. Les échanges réguliers entre les dirigeants des deux pays contribuent à maintenir la dynamique des relations bilatérales et à définir de nouvelles orientations de coopération.



Au lendemain du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, le président Vladimir Poutine a été, le 24 janvier 2026, le premier dirigeant étranger à s’entretenir par téléphone avec le secrétaire général Tô Lâm afin de le féliciter pour sa réélection à la tête du Parti et de féliciter le Vietnam pour le succès du Congrès.



En février 2026, l’envoyé spécial du secrétaire général Tô Lâm, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, s’est rendu en Russie pour informer les dirigeants russes des résultats du 14e Congrès du Parti et transmettre un message du secrétaire général Tô Lâm au président Vladimir Poutine.



Depuis le début de 2026, deux délégations vietnamiennes conduites au niveau de vice-Premier ministre ont également effectué des visites en Russie, témoignant de l’intensité des échanges et du haut niveau de confiance politique entre les deux pays.



La visite de Tô Lâm en septembre intervient donc dans un contexte particulièrement favorable, marqué par la volonté des deux parties de renforcer leur confiance stratégique et de donner un contenu plus substantiel à leur coopération.



Des perspectives importantes dans l’économie et l’énergie



Sur le plan économique, commercial et de l’investissement, la coopération Vietnam-Russie continue de progresser de manière stable, même si les échanges restent en deçà des potentiels des deux économies.



Le commerce bilatéral a atteint près de 4,77 milliards de dollars en 2025 et 3,24 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2026. À la fin de 2025, la Russie comptait 199 projets d’investissement au Vietnam, pour un capital enregistré total de près de 990 millions de dollars. De son côté, le Vietnam disposait de 16 projets en Russie, représentant un investissement enregistré de 1,6 milliard de dollars.



L’énergie et le secteur pétrolier et gazier constituent depuis longtemps des piliers majeurs de la coopération bilatérale. Dans cette perspective, la signature de l’accord intergouvernemental sur la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuan 1 ouvre une nouvelle étape dans la coopération énergétique et scientifique et technologique entre les deux pays.



Ce projet stratégique à long terme est considéré comme un symbole de la coopération Vietnam-Russie dans la nouvelle période. Il devrait également contribuer à créer de nouvelles opportunités dans le développement de l’industrie nucléaire et dans le transfert de technologies.



Donner la priorité aux sciences, aux technologies et aux ressources humaines



Parallèlement aux secteurs traditionnels, les deux pays s’attachent à élargir leur coopération à des domaines correspondant aux besoins de développement de la nouvelle période, notamment les sciences et technologies, l’éducation et la formation, les technologies nucléaires et la formation de ressources humaines de haute qualité.



Le projet de Centre de recherche scientifique et technologique nucléaire est actuellement mis en œuvre. Il s’inscrit dans une dynamique de coopération scientifique appelée à jouer un rôle croissant dans les relations bilatérales.



L’Année croisée 2026 de la coopération scientifique et éducative constitue également un temps fort. Plus de 100 activités sont prévues dans ce cadre, notamment des échanges de délégations, des forums, des conférences et des séminaires.



Selon l’ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khoi, les deux pays disposent de nombreux atouts complémentaires. Le Vietnam possède une main-d’œuvre jeune, dynamique et animée par une forte volonté de développement et d’intégration internationale, tandis que la Russie dispose de capacités scientifiques de premier plan dans plusieurs domaines, notamment les sciences fondamentales, l’espace et le nucléaire.



Dans ce contexte, le développement de projets conjoints de recherche, le transfert de technologies et le renforcement de la coopération dans l’éducation et la formation constituent des orientations prometteuses.



Une coopération diversifiée et une coordination multilatérale étroite



Outre les domaines politique, économique, énergétique et scientifique, les relations Vietnam-Russie se développent également dans la défense et la sécurité, la culture, le tourisme, l’éducation, la formation et les échanges entre les peuples.



Les deux pays maintiennent par ailleurs une coordination étroite au sein de plusieurs forums multilatéraux et organisations internationales, notamment l’Organisation des Nations unies, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Forum Asie-Europe (ASEM), le Forum régional de l’ASEAN (ARF) et la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA).



Cette coopération multilatérale contribue à renforcer la compréhension mutuelle et à favoriser les intérêts communs en matière de paix, de stabilité, de coopération et de développement.



Un nouveau moteur pour le partenariat stratégique intégral



Selon la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, la visite d’État de Tô Lâm en Russie vise à mettre en œuvre activement la ligne diplomatique définie par le XIVe Congrès national du Parti, à renforcer la confiance politique et à créer un environnement extérieur favorable au développement du Vietnam dans la nouvelle ère.



Elle constitue également une occasion de mobiliser et de valoriser les ressources internationales au service du développement rapide et durable du pays, notamment dans l’énergie, les sciences et technologies, la formation des ressources humaines et les infrastructures.



La visite permettra aux dirigeants des deux pays d’échanger en profondeur sur les questions stratégiques, de définir des orientations à long terme et d’identifier de nouveaux domaines de coopération, afin de donner un nouvel élan politique au partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.



L’ambassadeur Dang Minh Khoi estime que cette visite revêt une forte portée symbolique et constitue un message politique important, témoignant de l’importance accordée par les deux pays à leur relation d’amitié et de coopération.



Dans la nouvelle période, a-t-il souligné, les objectifs de coopération sont plus ambitieux et exigent une approche nouvelle ainsi qu’une coopération plus substantielle, selon les critères de « long terme, durabilité et efficacité ». Il ne suffit donc plus de maintenir les domaines traditionnels ; les deux pays doivent rechercher de nouveaux projets et de nouveaux moteurs de coopération.



Du côté russe, le vice-Premier ministre Dmitri Tchernychenko, coprésident de la Commission intergouvernementale russo-vietnamienne, considère également la visite comme une occasion de donner un nouvel élan à la coopération dans le commerce, l’économie, les sciences, les technologies, l’éducation et les échanges humains.



L’ambassadeur de Russie au Vietnam Gennady Bezdetko estime, pour sa part, que la visite constitue une étape importante dans le développement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Moscou souhaite que les deux parties examinent de manière substantielle l’ensemble des questions inscrites à l’agenda bilatéral, définissent de nouvelles orientations de coopération à long terme et prennent des décisions concrètes pour consolider les relations.



Une reconnaissance internationale



Un moment particulièrement marquant de la visite sera la remise au secrétaire général et président Tô Lâm du Prix international de la paix Lev Tolstoï, du nom du célèbre écrivain russe et défenseur des valeurs humanistes et de la paix.



Cette distinction, décernée par un jury composé de personnalités de plusieurs pays, vise à honorer les organisations et individus ayant apporté des contributions importantes à la paix mondiale et au renforcement de la coopération entre les peuples.



Selon l’ambassadeur Dang Minh Khoi, cette distinction constitue une reconnaissance des efforts et des contributions du Vietnam et du secrétaire général et président Tô Lâm en faveur de la paix, de la stabilité et du développement, ainsi que d’un ordre mondial équitable fondé sur le droit international.



Forte d’une amitié traditionnelle forgée depuis plus de 75 ans et d’un haut niveau de confiance politique, la relation Vietnam-Russie dispose ainsi d’une base solide pour entrer dans une nouvelle phase de développement.



La visite d’État de Tô Lâm devrait contribuer à consolider la confiance stratégique, à élargir les domaines de coopération et à promouvoir des projets concrets et mutuellement bénéfiques, notamment dans les secteurs de l’énergie, des sciences et technologies, de l’éducation et de la formation.



Elle devrait ainsi créer un nouvel élan pour porter le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie à un niveau supérieur, répondant aux intérêts et aux aspirations des deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.- VNA