Vietnam-Russie : un nouvel élan au partenariat stratégique intégral

Hanoï (VNA) – À l’occasion de sa visite d’État en Fédération de Russie, à l’invitation du président russe Vladimir Poutine, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm a accordé une interview à l’agence de presse russe TASS.



Évoquant le rôle des relations avec la Fédération de Russie dans l’orientation de la politique étrangère du Vietnam dans la nouvelle période, le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a souligné que le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam constituait un jalon important, ayant défini les objectifs et orientations stratégiques visant à faire progresser rapidement et durablement le Vietnam dans la nouvelle ère de développement. Pour atteindre ces objectifs, le Vietnam reste fermement attaché à une politique étrangère indépendante, autonome et résiliente, fondée sur la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures, dans l’esprit d’être l’ami, le partenaire fiable et le membre actif et responsable de la communauté internationale.



Dans cette orientation globale, le Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Fédération de Russie demeure l’une des toutes premières priorités et un choix stratégique de la politique étrangère du Vietnam. Cette orientation repose sur les fondements de l’amitié traditionnelle entretenue par plusieurs générations, de la confiance politique éprouvée par le temps et d’une vision convergente de l’avenir des deux pays. Par conséquent, le développement et l’élévation à un nouveau niveau des relations de coopération bilatérale Vietnam-Russie dans les temps à venir répondent aux intérêts à long terme des deux pays.



L’histoire du développement des relations bilatérales montre qu’il s’agit d’une relation d’attachement, de fidélité et de confiance rare, tant entre les peuples des deux pays que dans les relations internationales en général. Forgée au cours de plus de 75 années, elle n’a cessé d’être cultivée par plusieurs générations. Le Vietnam n’oublie jamais les amis, camarades et frères soviétiques, dont la Russie, qui ont apporté au Vietnam et à son peuple un soutien matériel et moral, allant jusqu’au sacrifice de leur sang, durant les deux guerres de résistance, la reconstruction nationale, ainsi que le processus de développement et d’intégration internationale du Vietnam. Cette compréhension mutuelle, cette proximité affective et ce soutien enthousiaste constituent un bien précieux, qui confère une vitalité particulière aux relations entre les deux pays.



Parallèlement, dans la nouvelle période, les deux pays partagent de nombreux intérêts communs, des visions de développement convergentes et de nombreux domaines de coopération complémentaires. La coopération entre un pays jouant un rôle, occupant une position et disposant d’une voix importantes dans le monde comme la Russie et un pays en plein essor, dont le rôle devient de plus en plus important dans la région et dans le monde comme le Vietnam, répond non seulement aux exigences, aux aspirations et aux intérêts légitimes des peuples des deux pays, mais contribue également à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde. La Russie dispose de nombreux atouts et d’une riche expérience dans divers domaines, tandis que le Vietnam peut contribuer à les compléter, à les valoriser et à les enrichir davantage.



Ainsi, l’objectif pour la période à venir ne consiste pas seulement à préserver et à consolider les acquis des 75 dernières années, mais aussi à approfondir et à élever à un niveau supérieur la coopération Vietnam-Russie dans tous les domaines. Les secteurs traditionnels tels que l’éducation et la formation, l’énergie, la culture et les arts constituent des fondements qui doivent continuer à être consolidés et renouvelés. Les nouveaux domaines d’orientation doivent être concrétisés par des projets durables, de long terme et stratégiques dans les secteurs maritime et ferroviaire, l’espace, les sciences et technologies, l’innovation et les technologies numériques.



Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm s’est dit convaincu qu’avec la détermination politique des dirigeants et le soutien des peuples des deux pays, le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie continuerait de se développer de manière vigoureuse, substantielle et efficace, contribuant positivement à l’œuvre d’édification et de développement de chacun des deux pays, pour le bien des deux peuples, ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.



Sur la signification de l’amitié Vietnam-Russie pour le développement des relations bilatérales à l’heure actuelle, le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a estimé que les grands événements commémorés conjointement par le Vietnam et la Fédération de Russie en 2025 témoignaient des profondes convergences dans l’histoire des deux peuples, liées aux valeurs communes d’indépendance, de liberté et de paix. La victoire dans la Grande Guerre patriotique n’a pas seulement revêtu une importance majeure pour le peuple soviétique, elle a également contribué de manière décisive à la victoire de l’humanité sur le fascisme, créant des conditions favorables au mouvement de lutte des peuples du monde pour l’indépendance et la liberté, dont le Vietnam.



Pour le Vietnam, la victoire de l’Union soviétique dans la Grande Guerre patriotique a constitué une immense source d’encouragement pour le peuple vietnamien qui, sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh, s’est soulevé et a mené l’insurrection générale pour prendre le pouvoir. La Révolution d’Août 1945 a remporté la victoire dans un contexte où « les conditions étaient mûres », et la naissance de la République démocratique du Vietnam a ouvert une ère d’indépendance pour la nation vietnamienne.



Tout au long des 80 années de lutte pour l’indépendance et la réunification nationales, puis de reconstruction, d’édification et de développement du pays, le peuple vietnamien a toujours profondément apprécié et gardé en mémoire le soutien et l’aide considérables, empreints de fidélité et de solidarité, apportés par le peuple soviétique d’hier et le peuple russe d’aujourd’hui. Des experts militaires soviétiques ont directement formé et combattu aux côtés de l’Armée populaire du Vietnam ; des experts, professeurs, ingénieurs et médecins ont travaillé au Vietnam et contribué à la construction de nombreux ouvrages économiques, culturels, scientifiques et éducatifs, devenus des symboles de l’amitié entre les deux pays. Des dizaines de milliers de cadres, experts, scientifiques et artistes vietnamiens ont été formés en Union soviétique puis en Fédération de Russie et ont apporté d’importantes contributions à l’œuvre d’édification et de développement national. Le partage et l’aide mutuelle dans les moments les plus difficiles ne constituent pas seulement une partie de l’histoire, mais sont devenus un bien précieux des relations Vietnam-Russie.



C’est précisément sur cette base historique et affective que s’est établie la confiance politique, qui n’a cessé de se renforcer au fil des années. Grâce à cette confiance, le Vietnam et la Fédération de Russie peuvent échanger de manière sincère et ouverte sur les questions stratégiques, dans un esprit de respect, de compréhension mutuelle et de prise en compte des intérêts légitimes de chacun. Elle constitue également le fondement permettant aux deux parties de surmonter ensemble les bouleversements de la situation internationale, d’élargir et d’approfondir leur coopération dans différents domaines, et de faire progresser le Partenariat stratégique intégral de manière toujours plus substantielle et efficace, contribuant ainsi à la nouvelle étape de développement de chacune des deux nations.



Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a estimé que l’histoire du développement des relations entre les deux pays avait forgé une confiance solide, constituant un fondement ferme pour les relations bilatérales actuelles. L’avenir des relations entre les deux pays doit continuer d’être façonné par des résultats concrets. Il importe donc de continuer à transformer la confiance politique et les sentiments chaleureux entre les deux peuples en programmes, projets et ouvrages de coopération porteurs de sens dans les domaines de l’économie, de la défense et de la sécurité, des sciences et technologies, de l’éducation et de la formation, de la culture et des arts, ainsi que dans les secteurs servant directement la vie des populations des deux pays.



Parallèlement, l’amitié durable entre le Vietnam et la Fédération de Russie doit être transmise et valorisée de génération en génération. Les deux parties doivent créer davantage d’occasions pour que les jeunes des deux pays se comprennent mieux, renforcer les échanges de jeunes et d’étudiants, ainsi que la coopération dans l’éducation et la culture, et promouvoir l’enseignement et l’apprentissage du russe et du vietnamien, afin que les valeurs positives de l’amitié traditionnelle ne soient pas seulement préservées, mais continuent également d’être enrichies dans les nouvelles conditions et perdurent au fil du temps.



Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm s’est dit convaincu que lorsque le passé est respecté, le présent est cultivé et l’avenir est construit ensemble, l’amitié Vietnam-Russie ne sera pas seulement préservée comme un héritage historique inestimable, mais continuera d’être enrichie par de nouveaux résultats de coopération, pour le bien des deux peuples, ainsi que pour la paix, la coopération et le développement.



Évaluant la signification du Prix international de la paix Lev Tolstoï 2026, le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a déclaré qu’il était très honoré de recevoir cette distinction. Selon lui, ce prix témoigne de la reconnaissance accordée aux valeurs de paix et d’humanisme que la nation vietnamienne a toujours préservées et défendues, ainsi qu’aux efforts constants déployés par le Vietnam pour promouvoir la paix, l’amitié, la coopération, le respect du droit international et la compréhension entre les peuples.



Le Vietnam est une nation éprise de paix qui connaît parfaitement la valeur de celle-ci. Au cours des 40 années du Renouveau, la politique étrangère indépendante, autonome et résiliente, fondée sur la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations, a contribué de manière importante à créer un environnement favorable au développement national et à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale. Le Vietnam continuera de rester fermement attaché à cette ligne, en étant l’ami, le partenaire fiable et le membre actif et responsable de la communauté internationale.



Dans un monde de plus en plus interconnecté et interdépendant, le Vietnam considère que le dialogue vaut mieux que la confrontation et que la coopération vaut mieux que la division. Les différends doivent être réglés par des moyens pacifiques, sur la base de l’égalité, du respect mutuel, du respect des intérêts légitimes de toutes les parties et du droit international. Ce n’est que sur cette base que les relations entre les États peuvent être stables, durables et mutuellement bénéfiques.



Fort de sa nouvelle stature et de ses nouvelles capacités après 40 années de Renouveau, le Vietnam continuera de contribuer de manière plus proactive, active et responsable aux affaires communes de la communauté internationale. Le Vietnam est prêt à jouer un rôle de passerelle en faveur de la coopération, du dialogue et de la réconciliation ; à contribuer à l’édification d’un ordre international juste et équitable, fondé sur le droit international ; et à participer de manière toujours plus concrète aux efforts de maintien de la paix, de secours et de sauvetage, de développement durable, de sécurité alimentaire et de lutte contre le changement climatique.



Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a affirmé que le Vietnam était convaincu que la paix constituait l’aspiration commune de toutes les nations, que la coopération était la voie permettant de progresser ensemble et que le respect mutuel était le fondement de la coexistence et du progrès. Le Vietnam continuera de faire tout son possible pour atteindre ces objectifs.- VNA

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