Le Vietnam et la Mongolie s’emploient à approfondir leur partenariat global





Hanoï (VNA) – La visite officielle en Mongolie du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, du 9 au 11 septembre 2026, intervient dans un contexte marqué par des évolutions positives des relations bilatérales, notamment depuis leur élévation au niveau de partenariat global.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Mongolie, Nguyen Tuan Thanh, cette visite constitue une étape importante pour concrétiser les engagements et orientations convenus par les dirigeants des deux pays, renforcer la compréhension mutuelle et la confiance politique et donner une nouvelle profondeur au cadre de coopération.



Il s’agit de la deuxième visite d’un président de l’Assemblée nationale vietnamienne en Mongolie depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1954. Elle constitue également la première visite d’un haut dirigeant vietnamien en Mongolie depuis l’établissement du partenariat global.



Dans le cadre de cette visite, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man devrait avoir des entretiens avec le président du Parlement, le président et le Premier ministre mongols, ainsi que participer à plusieurs activités importantes. La visite devrait contribuer à donner un nouvel élan à la mise en œuvre des orientations de coopération définies par les dirigeants des deux pays.



Selon l’ambassadeur Nguyen Tuan Thanh, dans un contexte régional et international marqué par de profondes mutations, le maintien de contacts réguliers de haut niveau, le renforcement de la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux revêtent une importance particulière. Le Vietnam et la Mongolie entretiennent une amitié traditionnelle de longue date et partagent de nombreuses similitudes historiques et culturelles ainsi que des aspirations communes au développement, constituant ainsi une base solide pour approfondir leurs relations.



Renforcer la coopération parlementaire



Le renforcement des relations entre les deux organes législatifs constitue l’un des objectifs importants de la visite. Selon l’ambassadeur Nguyen Tuan Thanh, les parlements jouent un rôle essentiel dans les relations bilatérales, non seulement sur le plan politique, mais également dans le perfectionnement du cadre juridique et la promotion de la coopération économique, commerciale et d’investissement ainsi que des échanges entre les peuples.



À cette occasion, les deux organes législatifs devraient signer plusieurs documents de coopération, créant un cadre plus favorable aux échanges d’expériences en matière législative, de contrôle parlementaire et de prise de décisions sur les grandes questions nationales. Ces échanges devraient également contribuer à renforcer le rôle des parlements dans la promotion des relations bilatérales.



L’ambassadeur Nguyen Tuan Thanh a souligné que la priorité était désormais de passer de l’établissement du cadre de coopération à la réalisation de résultats concrets, afin que les populations et les entreprises des deux pays puissent bénéficier pleinement des opportunités offertes par le nouveau partenariat.



Si l’établissement du partenariat global constitue une étape majeure, la visite du président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man devrait contribuer à transformer cette étape en programmes, projets et résultats concrets, ouvrant une nouvelle phase de développement des relations Vietnam-Mongolie, plus substantielle, efficace et mutuellement bénéfique.



Des relations bilatérales marquées par de nombreux résultats positifs



Après plus de 70 ans de relations diplomatiques, et notamment à la suite de la visite d’État en Mongolie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en 2024, les relations Vietnam-Mongolie connaissent une dynamique de développement positive, avec de nombreux résultats concrets, a indiqué l’ambassadeur Nguyen Tuan Thanh.



Sur le plan politique et diplomatique, les deux pays entretiennent des échanges réguliers à tous les niveaux et maintiennent efficacement plusieurs mécanismes de coopération, notamment le Comité intergouvernemental, les consultations politiques ainsi que la coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense. Ces mécanismes contribuent à renforcer la compréhension mutuelle, la confiance politique et la coordination entre les deux pays au sein des forums régionaux et internationaux.



La coopération économique, commerciale, d’investissement et touristique offre également de nouvelles perspectives. Les deux économies présentent un degré élevé de complémentarité et disposent encore d’un important potentiel de coopération. Dans ce cadre, l’énergie est appelée à devenir un nouveau pilier de la coopération économique bilatérale.



La progression des échanges commerciaux et le maintien des liaisons aériennes directes contribuent à renforcer la connectivité entre les deux pays, à faciliter les échanges commerciaux et touristiques et à favoriser les contacts entre les populations. Les entreprises vietnamiennes et mongoles sont encouragées à rechercher activement des opportunités dans des secteurs à fort potentiel tels que l’agriculture, l’agroalimentaire, l’énergie, les ressources minérales, le tourisme, la logistique et la transformation numérique.



La coopération touristique est également appelée à se développer grâce au renforcement de la promotion réciproque des destinations touristiques. Le Vietnam figure notamment parmi les destinations privilégiées des touristes mongols.



Dans les domaines culturel, éducatif et sportif, les échanges se poursuivent et s’élargissent. Les deux pays ont organisé de nombreuses activités de promotion culturelle et d’échanges artistiques, tandis que plusieurs œuvres littéraires et culturelles emblématiques ont été traduites dans les langues respectives.



L’École générale n°14 de la capitale mongole Oulan-Bator, baptisée du nom du président Ho Chi Minh par le gouvernement mongol en 1980, constitue à cet égard un symbole vivant de l’amitié traditionnelle entre les deux peuples et contribue à consolider les bases de la coopération éducative.



La coopération entre les collectivités locales et les échanges populaires connaissent également un développement dynamique. Les relations d’amitié entre Hanoï et Oulan-Bator, entre la province de Tuv et celle de Phu Tho, ainsi qu’entre la province d’Okhon et celle de Dak Lak, ouvrent de nouveaux canaux de coopération concrète. La communauté vietnamienne en Mongolie contribue elle aussi à renforcer les liens entre les deux peuples.



L’ambassadeur Nguyen Tuan Thanh a estimé que la visite du secrétaire général du Parti et président To Lam en Mongolie en 2024 avait donné une impulsion importante aux relations bilatérales. Le partenariat global est progressivement traduit en programmes, projets et résultats concrets, tandis que les visites et contacts de haut niveau continuent de donner corps à cette dynamique.



Un important potentiel de coopération économique



Selon l’ambassadeur vietnamien, le potentiel de coopération entre les deux pays demeure considérable, notamment dans le contexte de la mise en œuvre des engagements pris au plus haut niveau après l’établissement du partenariat global. L’enjeu consiste désormais à transformer ces potentiels en projets et programmes concrets bénéficiant directement aux entreprises et aux populations des deux pays.



Les économies vietnamienne et mongole présentent des complémentarités évidentes. La Mongolie dispose d’atouts dans les domaines des ressources minérales, de l’énergie, de l’élevage et de certaines matières premières, tandis que le Vietnam possède des avantages dans la transformation et la production de biens de consommation, de produits agricoles et alimentaires, de produits pharmaceutiques, de textiles et de produits électroniques.



Ces complémentarités offrent une base favorable à l’élargissement des échanges commerciaux, à la diversification des produits et à la mise en place progressive de chaînes d’approvisionnement adaptées.



Afin de stimuler le commerce bilatéral, les deux pays devraient renforcer les connexions entre entreprises, les salons et forums commerciaux et d’investissement, tout en recherchant des solutions aux difficultés liées à la logistique, aux paiements, aux normes de qualité et aux procédures d’import-export. L’exploitation plus efficace des réseaux de transport et des liaisons aériennes revêt également une importance particulière.



Dans le domaine de l’investissement, l’énergie, les ressources minérales, l’industrie de transformation, les infrastructures, la logistique, le tourisme et les services offrent de nombreuses perspectives.



La Mongolie cherche à attirer davantage de capitaux, de technologies et d’expertise afin de diversifier son économie au-delà du secteur minier. Dans ce contexte, les entreprises vietnamiennes disposent de possibilités accrues pour étudier et développer leurs activités sur le marché mongol. La présence récente d’un grand groupe vietnamien dans le secteur énergétique en Mongolie ouvre notamment une nouvelle voie de coopération économique à long terme.



L’agriculture et l’élevage constituent également des domaines à fort potentiel. La Mongolie dispose d’importants atouts dans l’élevage, tandis que le Vietnam possède une expérience dans les domaines de la sélection animale, de la médecine vétérinaire, de la transformation agroalimentaire, du développement des chaînes de valeur et de la commercialisation des produits.



Les deux parties pourraient ainsi renforcer leur coopération dans la sélection animale, l’alimentation animale, la médecine vétérinaire, la transformation et la conservation des produits, ainsi que dans la création de marques et leur commercialisation. La transformation en profondeur de la viande, du lait, du cuir et d’autres produits d’élevage pourrait notamment générer davantage de valeur ajoutée pour les deux parties.



Les deux pays disposent également d’un potentiel de coopération dans l’agriculture adaptée au changement climatique, la lutte contre la désertification, l’utilisation efficace des ressources en eau et l’application des sciences et technologies à l’agriculture.



L’ambassadeur Nguyen Tuan Thanh a souligné que, dans le cadre du partenariat global, le Vietnam et la Mongolie devaient non seulement consolider les domaines traditionnels de coopération, mais aussi s’ouvrir à de nouveaux secteurs à long terme susceptibles de créer de nouveaux moteurs de croissance.



Forts d’une amitié traditionnelle, d’une confiance politique de plus en plus solide et d’économies complémentaires, le Vietnam et la Mongolie disposent de conditions favorables pour porter leurs relations à un niveau supérieur. La levée des obstacles liés aux marchés, à la logistique et à l’information, ainsi que le renforcement des liens entre entreprises, devraient permettre à la coopération économique de devenir un pilier toujours plus important du partenariat global entre les deux pays. - VNA

