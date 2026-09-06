Économie

Le Vietnam et la République de Corée élargissent leur espace de coopération commerciale

Après plus de 30 ans d’établissement de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et la République de Corée sont devenus des partenaires économiques importants l’un pour l’autre, avec des échanges commerciaux et des investissements en croissance continue. La prochaine visite officielle du plus haut législateur Trân Thanh Mân, marquera une étape importante et ouvrira un nouveau chapitre des relations bilatérales, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement.

La société SUNJIN AT&C VINA Co., Ltd., implantée dans la zone économique de Chan May – Lang Co, dans la ville de Huê, est une entreprise à 100 % de capitaux sud-coréens spécialisée dans la fabrication de produits en maille destinés à l’exportation. Photo: VNA
La société SUNJIN AT&C VINA Co., Ltd., implantée dans la zone économique de Chan May – Lang Co, dans la ville de Huê, est une entreprise à 100 % de capitaux sud-coréens spécialisée dans la fabrication de produits en maille destinés à l’exportation. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Après plus de 30 ans de relations diplomatiques, établies en 1992, le Vietnam et la République de Corée sont devenus d’importants partenaires économiques l’un pour l’autre, avec des échanges commerciaux et des investissements en constante progression. La prochaine visite officielle en République de Corée du président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, devrait constituer une étape importante et ouvrir un nouveau chapitre des relations bilatérales, notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement.

Ces dernières années, les relations entre le Vietnam et la République de Corée ont continué de se développer de manière substantielle, efficace et globale, notamment dans le domaine du commerce bilatéral. Depuis 1993, les deux pays disposent d’un Comité mixte intergouvernemental sur la coopération économique, scientifique et technique, qui se réunit régulièrement chaque année.

La République de Corée est actuellement le deuxième investisseur, le deuxième marché émetteur de touristes et le deuxième fournisseur d’aide publique au développement du Vietnam, ainsi que son troisième partenaire commercial et son troisième marché d’accueil des travailleurs vietnamiens.

En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 89,5 milliards de dollars, en hausse de 9,6 % sur un an. Les exportations vietnamiennes vers la République de Corée se sont élevées à 28,9 milliards de dollars (+12,7 %), tandis que les importations ont atteint 60,5 milliards de dollars (+8,1 %), portant le déficit commercial du Vietnam à 31,6 milliards de dollars.

Au cours des sept premiers mois de 2026, le commerce bilatéral a atteint 70 milliards de dollars, soit une progression de 41 % sur un an. Les exportations vietnamiennes ont augmenté de 16 %, à 19 milliards de dollars, tandis que les importations ont bondi de 52 %, à 51 milliards de dollars.

Le Vietnam exporte principalement des produits manufacturés issus des entreprises à capitaux étrangers, notamment des téléphones et composants, des ordinateurs et autres produits électroniques. En sens inverse, la République de Corée fournit principalement des composants, des machines, des équipements et des matières premières destinés à la production. Les deux parties travaillent actuellement à la mise en œuvre du plan d’action visant à porter les échanges bilatéraux à 150 milliards de dollars d’ici 2030, dans une perspective d’évolution vers des échanges plus équilibrés.

Sur le plan des investissements, à fin juillet 2026, la République de Corée était le premier investisseur étranger au Vietnam, avec 102,6 milliards de dollars de capitaux enregistrés dans 10.567 projets, principalement dans l’industrie manufacturière, les hautes technologies, l’électronique, l’automobile, la construction et l’immobilier.

Les perspectives de coopération restent nombreuses. Le salon Vietnam International Sourcing 2026 a notamment attiré de nombreuses entreprises sud-coréennes opérant dans l’agroalimentaire, la logistique, les technologies numériques, la mécanique, la construction navale, les produits aquatiques et la distribution. Ces entreprises recherchent non seulement des fournisseurs, mais également des partenariats durables, des investissements et des possibilités de développement de chaînes d’approvisionnement.

L’exportation récente vers la République de Corée du premier lot de viande de poulet transformée au Vietnam par CPV Food Binh Phuoc illustre également les nouvelles opportunités commerciales. Selon Pawalit Ua-amornwanit, directeur général de C.P. Vietnam, cette opération devrait encourager l’entreprise à investir davantage dans les technologies, à renforcer ses capacités de transformation et à accroître la valeur ajoutée de ses produits.

Lors de la 15e session du Comité mixte Vietnam-République de Corée sur la coopération dans le commerce, l’industrie et l’énergie, les ministres vietnamien et sud-coréen du Commerce sont convenus de renforcer la coopération dans les secteurs stratégiques afin de favoriser une croissance durable, équilibrée et mutuellement bénéfique.

Les deux parties ont également convenu d’intensifier leur coopération dans la distribution, la logistique, la protection de la propriété intellectuelle, le commerce électronique, l’accès aux marchés agricoles et le règlement des difficultés rencontrées par les entreprises. Dans le secteur industriel et énergétique, elles ont discuté de la formation des ressources humaines, du pétrole et du gaz, de l’électricité au gaz, des réseaux électriques et des énergies renouvelables.

Le Vietnam a par ailleurs encouragé la participation des entreprises sud-coréennes aux projets énergétiques et s’est engagé à faciliter leurs activités conformément à la législation vietnamienne.

À l’avenir, pour promouvoir les échanges bilatéraux, le Vietnam devra non seulement accroître le volume global du commerce, mais aussi augmenter sa part de marché dans les catégories où elle demeure faible, renforcer la valeur ajoutée des produits déjà compétitifs et favoriser une participation plus directe des entreprises vietnamiennes aux chaînes d’approvisionnement sud-coréennes. Cette orientation devrait contribuer à rendre les échanges entre les deux pays plus équilibrés, substantiels et durables. -VNA

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