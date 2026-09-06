Le Forum de connexion des savoirs Vietnam-République de Corée VK Connect 2026 à Daegu

Daegu (VNA) - À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et du 34e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée, le Consulat général du Vietnam à Busan, en coordination avec l’Université Yeungnam, a organisé, le 5 septembre à Daegu, le Forum de connexion des savoirs Vietnam-République de Corée (VK Connect 2026).

Dans son discours d’ouverture, la consule générale du Vietnam à Busan, Doan Phuong Lan, a souligné que VK Connect avait pour objectif d’élargir et de renforcer la communauté des intellectuels, scientifiques et étudiants vietnamiens dans le sud de la République de Corée.

L’ambition est de fédérer les efforts de personnes particulièrement engagées afin de transformer cette communauté en une ressource commune au service des deux pays : contribuer au processus d’innovation du Vietnam tout en répondant aux besoins de la République de Corée en ressources humaines hautement qualifiées dans des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), la biomédecine, l’environnement et les échanges culturels.

La consule générale a aussi insisté sur la nécessité de maintenir un forum annuel afin de renforcer les liens au sein de la communauté, tout en mettant l’accent sur son caractère concret à travers des résultats tels que la réalisation de travaux de recherche conjoints, la mise en œuvre de projets de coopération ou encore la création de véritables opportunités d’emploi.

Le président de l’Université Yeungnam, le professeur Choi Oe Chool, a partagé son expérience de recherche sur les politiques de réformes rurales au Vietnam ainsi que ses impressions profondes lors de ses missions d’étude sur le terrain dans la province de Khanh Hoa.

Il a affirmé qu’il entendait coopérer étroitement avec le Consulat général afin que VK Connect ne se limite pas aux échanges universitaires, mais devienne une plateforme d’échanges durables entre les étudiants et experts vietnamiens, d’une part, et les milieux universitaires, scientifiques, économiques et les autorités locales de la République de Corée, d’autre part.

Pour sa part, Park Yoon Kyung, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de Daegu, a salué l’orientation du forum vers les industries du futur, notamment l’intelligence artificielle, les mégadonnées, les semi-conducteurs et les biotechnologies.

Elle a assuré que Daegu continuerait, par l’intermédiaire de ses bureaux de représentation à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Da Nang, à jouer un rôle de passerelle entre les deux pays, afin de favoriser la coopération économique, la mise en relation des entreprises et le développement des ressources humaines.

Le gouverneur de la province du Gyeongsang du Nord a, pour sa part, adressé un message vidéo de félicitations au forum et affirmé que la province continuerait à soutenir les initiatives de coopération dans le domaine des ressources humaines entre les deux pays.

Lors des sessions thématiques, plus de 60 travaux de recherche couvrant huit domaines ont été présentés. Chaque présentation a témoigné d’un investissement sérieux, d’un esprit d’innovation et d’un fort potentiel d’application pratique. Le forum a ainsi constitué non seulement un espace de confrontation et d’échange professionnel pour les jeunes chercheurs, mais également une passerelle permettant aux entreprises d’identifier de nouvelles idées susceptibles d’être développées et commercialisées.

Dans le cadre de l’événement, une table ronde intitulée « Orientations professionnelles pour l’avenir », destinée aux étudiants vietnamiens dans les régions de Busan, Daegu, Changwon et les localités voisines, s’est déroulée.

À la clôture du programme, la consule générale Doan Phuong Lan, le professeur Lee Chun Young, vice-président de l’Université Yeungnam, ainsi que les experts participants ont remis les prix du « Meilleur rapport de présentation scientifique » et du « Meilleur rapport scientifique sous forme d’affiche » aux auteurs distingués dans les huit thématiques.

Cette première édition du Forum de connexion des savoirs Vietnam-République de Corée s’est achevée sur un bilan particulièrement positif. Elle marque le succès d’une initiative destinée à rapprocher les communautés scientifiques et universitaires des deux pays et ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines du savoir, de l’innovation et des ressources humaines. -VNA

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