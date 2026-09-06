Politique

Le président du Myanmar achève sa visite officielle au Vietnam

Le président du Myanmar, Min Aung Hlaing, et son épouse ont quitté Hanoï dans l’après-midi du 6 septembre, au terme d’une visite officielle au Vietnam du 4 au 6 septembre 2026

Le président Min Aung Hlaing, son épouse et la délégation de haut niveau du Myanmar déposent une gerbe et rendu hommage au Monument aux Héros morts pour la Patrie, rue Bac Son, à Hanoï. Photo: VNA
Le président Min Aung Hlaing, son épouse et la délégation de haut niveau du Myanmar déposent une gerbe et rendu hommage au Monument aux Héros morts pour la Patrie, rue Bac Son, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le président du Myanmar, Min Aung Hlaing, et son épouse ont quitté Hanoï dans l’après-midi du 6 septembre, au terme d’une visite officielle au Vietnam du 4 au 6 septembre 2026, à l’invitation du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse.

Au cours de leur séjour, le président Min Aung Hlaing, son épouse et la délégation de haut niveau du Myanmar ont déposé une gerbe et rendu hommage au président Ho Chi Minh dans son mausolée, ainsi qu’au Monument aux Héros morts pour la Patrie, rue Bac Son, à Hanoï.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et son épouse Ngô Phuong Ly ont présidé la cérémonie d’accueil officielle du président Min Aung Hlaing et de son épouse, à l’issue de laquelle les deux dirigeants ont tenu un entretien.

Le secrétaire général du Parti et président la République, Tô Lâm et son épouse Ngô Phuong Ly ont également offert un banquet en l’honneur du président Min Aung Hlaing et de son épouse Kyu Kyu Hla. Le Premier ministre Lê Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont, de leur côté, rencontré le dirigeant du Myanmar.

Lors de leurs entretiens et rencontres, les dirigeants vietnamiens ont chaleureusement salué la visite officielle du président Min Aung Hlaing et de la délégation de haut niveau du Myanmar, soulignant l’importance de cette visite, qui intervient dans un contexte marqué par de nouveaux développements dans les relations d’amitié traditionnelle et de Partenariat de coopération globale entre le Vietnam et le Myanmar.

Les deux parties ont estimé que la visite contribuerait à consolider la confiance politique et à créer une nouvelle dynamique pour approfondir la coopération bilatérale de manière toujours plus concrète et efficace, dans l’intérêt des peuples des deux pays et de leur développement, ainsi qu’en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans la région.

Dans une atmosphère d’amitié et d’ouverture, les dirigeants des deux pays ont échangé sur la situation de chacun, ainsi que sur les domaines de coopération bilatérale. Ils sont convenus de continuer à renforcer la confiance politique en intensifiant les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, à tous les échelons, par les canaux du Parti, de l’État, des gouvernements, des organes législatifs et des échanges entre les peuples.

S’agissant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges au sein des mécanismes de coopération régionale et internationale, notamment l’ASEAN et les mécanismes de coopération sous-régionale du Mékong. Elles sont également convenues de demander aux organismes compétents des deux pays de coordonner étroitement leurs efforts afin d’aider le Myanmar à assumer avec succès son rôle de président du prochain Sommet de l’ACMECS, qui se tiendra au Vietnam.

À cette occasion, les dirigeants des deux pays ont demandé aux ministères et organismes concernés de mettre activement en œuvre les convergences dégagées lors de la visite, afin d’ouvrir une nouvelle phase de développement du Partenariat de coopération globale Vietnam-Myanmar, plus profonde, substantielle et efficace, répondant aux intérêts et aspirations des peuples des deux pays et contribuant positivement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement en Asie du Sud-Est et dans la région.

Dans le cadre de sa visite, le président Min Aung Hlaing et le vice-Premier ministre vietnamien Nguyên Van Thang ont coprésidé le Forum des entreprises Vietnam-Myanmar 2026. Le dirigeant du Myanmar a également visité le complexe industriel de VinFast à Hai Phong ainsi que le Groupe industriel et de télécommunications de l’Armée (Viettel).

De son côté, l’épouse du secrétaire général du Parti et président la République, Tô Lâm, Ngo Phuong Ly, et l’épouse du président du Myanmar, Kyu Kyu Hla, ont visité le village de la soie de Van Phuc, à Hanoi. -VNA

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