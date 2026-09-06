Le Vietnam mise sur la coopération locale avec le Japon

Huê (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné l’importance de la coopération entre les collectivités locales, considérée comme l’une des spécificités des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon.
Le 6 septembre, dans le cadre du 2e Forum de coopération locale Vietnam-Japon, organisé dans la ville centrale de Huê, le Premier ministre Lê Minh Hung a rencontré une délégation de représentants des collectivités locales japonaises.
À cette occasion, le Premier ministre s’est réjoui du développement positif des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon, marqué ces derniers temps par des résultats remarquables et un niveau élevé de confiance politique dans tous les domaines.
Afin de concrétiser et d’approfondir davantage le Partenariat stratégique intégral entre les deux pays, le Premier ministre a déclaré être prêt à écouter les avis et propositions sincères, francs et concrets des dirigeants et représentants des collectivités locales japonaises, afin de promouvoir davantage la coopération décentralisée entre les deux pays.
Les dirigeants des préfectures de Nara, Kyoto, Shiga, Mie, Gunma, Shizuoka, Yamanashi et Wakayama ont présenté leurs collectivités respectives et affirmé leur vif intérêt pour le renforcement de la coopération avec le Vietnam.
Les représentants japonais ont formulé des propositions concrètes visant à intensifier les relations entre les deux pays ainsi qu’entre leurs collectivités locales, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’hydrogène, du tourisme, de la culture, de l’environnement, des semi-conducteurs et de la formation des ressources humaines.
Prenant note de ces avis et propositions, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que la coopération entre les collectivités locales constituait l’un des domaines importants et une spécificité des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.
Le gouvernement vietnamien considère toujours cette coopération comme un canal concret et efficace, contribuant au développement global des relations bilatérales.
Dans cet esprit, le Premier ministre a appelé les collectivités locales japonaises à poursuivre et à renforcer leur coopération, notamment en actualisant les accords déjà conclus afin de les adapter au nouveau modèle d’organisation des collectivités locales vietnamiennes, et en accordant une plus grande attention à leur mise en œuvre concrète, de manière à générer des bénéfices pour les deux pays.
Il a également proposé de multiplier les échanges et les visites de délégations afin de renforcer les liens entre les collectivités locales et d’approfondir la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la culture, du tourisme et de l’agriculture de haute technologie.
Le Premier ministre a en outre encouragé les collectivités japonaises à promouvoir et à mobiliser les entreprises de leur pays pour renforcer et élargir leurs investissements au Vietnam dans de nouveaux domaines tels que les sciences et technologies, la transformation numérique, la transition verte, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs.
Il a souhaité que les collectivités locales japonaises créent des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes souhaitant investir et développer des activités de manière efficace et durable au Japon.
Le Premier ministre a également appelé à renforcer la coopération dans la formation et l’accueil de ressources humaines hautement qualifiées, en fonction des besoins des deux parties, notamment dans les domaines des sciences et technologies, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, de l’agriculture de haute technologie et de la santé.
À cet égard, il a encouragé la mise en relation entre les établissements de formation, les universités et les instituts de recherche japonais et leurs partenaires vietnamiens, ainsi que la poursuite de l’attention et du soutien accordés à la communauté vietnamienne étudiant, travaillant et vivant au Japon.
Il a notamment proposé de maintenir et d’élargir les programmes de bourses destinés aux étudiants vietnamiens.
Le Premier ministre Lê Minh Hưng a affirmé que le gouvernement vietnamien s’employait à perfectionner le cadre institutionnel et à améliorer l’environnement d’investissement et des affaires.
Le Vietnam s’engage à accompagner les entreprises et se tient prêt à résoudre les difficultés et problèmes qui pourraient survenir, afin de créer les conditions les plus favorables aux entreprises japonaises pour investir et développer avec succès et de manière durable leurs activités au Vietnam, dans un esprit de confiance, de coopération constructive, d’écoute et de franchise.- VNA
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