Économie

Le ministre des AE Lê Hoai Trung reçoit les gouverneurs et représentants de collectivités japonaises

Le 6 septembre, à Huê, le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères Lê Hoai Trung a reçu le gouverneur de la préfecture japonaise de Nara, Yamashita Makoto, et le conseiller spécial de la préfecture de Wakayama, Shimo Hiroshi, à l’occasion de leur participation au 2e Forum de coopération entre les collectivités locales Vietnam-Japon.

Le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères Lê Hoai Trung (droite). Photo: VNA
Le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères Lê Hoai Trung (droite). Photo: VNA

Huê (VNA) - Le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères (AE) Lê Hoai Trung a reçu ce dimanche 6 septembre le gouverneur de la préfecture japonaise de Nara, Yamashita Makoto, à l’occasion de sa participation au 2e Forum de coopération entre les collectivités locales Vietnam-Japon.

Lors de sa réception, le ministre Lê Hoai Trung a souligné que la coopération locale constituait un canal efficace pour mettre en œuvre les engagements et accords conclus par les dirigeants des deux pays, tout en renforçant les liens et les échanges entre leurs populations.

Appréciant la coopération active entre Nara et les collectivités vietnamiennes, le ministre a appelé la préfecture à continuer d’encourager ses entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, à développer leurs activités d’investissement et de commerce au Vietnam. Il a également proposé de renforcer les transferts de technologies et la formation de ressources humaines hautement qualifiées, ainsi que la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte et les domaines dans lesquels Nara dispose d’atouts.

Lê Hoai Trung a également appelé Nara à approfondir sa coopération avec les collectivités vietnamiennes, notamment dans le contexte de la nouvelle phase de développement du Vietnam.

À cette occasion, le ministre a félicité la préfecture de Nara pour l’inscription récente du complexe de sites historiques d’Asuka-Fujiwara sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il a affirmé que, compte tenu de la position du Vietnam dans la région et sur la scène internationale, le pays continuerait de coopérer et de contribuer davantage au développement du Japon.

Le gouverneur Yamashita Makoto s’est déclaré heureux de participer au Forum et d’être reçu par le ministre Lê Hoài Trung. Il a souligné l’importance du Forum pour renforcer les connexions et élargir la coopération entre les collectivités locales des deux pays, tout en partageant son impression sur le développement dynamique du Vietnam.

Il a indiqué que la communauté vietnamienne, forte de plus de 5.200 personnes, constituait la plus importante communauté étrangère à Nara et contribuait activement au développement socio-économique de la préfecture.

Les autorités de Nara continueront de lui accorder leur attention, leur soutien et des conditions favorables.

Le gouverneur a également affirmé que Nara accordait une grande importance à ses relations avec le Vietnam et souhaitait approfondir la coopération, notamment en renforçant les liens entre autorités, entreprises et populations, contribuant ainsi au développement du Partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon.

Le même jour, le ministre Lê Hoai Trung a reçu le conseiller spécial de Wakayama, Shimo Hiroshi.

Le ministre a remercié le gouvernement et les collectivités japonaises pour leurs contributions au développement du Vietnam et appelé Wakayama à renforcer ses coopérations existantes et à les élargir à de nouvelles collectivités vietnamiennes.

Il a notamment encouragé les entreprises de la préfecture à accroître leurs investissements, les transferts de technologies et leur participation aux chaînes d’approvisionnement au Vietnam, notamment dans l’agriculture de haute technologie, la transformation alimentaire, les industries auxiliaires, la transition verte, la transformation numérique et l’innovation.

Il a également proposé de renforcer la formation des ressources humaines ainsi que les échanges touristiques, culturels et populaires.

Lê Hoai Trung a exprimé sa gratitude aux autorités de Wakayama et à Shimo Hiroshi pour leur soutien à la communauté vietnamienne, forte de plus de 2.200 personnes dans la préfecture.

Il a également remercié Toshihiro Nikai, ancien secrétaire général du Parti libéral-démocrate (PLD) et ancien président de l’Alliance des parlementaires d’amitié Japon-Vietnam, pour ses sentiments et ses contributions au Vietnam.

Shimo Hiroshi a souligné que Wakayama avait activement développé sa coopération avec les ministères, secteurs et collectivités vietnamiennes, notamment dans les domaines du travail, de l’agriculture et du commerce.

Il a affirmé que la préfecture continuerait de soutenir la communauté vietnamienne et de jouer son rôle de passerelle entre Wakayama, les collectivités et entreprises vietnamiennes.

Les deux parties ont convenu de poursuivre et d’élargir leur coopération afin de contribuer au développement du Partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon.

Le ministre Lê Hoai Trung a affirmé que le ministère des Affaires étrangères continuerait d’accompagner Wakayama et les collectivités vietnamiennes pour rendre la coopération bilatérale plus substantielle et efficace dans les temps à venir. -VNA

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