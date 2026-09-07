Politique

Le Vietnam, partenaire important dans le façonnement de l’architecture de sécurité régionale

À la veille de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, en Russie, un expert russe souligne le rôle croissant du Vietnam dans le façonnement d’une architecture de sécurité régionale stable et cohérente.

Evgheny Vlasov, vice-recteur de l’Université fédérale d’Extrême-Orient. Photo : VNA
Evgheny Vlasov, vice-recteur de l’Université fédérale d’Extrême-Orient. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Evgheny Vlasov, vice-recteur de l’Université fédérale d’Extrême-Orient, a souligné la portée exceptionnelle de ce déplacement diplomatique, dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Russie à la veille de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, à Moscou. Selon l’expert, cette visite revêt une importance particulière dans le contexte des profondes mutations internationales actuelles, alors que le Vietnam s’affirme comme un partenaire clé dans la définition d’une architecture de sécurité régionale stable et cohérente.

Evgheny Vlasov a noté que les dirigeants et la population russes percevaient clairement les progrès considérables accomplis par le Vietnam ces dernières années. Il a notamment mis en avant le renforcement continu de la position et de l’influence du Vietnam au sein des grands forums multilatéraux, tant en Eurasie que dans la région Asie-Pacifique.

Saluant les remarquables performances économiques du pays, l’expert russe a affirmé que la Russie considérait depuis longtemps le Vietnam comme un partenaire de confiance et un membre à part entière de la communauté internationale. Depuis la réunification nationale, le Vietnam s’est profondément transformé : d’un pays disposant de ressources financières, d’infrastructures et de capacités technologiques limitées, il est devenu une nation dotée de capacités technologiques propres, de ressources naturelles importantes et d’un capital humain de qualité.

« Aujourd’hui, je peux affirmer que le Vietnam est un partenaire extrêmement solide, qui fait preuve de ses qualités non seulement dans ses relations avec la Russie, mais également avec l’ensemble des autres pays », a-t-il souligné.

Concernant la réforme administrative actuellement menée au Vietnam, l’expert russe estime qu’il s’agit d’un chantier complexe, mais d’une importance stratégique majeure. Il a souligné qu’au niveau macroéconomique, cette démarche s’inscrivait dans une stratégie systématique et cohérente élaborée par le Vietnam. Les objectifs et les missions fixés ne concernent pas uniquement le cadre national, mais revêtent également une portée plus large à l’échelle internationale.

Observateur attentif du développement économique vietnamien, Evgheny Vlasov s’est déclaré convaincu des progrès futurs de ces réformes. Selon lui, leur réussite permettra d’améliorer la satisfaction des citoyens tout en garantissant la stabilité intérieure, un facteur fondamental dont dépendent étroitement les investissements étrangers et les grands projets économiques.

L’expert a estimé que le Vietnam constituait un pilier essentiel dans l’établissement d’une architecture de sécurité régionale cohérente. La sécurité économique représente, selon lui, une composante essentielle pour prévenir les conflits en Asie-Pacifique, une région marquée par des différends politiques, territoriaux et culturels. Le maintien de cet équilibre délicat demeure une tâche importante et complexe.

Dans le contexte où la Russie promeut sa vision de la sécurité en Eurasie, Evgheny Vlasov estime que la Russie et le Vietnam œuvrent à développer des relations complémentaires dans les domaines de la formation des ressources humaines, de l’innovation technologique et des échanges culturels. Cette synergie devrait contribuer à renforcer la stabilité régionale dans les années à venir.

Exprimant ses attentes à l’égard de la prochaine visite, il a estimé que le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie reposait sur une base historique solide ainsi que sur une confiance personnelle entre le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et le président russe Vladimir Poutine. Il espère que cette visite donnera un nouvel élan à la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la recherche scientifique et des technologies, et permettra de mieux exploiter le potentiel de coopération entre les deux pays.-VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Russie #Vietnam-Russie #Evgheny Vlasov #vice-recteur de l’Université fédérale d’Extrême-Orient
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm (droite) et un journaliste de l’agence de presse russe TASS. Photo : ministère vietnamien des Affaires étrangères

Vietnam-Russie : un nouvel élan au partenariat stratégique intégral

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm souligne la nécessité d’approfondir et d’élever à un nouveau niveau le Partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, au service des intérêts des deux peuples, de la paix, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

Le professeur-docteur Tran Hong Thai, président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam. Photo: VNA

Vietnam-Russie : vers une nouvelle coopération technologique

À l’approche de la visite d’État en Russie du leader Tô Lâm, le professeur-docteur Tran Hong Thai, président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, a souligné les résultats remarquables de la coopération scientifique vietnamo-russe, ainsi que les perspectives d’une nouvelle phase de coopération plus substantielle dans les technologies stratégiques.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.