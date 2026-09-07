Le Vietnam, partenaire important dans le façonnement de l’architecture de sécurité régionale

Hanoï (VNA) – Evgheny Vlasov, vice-recteur de l’Université fédérale d’Extrême-Orient, a souligné la portée exceptionnelle de ce déplacement diplomatique, dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Russie à la veille de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, à Moscou. Selon l’expert, cette visite revêt une importance particulière dans le contexte des profondes mutations internationales actuelles, alors que le Vietnam s’affirme comme un partenaire clé dans la définition d’une architecture de sécurité régionale stable et cohérente.



Evgheny Vlasov a noté que les dirigeants et la population russes percevaient clairement les progrès considérables accomplis par le Vietnam ces dernières années. Il a notamment mis en avant le renforcement continu de la position et de l’influence du Vietnam au sein des grands forums multilatéraux, tant en Eurasie que dans la région Asie-Pacifique.



Saluant les remarquables performances économiques du pays, l’expert russe a affirmé que la Russie considérait depuis longtemps le Vietnam comme un partenaire de confiance et un membre à part entière de la communauté internationale. Depuis la réunification nationale, le Vietnam s’est profondément transformé : d’un pays disposant de ressources financières, d’infrastructures et de capacités technologiques limitées, il est devenu une nation dotée de capacités technologiques propres, de ressources naturelles importantes et d’un capital humain de qualité.



« Aujourd’hui, je peux affirmer que le Vietnam est un partenaire extrêmement solide, qui fait preuve de ses qualités non seulement dans ses relations avec la Russie, mais également avec l’ensemble des autres pays », a-t-il souligné.



Concernant la réforme administrative actuellement menée au Vietnam, l’expert russe estime qu’il s’agit d’un chantier complexe, mais d’une importance stratégique majeure. Il a souligné qu’au niveau macroéconomique, cette démarche s’inscrivait dans une stratégie systématique et cohérente élaborée par le Vietnam. Les objectifs et les missions fixés ne concernent pas uniquement le cadre national, mais revêtent également une portée plus large à l’échelle internationale.



Observateur attentif du développement économique vietnamien, Evgheny Vlasov s’est déclaré convaincu des progrès futurs de ces réformes. Selon lui, leur réussite permettra d’améliorer la satisfaction des citoyens tout en garantissant la stabilité intérieure, un facteur fondamental dont dépendent étroitement les investissements étrangers et les grands projets économiques.



L’expert a estimé que le Vietnam constituait un pilier essentiel dans l’établissement d’une architecture de sécurité régionale cohérente. La sécurité économique représente, selon lui, une composante essentielle pour prévenir les conflits en Asie-Pacifique, une région marquée par des différends politiques, territoriaux et culturels. Le maintien de cet équilibre délicat demeure une tâche importante et complexe.



Dans le contexte où la Russie promeut sa vision de la sécurité en Eurasie, Evgheny Vlasov estime que la Russie et le Vietnam œuvrent à développer des relations complémentaires dans les domaines de la formation des ressources humaines, de l’innovation technologique et des échanges culturels. Cette synergie devrait contribuer à renforcer la stabilité régionale dans les années à venir.



Exprimant ses attentes à l’égard de la prochaine visite, il a estimé que le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie reposait sur une base historique solide ainsi que sur une confiance personnelle entre le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et le président russe Vladimir Poutine. Il espère que cette visite donnera un nouvel élan à la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la recherche scientifique et des technologies, et permettra de mieux exploiter le potentiel de coopération entre les deux pays.-VNA

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