Le président de l’AN Trân Thanh Mân souligne le rôle de la communauté vietnamienne en R. de Corée





Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné que la communauté vietnamienne en République de Corée constituait l’une des communautés vietnamiennes à l’étranger les plus importantes en nombre et jouait un rôle croissant dans le développement national ainsi que dans la promotion de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et la République de Corée.



Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et son épouse ont rencontré, le 6 septembre dans l’après-midi, à Séoul, des cadres et employés de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne dans ce pays.

Le président de l’Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn et son épouse avec la communauté vietnamienne en République de Corée. Photo : VNA





Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président de l’Assemblée nationale a adressé ses vœux de santé aux cadres et employés de l’ambassade et à la communauté vietnamienne. Il a également transmis les salutations et les vœux de santé du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, du Premier ministre Lê Minh Hung et du membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu à la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant en République de Corée.



Saluant les efforts de l’ambassade, des associations et de la communauté vietnamienne pour bâtir une communauté solidaire et stable, contribuer activement à la société d’accueil et rester attachée à la Patrie, le président de l’Assemblée nationale a souligné que les plus de six millions de Vietnamiens résidant à l’étranger constituaient une partie importante de la nation et apportaient des contributions concrètes au développement du pays.



Informant ses interlocuteurs de la situation socio-économique du pays, Trân Thanh Mân a indiqué que la croissance économique du Vietnam avait atteint environ 8,18 % au premier semestre et que le commerce extérieur s’était élevé à quelque 770 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de l’année.



Parallèlement au développement économique, le Vietnam poursuit la mise en œuvre coordonnée de politiques de protection sociale, accordant une attention particulière aux personnes pauvres, aux bénéficiaires de politiques sociales et aux personnes en situation difficile.



Le pays s’attache également à édifier un Parti et un système politique propres et solides et poursuit la réorganisation et la rationalisation de l’appareil administratif afin d’en améliorer l’efficacité et l’efficience. La défense et la sécurité nationales continuent d’être garanties, tandis que les activités diplomatiques et l’intégration internationale sont renforcées, contribuant à rehausser la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale.



Selon le président de l’Assemblée nationale, le Vietnam s’est fixé pour objectif de devenir, d’ici à 2030, un pays en développement à revenu intermédiaire supérieur et, d’ici à 2045, un pays développé à revenu élevé. Pour atteindre ces objectifs, outre les ressources nationales, l’accompagnement et les contributions des Vietnamiens résidant à l’étranger revêtent une grande importance.



Évoquant les relations Vietnam-République de Corée, Trân Thanh Mân a estimé que la coopération bilatérale connaissait un développement très positif dans de nombreux domaines, notamment la politique, le commerce, l’investissement, la culture, la défense et la sécurité.



La République de Corée est actuellement le premier investisseur étranger direct au Vietnam, le deuxième partenaire en matière de coopération au développement et de tourisme, et le troisième partenaire commercial du Vietnam.



Le président de l’Assemblée nationale a estimé que le potentiel de coopération entre les deux pays demeurait considérable, notamment dans les secteurs à forte intensité technologique et à forte valeur ajoutée.



De nombreux groupes et entreprises sud-coréens s’intéressent et souhaitent investir davantage au Vietnam dans des domaines tels que le nucléaire civil, l’énergie, les lignes ferroviaires à grande vitesse et les projets d’infrastructures de grande envergure. Dans le cadre de sa visite en République de Corée, plusieurs groupes et entreprises ont également exprimé leur souhait d’intensifier leurs investissements au Vietnam.



Pour améliorer l’efficacité de l’attraction des investissements sud-coréens, le président de l’Assemblée nationale a souligné la nécessité d’accorder une attention particulière au transfert de technologies, aux semi-conducteurs, à l’intelligence artificielle (IA), à la propriété intellectuelle et à la formation de ressources humaines hautement qualifiées.



L’objectif est de mettre en place un modèle de coopération dans lequel la République de Corée apporte ses capitaux, ses technologies et son expérience en matière de gestion, tandis que le Vietnam valorise ses atouts en matière de sites de production, de ressources humaines et de marché. Cette approche permettra de constituer des chaînes d’approvisionnement dans lesquelles les entreprises vietnamiennes participeront de manière toujours plus approfondie.



Selon Trân Thanh Mân, le développement des technologies, des chaînes d’approvisionnement et des marchés, ainsi que la valorisation du rôle de la communauté vietnamienne en République de Corée, devraient devenir des axes prioritaires de la diplomatie parlementaire.



La communauté vietnamienne en République de Corée compte actuellement environ 400.000 personnes. Elle se compose notamment de femmes vietnamiennes mariées à des ressortissants sud-coréens dans des familles multiculturelles, de travailleurs, de stagiaires, d’étudiants, ainsi que d’un nombre important de scientifiques, de professeurs, d’experts technologiques et d’entrepreneurs.



L’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, a affirmé que la communauté continuait de promouvoir les traditions de solidarité et d’entraide, de préserver son identité culturelle et de rester attachée à la Patrie. Elle apporte également des contributions actives à l’œuvre d’édification et de défense nationales et joue un rôle de passerelle dans le renforcement des relations d’amitié entre les deux pays.



Les représentants de la communauté ont exprimé leur fierté face aux réalisations et au développement du Vietnam, affirmant leur volonté de continuer à respecter les lois du pays d’accueil, à préserver l’image du peuple vietnamien et à contribuer au renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée.



Les représentants de la communauté ont également proposé de perfectionner les politiques relatives à la nationalité, de simplifier les procédures administratives et de créer des conditions favorables pour permettre aux experts, scientifiques et entrepreneurs vietnamiens en République de Corée de participer au transfert de technologies, à la recherche et à l’investissement dans les secteurs stratégiques du pays.



De son côté, le secrétaire général de l’Association des entreprises vietnamiennes en République de Corée, Ngo Thi, a proposé de renforcer les programmes de mise en relation commerciale et de transfert de technologies entre les entreprises nationales et la diaspora, notamment dans les domaines de la transformation numérique, des hautes technologies et des start-up. Il a également suggéré d’établir des mécanismes de dialogue réguliers entre les organismes compétents et la communauté des entrepreneurs vietnamiens.



Répondant aux préoccupations de la communauté, le président de l’Assemblée nationale a indiqué que la Résolution n°23-NQ/TW sur le travail concernant les Vietnamiens à l’étranger, adoptée par le Bureau politique le 2 août 2026, chargeait le gouvernement et l’Assemblée nationale d’étudier et de promulguer des politiques et réglementations spécifiques en faveur des Vietnamiens résidant à l’étranger.



Les avis et propositions formulés par la communauté vietnamienne en République de Corée constitueront ainsi une source d’information importante pour permettre aux organismes compétents de poursuivre leurs travaux de recherche et de perfectionner les politiques en la matière.



Le président de l’Assemblée nationale a souhaité que la communauté vietnamienne en République de Corée continue de renforcer sa solidarité, de respecter les lois du pays d’accueil et de contribuer activement, par ses études, son travail, ses activités de production et ses affaires, au développement de la République de Corée ainsi qu’aux relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.



Il l’a également appelée à continuer de préserver la langue vietnamienne, l’identité culturelle et les belles traditions nationales, tout en accordant une attention particulière à l’éducation des jeunes générations, notamment des enfants issus de familles vietnamiennes et sud-coréennes.- VNA