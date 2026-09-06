Des dirigeants étrangers adressent des messages de félicitations au Vietnam à l’occasion de la Fête nationale

Hanoi (VNA) - À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 – 2 septembre 2026), les dirigeants de l’Algérie, de l’Azerbaïdjan, de la Bulgarie, du Bélarus, de la République tchèque, de l’Égypte, de l’Italie, du Kazakhstan, des Pays-Bas, de la Slovaquie, de la Suisse, des Émirats arabes unis (EAU) et de l’Ukraine ont adressé des messages et lettres de félicitations aux dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens.

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm. Le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb a adressé une lettre de félicitations à son homologue Lê Minh Hung.Les dirigeants algériens ont adressé leurs chaleureuses félicitations aux dirigeants et au peuple vietnamiens, se réjouissant du développement des relations historiques d’amitié, de coopération et de solidarité entre les deux pays. Ils ont affirmé leur volonté de coordonner étroitement leurs actions avec les dirigeants vietnamiens afin de continuer à consolider les relations bilatérales dans tous les domaines et d’approfondir le cadre du Partenariat stratégique établi par les deux pays en 2025, conformément aux aspirations et aux intérêts des peuples des deux pays.

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Asadov a également adressé une lettre de félicitations au Premier ministre Lê Minh Hung.

Les dirigeants azerbaïdjanais ont affirmé accorder une grande importance aux relations d’amitié, de confiance et de Partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan. Ils estiment que les deux pays disposent d’opportunités favorables pour élargir leur coopération dans de nombreux domaines, notamment l’économie et le commerce, l’énergie, l’éducation et les échanges entre les peuples.

Ils ont souligné que la visite d’État du dirigeant Tô Lâm en Azerbaïdjan en 2025 avait ouvert une étape importante dans le développement des relations bilatérales, exprimant leur conviction que l’amitié et la coopération entre les deux pays continueraient de se développer fortement, conformément aux intérêts et à la prospérité des deux peuples.

Le président biélorusse, Aleksandr Loukachenko, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Le Premier ministre bélarusse Alexander Tourtchine a adressé une lettre de félicitations à son homologue Lê Minh Hung, tandis que le président de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale du Bélarus, Igor Sergueïenko, a envoyé une lettre de félicitations au président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Dans leurs lettres, les dirigeants bélarusses ont affirmé accorder une grande importance aux relations de Partenariat stratégique entre le Vietnam et le Bélarus et salué les réalisations ainsi que le développement du Vietnam. Ils ont également relevé que la coopération bilatérale devenait de plus en plus concrète et efficace. Ils se sont dits convaincus que la mise en œuvre des accords conclus porterait la coopération entre les deux pays à un nouveau niveau. Ils ont souhaité promouvoir de nouveaux projets et initiatives dans les domaines du commerce, de l’investissement, des sciences et techniques et des échanges humanitaires, tout en poursuivant le développement du dialogue interparlementaire et le soutien mutuel sur la scène internationale, dans l’intérêt des peuples des deux pays.

La présidente bulgare, Iliana Iotova, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Le Premier ministre bulgare Rumen Radev a adressé une lettre de félicitations au Premier ministre Lê Minh Hung.

Dans sa lettre, la dirigeante bulgare a adressé ses chaleureuses félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, au Premier ministre Lê Minh Hung et au peuple vietnamien, leur souhaitant une prospérité croissante. Elle s’est déclarée satisfaite de la dynamique positive des relations bilatérales, élevées au niveau de Partenariat stratégique.

Elle a souligné l’importance du Partenariat stratégique avec le Vietnam, partenaire fiable en Asie du Sud-Est, le considérant comme une réalisation commune ouvrant une nouvelle étape stratégique et de nombreuses possibilités de promouvoir et d’approfondir la coopération bilatérale dans les domaines prioritaires.

Le président tchèque, Petr Pavel, a envoyé un message de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Le Premier ministre tchèque Andrej Babis a adressé un message de félicitations à son homologue Lê Minh Hung.

Dans leurs messages, les dirigeants tchèques ont adressé leurs chaleureuses félicitations aux dirigeants et au peuple vietnamiens et se sont réjouis de l’amitié traditionnelle entre les deux pays. Ils ont exprimé leur confiance et leur souhait de voir les relations bilatérales continuer à se renforcer, à se développer et à s’approfondir dans tous les domaines d’intérêt commun, dans le cadre du Partenariat stratégique établi entre les deux parties.

Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Dans ce message, le président égyptien a affirmé accorder une grande importance aux relations particulières entre le Vietnam et l’Égypte et souhaité continuer à élargir les domaines de coopération d’intérêt commun et à consolider les relations bilatérales dans l’intérêt des peuples des deux pays.

Le président italien Sergio Mattarella, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du du Parti et président de la République, Tô Lâm. Le président italien a affirmé que les relations entre les deux pays, établies depuis plus d’un demi-siècle sur les bases de l’amitié et de la confiance mutuelle, entraient dans une phase de développement remarquable, ouvrant de nouvelles possibilités de coopération dans les domaines d’intérêt commun. Il s’est dit convaincu que cette dynamique positive continuerait d’être renforcée, au bénéfice des peuples des deux pays et en contribuant à un ordre international pacifique, stable et prospère.

Le président de la République du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Dans sa lettre, le président kazakh a estimé que la Fête nationale vietnamienne constituait un symbole éclatant de l’esprit de solidarité et de la volonté créative et résolue du Vietnam en faveur du développement durable et de la prospérité. Il a souhaité au Vietnam de nombreux succès dans la mise en œuvre de ses politiques de développement et affirmé son souhait de développer le Partenariat stratégique Kazakhstan-Vietnam.

Le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Le président slovaque, Peter Pellegrini, a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Le Premier ministre slovaque Robert Fico a envoyé un message de félicitations à son homologue Lê Minh Hung, tandis que le président de l’Assemblée nationale slovaque Richard Rasi a adressé un message de félicitations au président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Les dirigeants slovaques ont salué les réalisations du Vietnam dans son développement socio-économique ainsi que son rôle actif dans la promotion de la paix, de la coopération et du multilatéralisme, et sa contribution importante au développement durable et à la stabilité régionale et mondiale.

Ils ont affirmé accorder une grande importance à l’amitié traditionnelle et au Partenariat stratégique entre les deux pays et souhaité continuer à élargir, renforcer et approfondir les relations de coopération bilatérale dans tous les domaines d’intérêt commun, dans l’intérêt des deux États et de leurs peuples.

Le président suisse, Guy Parmelin, a adressé un message de félicitations au dirigeant vietnamien Tô Lâm. Le président suisse a affirmé accorder une grande importance aux relations d’amitié de longue date avec le Vietnam, fondées sur un engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité.

Il a également estimé que l’achèvement des négociations sur l’accord de libre-échange entre l’Association européenne de libre-échange (AELE) et le Vietnam constituait une étape importante dans l’approfondissement des relations économiques entre les deux parties, témoignant de leur détermination commune à construire un partenariat tourné vers un avenir durable et résilient.

Le président des Émirats arabes unis, Mohamed ben Zayed Al Nahyane, le vice-président, Premier ministre des EAU et souverain de Dubaï, Mohammed ben Rachid Al Maktoum, ainsi que le vice-président, vice-Premier ministre et président du Bureau présidentiel des EAU, Mansour ben Zayed Al Nahyane, ont adressé des messages de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Le vice-président, Premier ministre des EAU et souverain de Dubaï, Mohammed ben Rachid Al Maktoum, ainsi que le vice-président, vice-Premier ministre et président du Bureau présidentiel des EAU, Mansour ben Zayed Al Nahyane, ont également adressé des messages de félicitations au Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung.

Dans leurs messages, les dirigeants des Émirats arabes unis ont adressé leurs sincères félicitations et leurs meilleurs vœux aux dirigeants vietnamiens, leur souhaitant santé et bonheur, ainsi qu’un développement et une prospérité toujours plus grands à l’État, au gouvernement et au peuple vietnamiens.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Le Premier ministre ukrainien Sergii Koretskyi a adressé une lettre de félicitations au Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung.

Dans leurs lettres, les dirigeants ukrainiens ont salué les réalisations importantes du Vietnam dans le développement économique durable, la consolidation de son statut national et le renforcement de son rôle sur la scène internationale. Ils ont considéré le Vietnam comme un partenaire important de l’Ukraine en Asie du Sud-Est.

Ils ont également exprimé leur conviction que le développement dynamique du Vietnam ouvrirait de nouvelles possibilités pour renforcer et approfondir davantage la coopération dans les domaines d’intérêt commun, notamment le commerce et l’économie, sur la base des évolutions positives des échanges commerciaux bilatéraux et du potentiel de coopération entre les deux pays.

À cette occasion, les ministres des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines d’Agérie Ahmed Attaf ; des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan Jeyhun Bayramov ; des Affaires étrangères du Bélarus Maxim Ryzhenkov ; des Affaires étrangères du Bhoutan Dina Nath Dhungyel ; des Affaires étrangères de Bulgarie Velislava Petrovna ; des Affaires étrangères du Chili Francisco Pérez Mackenna ; le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République tchèque Petr Macinka ; le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan Ermek Kosherbayev ; le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, le sénateur Mohammad Ishaq Dar ; le ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes de Slovaquie Juraj Blanár ; le ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine Andrii Sybiha ; ainsi que le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur du Venezuela Félix Plasencia González ont adressé des lettres et messages de félicitations au ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoai Trung. -VNA

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