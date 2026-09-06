Trân Thanh Mân appelle les experts vietnamiens en République de Corée à contribuer à l’innovation





Séoul (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a rencontré, dans l’après-midi du 6 septembre, à Séoul, des membres du Réseau d’innovation et des experts vietnamiens en République de Corée.



Lors de la rencontre, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné que les grandes orientations et politiques du Parti et de l’État, notamment les Résolutions du Bureau politique ainsi que les politiques relatives au renouvellement du modèle de développement et au travail concernant les Vietnamiens à l’étranger, avaient créé une base importante pour mobiliser et valoriser efficacement les ressources nationales et extérieures, en vue de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.



Le Vietnam est par ailleurs l’un des rares pays au monde à avoir adopté une loi spécifique sur l’intelligence artificielle (IA). Le pays accélère également la formation à l’IA, de l’enseignement général à l’université, tout en favorisant la diffusion des connaissances sur cette technologie auprès de l’ensemble de la population.



Selon le président de l’Assemblée nationale, ces dernières années, l’organe législatif du Vietnam a renouvelé ses méthodes de travail, accéléré la transformation numérique et appliqué l’IA à l’élaboration des lois. Cette démarche a permis l’adoption de nombreuses lois et résolutions destinées à lever les obstacles institutionnels, à libérer les ressources et à favoriser le développement socio-économique. Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a estimé que les principaux obstacles institutionnels avaient désormais été levés et que le principal défi résidait dans la mise en œuvre des lois.



Évoquant la stratégie de développement de l’IA de la République de Corée, Trân Thanh Mân a souligné que ce pays s’attachait fortement à faire de l’IA un moteur essentiel de la croissance nationale, dans le cadre d’une vision globale couvrant les infrastructures, la gouvernance et la vie sociale.



La République de Corée favorise également la démocratisation de l’IA à travers, notamment, la fourniture gratuite de services d’IA de haute qualité, son utilisation approfondie dans l’administration numérique, la gouvernance publique, les prévisions économiques, la santé et les transports intelligents. Elle poursuit parallèlement la mise en place d’un cadre juridique et éthique pour l’IA, en lien avec ses industries de pointe.



S’agissant des orientations du Vietnam, le président de l’Assemblée nationale a indiqué que le pays entendait développer ses capacités nationales de calcul et ses infrastructures de données, investir dans des centres de données verts et mettre en place une infrastructure nationale de données, considérant les données comme un élément essentiel au développement de l’IA.



Le Vietnam encourage également les grandes entreprises technologiques nationales à rechercher et à développer des solutions d’IA adaptées à sa culture, à son cadre juridique et aux spécificités de sa gouvernance.



Dans ce contexte, Trần Thanh Mẫn a souhaité que le Réseau d’innovation et les experts vietnamiens en République de Corée deviennent un véritable relais de l’intelligence et des technologies du pays, en mettant l’accent sur le partage et le transfert des connaissances ainsi que des expériences internationales, notamment l’expérience sud-coréenne en matière de développement, de maîtrise et de commercialisation des technologies.



Il leur a demandé de contribuer à la formulation de modèles, de mécanismes et de solutions adaptés aux conditions concrètes du Vietnam.



Le président de l’Assemblée nationale a affirmé que l’Assemblée nationale continuerait à accompagner le développement national en créant un cadre institutionnel moderne et ouvert, tout en renforçant le contrôle de la mise en œuvre des lois, en particulier celles relatives aux sciences et technologies, à l’innovation et à la transformation numérique.



Il a également demandé au Réseau d’innovation et aux experts vietnamiens en République de Corée de se coordonner activement avec les organismes nationaux afin d’identifier clairement les domaines prioritaires et les questions nécessitant une attention particulière.



Selon lui, la rencontre a ouvert de nouvelles possibilités de coopération entre le Vietnam et la République de Corée dans les technologies stratégiques, contribuant à promouvoir l’innovation, à renforcer la compétitivité et à créer de nouveaux moteurs de croissance.



Lors de la rencontre, les membres du Réseau d’innovation et les experts vietnamiens en République de Corée ont présenté leurs expériences et formulé des propositions et recommandations visant à promouvoir le développement des secteurs économiques de pointe, ainsi que les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique au Vietnam, contribuant à accélérer le développement rapide et durable du pays dans le nouveau contexte.



Ils ont recommandé au Vietnam de concentrer ses ressources sur les technologies clés et stratégiques, dans le cadre d’objectifs de long terme.



Ils ont souligné que le Vietnam avait défini des orientations pertinentes à travers la décision n°21/2026/QĐ-TTg du Premier ministre portant promulgation de la liste des technologies stratégiques et de celle des produits technologiques stratégiques. Ce texte identifie dix domaines technologiques prioritaires, notamment l’IA, les semi-conducteurs, la robotique, les biotechnologies, les technologies environnementales et les nouvelles énergies.



Il ne s’agit toutefois que d’une première étape. Il est désormais nécessaire d’élaborer des programmes nationaux assortis d’objectifs à cinq et dix ans, avec la participation coordonnée de l’État, des établissements d’enseignement, des instituts de recherche et des entreprises, afin de développer des produits et des entreprises vietnamiens capables de rivaliser sur les marchés internationaux.



Les experts ont également souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes permettant de transformer les résultats de la recherche en produits commercialisables, de renouveler les mécanismes de financement et d’évaluation des activités de recherche et développement (R&D), ainsi que d’accepter des risques scientifiques maîtrisés.



Créé en 2019 avec le soutien du Centre national d’innovation (NIC), le Réseau d’innovation et d’experts vietnamiens vise à concrétiser les politiques du Parti et de l’État en matière d’attraction et de valorisation des talents, ainsi qu’à mobiliser les ressources intellectuelles des Vietnamiens à travers le monde au service du développement national.



Après plus de six années de formation et de développement, le Réseau compte désormais 15 réseaux membres dans 22 pays et territoires, réunissant plus de 2.000 experts, intellectuels, scientifiques, entrepreneurs, ingénieurs, ingénieurs en chef, architectes en chef et cadres dirigeants.



Dans l’après-midi du 6 septembre, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a également rencontré des amis du Vietnam ainsi que des représentants de plusieurs organisations investissant au Vietnam.- VNA

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