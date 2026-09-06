Vietnam-Japon : transformer les engagements stratégiques en actions concrètes



Hué (VNA) – Le Vietnam et le Japon souhaitent donner une nouvelle impulsion à leur coopération locale, en mettant l’accent sur l’innovation, les technologies stratégiques, la transformation numérique et verte, ainsi que les échanges entre les peuples, afin de transformer les engagements stratégiques des deux pays en projets concrets et efficaces.



Le 6 septembre, à Huê, le ministère vietnamien des Affaires étrangères, l’ambassade du Vietnam au Japon, l’ambassade du Japon au Vietnam et la ville de Huê ont organisé le Forum de coopération locale Vietnam-Japon 2026, placé sous le thème « Construire un avenir numérique, vert et durable : des engagements stratégiques aux actions concrètes ».



Le Premier ministre Lê Minh Hung a assisté au Forum et y a prononcé un discours. L’événement a réuni des responsables vietnamiens et japonais, des représentants de 18 collectivités locales japonaises ainsi que plus de 100 grands groupes et entreprises du Japon.



Dans son discours d’ouverture, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a souligné que le Forum se tenait à un moment important pour les deux pays. Il s’agit de la plus grande activité de coopération internationale au niveau local organisée au Vietnam depuis le succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.



Le Forum concrétise notamment les résultats des échanges entre le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et son homologue japonaise Takaichi Sanae en mai 2026, au cours desquels les deux dirigeants étaient convenus de renforcer les liens entre les ressources humaines et les échanges entre les peuples à travers la coopération locale, le travail, la santé, la culture et le tourisme.



Selon Lê Hoài Trung, le partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon connaît un développement dynamique et substantiel dans tous les domaines, sur la base d’une confiance politique solide, d’une coopération économique dynamique et de liens de plus en plus étroits entre les peuples.



La coopération entre les collectivités locales constitue désormais un pilier important de la relation bilatérale. Près de 120 accords de coopération ont été signés et mis en œuvre entre les collectivités des deux pays dans différents domaines. Les entreprises japonaises sont également présentes dans de nombreuses localités vietnamiennes, contribuant au développement socio-économique, au transfert de technologies, à la création d’emplois et au renforcement des capacités.



Le Premier ministre Lê Minh Hưng avec les délégués participant au Forum de coopération locale Vietnam-Japon 2026, à Huê. Photo : VNA



Le Forum offre ainsi aux collectivités vietnamiennes et japonaises une occasion de présenter leurs atouts et leurs besoins, de partager leurs expériences et leurs modèles de développement, mais aussi d’échanger directement avec les entreprises et les organisations concernées afin de faire émerger des initiatives susceptibles d’être rapidement mises en œuvre.

Dans un message adressé au Forum, la Première ministre japonaise Takaichi Sanae a salué la tenue de la deuxième édition du Forum de coopération locale Vietnam-Japon à Huê et exprimé son appréciation pour les efforts déployés par les représentants des collectivités, les organisations d’amitié et les milieux d’affaires des deux pays.



Rappelant sa visite au Vietnam en mai dernier, elle a indiqué avoir constaté les progrès réalisés dans la coopération bilatérale, notamment dans les échanges entre les peuples, l’économie, la sécurité économique, la culture, la défense et la sécurité.



Elle a souligné que « la vitalité des collectivités locales est celle de la nation », exprimant l’espoir que la combinaison du dynamisme et de la jeunesse des localités vietnamiennes avec l’expérience et le savoir-faire des collectivités japonaises en matière de développement régional, de promotion industrielle, de tourisme et de formation des ressources humaines contribuerait à renforcer l’autonomie et la résilience des deux pays.



Pour sa part, le Premier ministre Lê Minh Hung a estimé que le thème du Forum répondait aux nouvelles exigences du développement des deux pays, de leurs collectivités et de leurs entreprises, tout en reflétant l’évolution de la relation Vietnam-Japon dans une nouvelle période.



Il a réaffirmé que la coopération locale constituait un pilier très important du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.



Après 40 ans de Renouveau, le Vietnam est devenu la 32e économie mondiale et figure parmi les 15 pays ayant le plus grand volume d’échanges commerciaux au monde. Il participe à 17 accords de libre-échange et est connecté à 60 économies majeures aux niveaux régional et mondial. Son PIB par habitant a été multiplié par près de 50 depuis le début du processus de Renouveau.



Dans un contexte international marqué par des évolutions rapides et complexes, le Vietnam poursuit son objectif de stabilité pour se développer et de développement pour consolider la stabilité. Au cours des sept premiers mois de 2026, l’économie vietnamienne a continué d’enregistrer des résultats importants, avec une croissance élevée, une stabilité macroéconomique maintenue, une forte progression des investissements directs étrangers et des perspectives économiques jugées positives par les organisations internationales.



Le Vietnam s’engage, dans la nouvelle période, à atteindre ses objectifs de développement à long terme et à maintenir une croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030, tout en assurant la stabilité macroéconomique. Les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique sont appelées à devenir les fondements du nouveau modèle de croissance.



Dans ce cadre, le Vietnam souhaite attirer des investissements étrangers davantage axés sur les technologies avancées, les connaissances, la gouvernance moderne, la recherche et développement, les ressources humaines hautement qualifiées et les liens substantiels avec les entreprises nationales.



Le Premier ministre Lê Minh Hung a proposé cinq orientations majeures pour approfondir la coopération entre les collectivités et les entreprises des deux pays.



Premièrement, le Vietnam et le Japon doivent devenir des partenaires d’une croissance de haute qualité et d’une autonomie stratégique fondées sur les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique. Les deux parties sont appelées à promouvoir la coopération dans l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les villes intelligentes, l’agriculture durable, les incubateurs de start-up et les centres de recherche et développement. Le Japon pourrait notamment partager son expérience et aider les localités et entreprises vietnamiennes à développer leurs écosystèmes d’innovation et à renforcer leurs capacités de gouvernance numérique.



Deuxièmement, la coopération doit privilégier les résultats concrets, selon le principe de « choisir juste, mettre en œuvre rapidement, aller jusqu’au bout et mesurer par les résultats ». Les collectivités doivent identifier leurs atouts et les domaines prioritaires présentant des complémentarités, afin de proposer des initiatives et projets réalisables à court terme.



Troisièmement, les collectivités, les entreprises et les citoyens doivent être placés au centre de la coopération. Le Forum doit permettre aux autorités d’écouter les entreprises et les populations et de créer des conditions favorables à l’investissement et aux échanges, afin que les citoyens puissent bénéficier de davantage d’emplois, de revenus plus élevés et de meilleures compétences.



Quatrièmement, les échanges culturels et la compréhension mutuelle doivent continuer de constituer le socle d’une coopération durable. Les deux pays souhaitent renforcer les liens dans la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples, développer des produits touristiques communs, les liaisons aériennes directes entre les localités, ainsi que les échanges entre jeunes et étudiants et le partage d’expériences en matière de valorisation du patrimoine et des industries culturelles.



Cinquièmement, la coopération dans la transition verte, la lutte contre le changement climatique et la prévention des catastrophes doit être renforcée à travers des projets concrets portant notamment sur les infrastructures vertes, la lutte contre les inondations urbaines, le traitement des déchets et des eaux usées, l’agriculture intelligente adaptée au changement climatique, les énergies renouvelables et la prévention des catastrophes naturelles.



Le Premier ministre Lê Minh Hung a appelé les collectivités et les entreprises des deux pays à jouer un rôle pionnier, à renouveler leur approche et leurs méthodes de coopération, en passant de la coopération à la co-création et du transfert à un développement conjoint.



Il a encouragé les entreprises japonaises à considérer le Vietnam non seulement comme un marché de consommation ou un site de production, mais également comme un centre de production, d’innovation et de connexion aux chaînes d’approvisionnement durables.



Réaffirmant la détermination du gouvernement vietnamien à agir rapidement et efficacement, il a assuré que le gouvernement, les ministères, les secteurs et les localités continueraient d’accompagner les collectivités et les investisseurs japonais, de résoudre leurs difficultés, d’améliorer l’environnement d’investissement et d’affaires et de créer des conditions favorables à une coopération substantielle.



Lors des sessions thématiques, les participants ont partagé des expériences et des modèles dans la construction d’écosystèmes d’innovation, l’application des sciences et technologies, des mégadonnées et de l’IA, la transformation numérique et verte dans la gouvernance urbaine, le développement des zones industrielles et des secteurs de haute technologie.



Les échanges ont également porté sur les industries numériques et créatives, les semi-conducteurs, l’hydrogène vert, ainsi que sur la préservation et la valorisation du patrimoine associées au tourisme, aux communautés et aux industries culturelles.



Les participants ont souligné l’importance de renforcer les liens entre les autorités, les entreprises, les universités, les organismes de recherche et les communautés, afin de promouvoir le transfert de technologies, la formation des ressources humaines et la concrétisation des idées de coopération en programmes et projets adaptés aux atouts et aux besoins des collectivités des deux pays.



Dans le cadre du Forum, une exposition présentant des produits caractéristiques et des photographies des collectivités vietnamiennes et japonaises a été inaugurée le 5 septembre. La Conférence de connexion Huê-Japon a également été organisée afin de promouvoir les investissements, le commerce et les relations entre Hué et ses partenaires et entreprises japonais.



Plus de 40 rencontres de travail entre collectivités et entreprises des deux pays ont par ailleurs été organisées.



À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung et le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Huê, Nguyên Dinh Trung, ont signé un règlement de coordination sur la mise en œuvre des activités extérieures et l’intégration internationale pour la période 2026-2030.



Cet accord traduit la volonté des deux parties de concrétiser les grandes orientations du Parti en matière d’affaires extérieures, notamment la diplomatie locale, et de contribuer efficacement aux objectifs de développement de Huê dans la nouvelle période.- VNA