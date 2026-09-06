Miss World 2026 : la culture vietnamienne mise à l’honneur et le tourisme promu

Khanh Hoa (VNA) – Organisée dans la province vietnamienne de Khanh Hoa, la 73e édition de Miss World a marqué les esprits par la mise à l’honneur de l’áo dài vietnamien (tunique traditionnelle), porté par des candidates venues du monde entier. L’événement a également contribué à dynamiser le tourisme local et suscité un vif intérêt auprès des visiteurs vietnamiens comme étrangers.

Lors de la finale de Miss World 2026, le 5 septembre, l’áo dài vietnamien a constitué l’un des temps forts de la présentation du Top 40. Les 111 candidates ont défilé dans des créations de stylistes vietnamiens, agrémentées d’accessoires inspirés de la culture et des métiers artisanaux traditionnels du pays.

Les candidates des Amériques et des Caraïbes sont apparues en áo dài coiffées de chapeaux coniques (nón lá) ornés de motifs rouges et violets. Le groupe représentant l’Europe a défilé avec des éventails en bois finement décorés, tandis que les candidates africaines ont associé l’áo dài à des pièces de céramique de Bau Truc. Les représentantes de l’Asie et de l’Océanie portaient, quant à elles, l’áo dài accompagné de fleurs en papier et de boutons de lotus.

Ayant suivi en direct la finale, Phan Tien Minh, habitant du quartier de Nam Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa, s’est déclaré fier de voir l’áo dài et les valeurs culturelles traditionnelles du Vietnam présentés au public international. Selon lui, au-delà de la beauté des tenues, des éléments culturels familiers aux Vietnamiens ont été mis en scène sur une plateforme de dimension mondiale. Chaque candidate véhiculait ainsi une image emblématique de la culture vietnamienne, à travers le nón lá, les éventails en bois, la céramique de Bau Truc ou encore le bouton de lotus. Le public international a ainsi pu non seulement admirer des créations vestimentaires raffinées, mais aussi découvrir la richesse et la délicatesse du patrimoine culturel vietnamien.

Les activités organisées dans le cadre de la 73e édition de Miss World à Khanh Hoa ont également laissé une forte impression et attiré un grand nombre de visiteurs vietnamiens et étrangers. Le programme artistique spécial « Dances of the World – Hello Vietnam, Hello World » ainsi que la finale de Miss World ont attiré de nombreux spectateurs et fans. Le comité d’organisation a distribué gratuitement plus de 6.000 billets debout dans la zone réservée aux fans (fanzone).

Les 4 et 5 septembre seulement, Khanh Hoa a accueilli quelque 95 000 visiteurs hébergés, dont environ 38 000 touristes internationaux. Ces chiffres illustrent l’attractivité de l’événement et confortent l’image de Khanh Hoa comme une destination touristique sûre, attrayante et accueillante.

Selon Thai Thi Le Hang, directrice du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, Miss World 2026 a eu un effet manifeste sur les flux touristiques vers Khanh Hoa, notamment pendant les journées consacrées aux principaux événements. L’augmentation du nombre de touristes hébergés sur une courte période a non seulement contribué à améliorer le taux d’occupation des établissements hôteliers et les recettes des entreprises touristiques, mais a également généré des retombées positives pour les secteurs de services connexes.

La présence de candidates venues de nombreux pays et territoires contribue par ailleurs à accroître la visibilité de Khanh Hoa sur la scène internationale. Elle devrait ainsi favoriser la promotion de son image touristique auprès du public étranger et créer des conditions propices au maintien, voire à la progression, du nombre de visiteurs internationaux dans les mois et années à venir.

Depuis le 20 août, les activités de la 73e édition de Miss World se sont déroulées dans la province de Khanh Hoa, avec la participation de 111 candidates, à travers différentes épreuves et manifestations artistiques. Lors de la finale du 5 septembre, le comité d’organisation a successivement annoncé le Top 40, le Top 20, le Top 12 et le Top 6.

Le titre de Miss World 2026 a été remporté par la représentante de la République dominicaine. Celui de première dauphine est revenu à l’Espagne, tandis que la représentante de la Malaisie a été sacrée deuxième dauphine.

La représentante du Vietnam, Lê Nguyên Bao Ngoc, s’est classée sixième au classement général, achevant son parcours à Miss World 2026 avec le meilleur résultat jamais obtenu par le Vietnam dans cette compétition de beauté.– VNA

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