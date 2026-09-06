Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân rencontre des amis sud-coréens

Séoul (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân a rencontré, le 6 septembre à Séoul, des amis sud-coréens dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée.

La rencontre, organisée par l’Union des organisations d’amitié du Vietnam en coordination avec l’ambassade du Vietnam en République de Corée, a réuni plus de 70 délégués représentant des personnalités, des intellectuels, des associations, des organisations populaires, des entreprises et des organisations non gouvernementales sud-coréennes en opération au Vietnam.

À cette occasion, le président de l’AN Trân Thanh Mân a présenté plusieurs résultats remarquables des relations Vietnam-République de Corée, près de 35 ans après l’établissement des relations diplomatiques, soulignant que les organisations non gouvernementales, les associations, les scientifiques et les entreprises sud-coréens avaient apporté une contribution importante à ces réalisations.

Estimant que les deux pays disposent encore d’un vaste espace de coopération et de nombreux potentiels et opportunités de développement, le plus haut législateur a souhaité que l’Association d’amitié République de Corée-Vietnam, l'Association des Sud-Coréens amoureux du Vietnam, les organisations non gouvernementales, les entreprises, les universités ainsi que les particuliers, entrepreneurs et scientifiques continuent à se coordonner avec l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et l’Association d’amitié Vietnam-République de Corée afin de promouvoir la coopération économique et les échanges culturels, et de renforcer la connaissance mutuelle entre les deux peuples.

Le président de l’AN a également appelé les deux pays à accorder une plus grande attention à leurs communautés respectives, à savoir la communauté sud-coréenne au Vietnam et la communauté vietnamienne en République de Corée.

Il a plaidé pour un renforcement de la coopération dans les sciences et technologies, l’éducation et la formation, la santé, les chaînes d’approvisionnement stratégiques, les semi-conducteurs, les énergies renouvelables, les énergies propres, la transformation numérique et l’intelligence artificielle (IA).

Il a par ailleurs souhaité que les scientifiques, entrepreneurs et entreprises sud-coréens continuent d’étudier les possibilités d’investissement dans de grands projets et ouvrages au Vietnam.

Dans les temps à venir, le dirigeannt a proposé à l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, en coordination avec les organisations non gouvernementales, les associations et les entreprises, d’intensifier la promotion de l’image du pays et du peuple vietnamiens en République de Corée, ainsi que celle du pays et du peuple sud-coréens au Vietnam. L’objectif est de faire évoluer les échanges culturels et populaires vers des accords de coopération concrets, générant des résultats substantiels pour les deux pays.

Les amis sud-coréens présents à la rencontre ont salué les réalisations enregistrées par le Vietnam ces dernières années et exprimé leur conviction que l’approfondissement de la coopération substantielle entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée nationale de la République de Corée constituerait une base solide pour le développement des échanges populaires entre les deux pays.

Le président de l’Association d’amitié République de Corée-Vietnam, Lee Shin Jea, a affirmé que l’association contribuerait activement à la coopération bilatérale dans l’esprit de « transformer les paroles en actions concrètes ».

Dans la prochaine période, l’association entend élargir son champ d’activités, au-delà des échanges culturels et des actions humanitaires traditionnels, vers de nouveaux domaines tels que l’intelligence artificielle, les infrastructures et la logistique, afin de promouvoir plus fortement les échanges économiques entre les populations des deux pays.

De son côté, le président de l’Association économique et culturelle République de Corée-Vietnam, Kwon Sung Taek, a affirmé que l’Association continuerait à développer activement les échanges culturels et les échanges entre jeunes, afin que les générations futures des deux pays deviennent des acteurs essentiels dans la consolidation de leur amitié durable.

L’Association continuera également d’accompagner les familles multiculturelles, les étudiants vietnamiens en République de Corée, la communauté vietnamienne en République de Corée et la communauté sud-coréenne au Vietnam, afin qu’ils puissent devenir des passerelles solides entre les deux pays. -VNA

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